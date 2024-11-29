【東京都町田市】柳家小もん及び柳亭市好によるふれあい落語を鶴川市民センターで開催

町田市役所 実施日時2025年2月23日（日）午後2時30分～午後3時30分 （開場 午後2時）会場鶴川市民センター（大蔵町1981-4）主催町田市、（一財）町田市文化・国際交流財団（共催）出演（敬称略）・柳家 小もん（やなぎや こもん） ・柳亭 市好 （りゅうてい いちこう）[画像1: https://prtimes.jp/i/52170/588/resize/d52170-588-6a13c766ea214bf3413a-1.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/52170/588/resize/d52170-588-261e7466aa5d6b5749c1-0.jpg ] 入場料 700円申し込み期間及び方法 2024年12月19日（木）～2025年2月15日（土） ・町田市イベントダイヤル TEL 042-724-5656 ・町田市イベントシステム「イベシス」 https://www.event-sys.call-center.jp/WebEntry/machida/EventSearch.aspx町田市について人口約43万人、東京都の南部に位置し、都心から電車で30分程度の場所にある町田市。町田駅周辺は大型商業施設が立ち並び、古くから栄えてきた商店街も健在。[画像3: https://prtimes.jp/i/52170/588/resize/d52170-588-c3f895c6e6fd4f6be513-2.jpg ]駅から少し離れると、里山の風景、緑いっぱいの公園、地場野菜を作る農地など、自然も多くあります。街の便利さと自然のどちらも味わえるまちです。■町田市HPhttps://www.city.machida.tokyo.jp/■まちだ広報公式（X）https://twitter.com/machida_cp■まちだ子育てサイトhttps://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html■まちだシティプロモーション（町田市公式）＠machida_cpInstagram https://www.instagram.com/machida_cp/シティプロモーションサイト https://keeponloving-machida.com/