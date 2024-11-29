丹後の技術で宇宙を拓く！ 丹後 SPACE VISION シンポジウムを開催します

一般社団法人ABLab

宇宙ビジネスの検討と挑戦をサポートする一般社団法人ABLab（所在地：東京都中央区、代表理事：伊藤真之、以下ABLab）は、京都府の丹後機械金属業振興推進チームに協力し、2024年12月19日、

京丹後市にて、「丹後 SPACE VISION シンポジウム2024 ～丹後の技術で宇宙を拓く～」を開催します。

丹後地域で培われた技術と、宇宙開発との架け橋を創出することを狙いとし、JAXA、大学等の有識者や宇宙ベンチャー、そして丹後地域の企業経営者による講演およびトークセッションをお届けします。

トークセッションにおいては「丹後の技術が宇宙で輝く未来のために、今、何をすべきか？」をテーマとし、今から準備すべき具体的なアクションに迫ります。また、登壇者および参加者同士の交流を図る懇親会を合わせて開催し、丹後地域の宇宙開発に関わる事業の企業連携や機運醸成を図ります。

丹後 SPACE VISION シンポジウム2024 ～丹後の技術で宇宙を拓く～

https://ablab.space/tango_space_symposium_2024/(https://ablab.space/tango_space_symposium_2024/)

概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52119/table/11_1_35148608227f63e3b26edc8c9a578723.jpg ]

登壇者

永井直樹 氏

JAXA有人宇宙技術センター 技術領域上席

長岡央 氏

立命館大学 宇宙地球探査研究センター（ESEC）准教授

中島紳一郎 氏

株式会社ダイモン 代表取締役

田中克明 氏

株式会社amulapo 代表取締役CEO

内田泰 氏

株式会社 日経BP 日経クロステック編集委員

平野卓 氏

株式会社日進製作所 代表取締役社長

廣瀬正貴 氏

ヒロセ工業株式会社 代表取締役

伊藤真之

一般社団法人ABLab 代表理事

プログラム

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52119/table/11_2_3dec16ab24afe6b0766d84660c3e19be.jpg ]

丹後機械金属業振興推進チームについて

丹後機械金属業振興推進チームは、20年後の丹後の新産業創出に向けて、企業・団体・行政が一体となって推進する活動を行っています。丹後地域の基幹産業である機械金属業の継続的な発展のため、新分野への進出・販路開拓等の検討を目的に2023年2月に発足しました。

構成団体

- 丹後機械工業協同組合- （株）日進製作所- （公財）京都産業21- 京丹後市- 京都府（織物・機械金属振興センター、丹後広域振興局、産業振興課）

丹後機械金属業振興推進チーム | 京都府ホームページ

https://www.pref.kyoto.jp/sangyo-sinko/chiki-senryaku/tango_sinkoteam.html

一般社団法人ABLab

ABLabは、宇宙ビジネスを検討・挑戦する人や企業を支援する非営利法人です。

宇宙分野における事業創出やキャリアチェンジを促すため、会員が主体的に活動し、協力し合える場と機会を提供しています。



法人名 ：一般社団法人ABLab

代表理事：伊藤真之

理事 ：萩原啓司、棚田和玖、寺薗淳也

監事 ：星諒佑

所在地 ：東京都中央区日本橋室町3-3-9

URL ：https://ablab.space/