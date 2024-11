リグナテラス東京10周年、新プロジェクト「RIGNA THE SESSION」をローンチ！“北欧インテリア”・“照明”をテーマに期間限定で展示・販売

リグナ株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/22960/30/resize/d22960-30-5df282ea4ddc27a74d37-0.jpg ]■プロジェクト「RIGNA THE SESSION vol.1」についてインテリアのセレクトショップであるリグナが、テーマに合わせて取引先である様々なブランドのプロダクトを集めて期間限定で展示・販売していくプロジェクト「RIGNA THE SESSION」。初回は目利きのバイヤースタッフが、北欧インテリアや照明を厳選し、展示・販売します。また期間中リグナテラス東京にて展示している北欧インテリアや照明を特別価格にて販売します。期間:2024年12月5日(木)~2025年1月15日(水)場所:リグナテラス東京(東京都中央区新川1-9-3)■トークセッション「RIGNA THE “TALK SESSION”」 リグナが取引しているブランドの有識者の方を集め、テーマに基づいてトークを繰り広げる「RIGNA THE “TALK SESSION”」。12月5日(木)に北欧ブランド、12月19日(木)に照明ブランドの有識者の方をお招きし、参加無料のトークセッションを開催します。「RIGNA THE “TALK SESSION”」~SCANDINAVIAN INTERIOR~ 日時:2024年12月5日(木)19:00~20:00(OPEN 18:30、CLOSE 20:30)場所:リグナテラス東京3F(東京都中央区新川1-9-3)トークテーマ:「ブランドの枠を超えデンマークミッドセンチュリーモダンを語り継ぐ」<登壇者>カール・ハンセン&サン ジャパン株式会社 セールス・VM/トレーナー 郡司 圭 氏スカンジナビアン・リビング セールスマネージャー 羽柴 健 氏リグナ株式会社 家具・インテリア事業部部長兼執行責任者 村野 友明[画像2: https://prtimes.jp/i/22960/30/resize/d22960-30-f4e40fb3c564bf686557-0.jpg ]「RIGNA THE “TALK SESSION”」~LIGHTING~ 日程:2024年12月19日(木)19:00~20:00(OPEN 18:30、CLOSE 20:30)場所:リグナテラス東京3F(東京都中央区新川1-9-3)トークテーマ:「照明のプロが選ぶ!マイベスト照明」 「Euroluce2025直前!世界の照明のトレンド」<登壇者>アルテミデ・ジャパン株式会社 シニアセールスマネージャー 三野 善彦 氏株式会社アンビエンテック 代表取締役社長 久野 義憲 氏 ソルフォルム株式会社 代表取締役社長 有安 肇 氏フロスジャパン株式会社 PR&Communication マネージャー 井出 美保 氏合同会社ほそや照明研究所 代表 ほそや ともみ 氏リグナ株式会社 家具・インテリア事業部部長兼執行責任者 村野 友明[画像3: https://prtimes.jp/i/22960/30/resize/d22960-30-0263088ad517736f2071-0.jpg ]■トークセッションお申し込み方法下記のお申し込みフォームより事前にお申し込みをお願いいたします。https://forms.gle/9sVU6o1nmQfZF9CD7※イベントは先着30名とさせていただいております。(要予約) 満席の場合はお申し込みいただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。■インテリアライフスタイルショップ「リグナテラス東京 東京店」についてhttps://rigna.co.jp/category/rigna300社を越える国内外の家具・インテリアブランドを取り扱う日本最大級のインテリアライフスタイルショップ。様々なスタイルの家具を独自にセレクトし、照明、ラグ、雑貨も豊富に取り揃えております。アクセスは茅場町から徒歩5分、東京駅からタクシーでワンメーター。[画像4: https://prtimes.jp/i/22960/30/resize/d22960-30-948f0ac83c72d01cc90a-4.jpg ]営業時間:11:00~19:00定休日 :木曜日(※木曜日が祝日の場合は営業 年末年始を除く)住所 :〒104-0033 東京都中央区新川1-9-3TEL :03-6222-0760■リグナ株式会社について https://www.rigna.co.jp/「世界中にときめく空間をつくる」をミッションとして掲げ、インテリアライフスタイルショップ「リグナテラス東京」を運営しております。インテリア業界に精通した目利きのバイヤーがセレクトした国内外の家具をはじめ、インテリア雑貨、アートを取り揃えております。また、店舗運営のみに留まらず、ECサイトの運営、オリジナル家具ブランドの開発、toC/toBに向けた家具インテリアコーディネート、映画・ドラマのインテリア監修も手掛けております。クライアントの要望に合わせ全てのデザインを可視化する3DCG制作サービス「RIGNA CG LABO」も展開中。本社:東京都新宿区四谷1-4 綿半野原ビル設立:1966年10月1日代表:代表取締役社長 山岸 伸弘資本金:1,000万円<事業内容>インテリアライフスタイルショップの運営、オンラインショップの運営、オリジナル商品の開発3DCG制作サービス、専門店・オフィスなどのデザインディレクション、住空間のインテリアコーディネート