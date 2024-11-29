累計500万部突破「最強王図鑑」冬のキャンペーン！ シリーズご購入で抽選で100名様に豪華グッズをプレゼント ＜応募〆切：2025/1/31（金）＞
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2024年11月5日（火）より、『「最強王図鑑」2024年冬のキャンペーン』を開催中です。
シリーズ累計刷部数500万部を突破した大人気「最強王図鑑」！ 対象商品1冊以上のご購入で、抽選で豪華グッズが100名様に当たる冬のキャンペーンを開催中です。
クリスマスプレゼントにもぴったりな本シリーズ。この機会にぜひお求めください！
■応募方法
対象商品をご購入のうえ、以下に記載するキャンペーンサイトの応募フォームからレシートの写真をアップロードして、ご応募ください。
■賞品
●A賞：「最強王図鑑パソコン」／抽選で1名様
●B賞：「Nintendo Switch(TM) ドラゴン最強王図鑑バトルコロシアム」／抽選で10名様
●C賞：「最強王バトルカードゲーム～時空の王者～」／抽選で24名様
●D賞：「最強王図鑑文具スターターキット」／抽選で35名様
●E賞：「最強王図鑑 巾着3点セット」／抽選で30名様
※賞品はお選びいただけません。
■対象商品
・動物最強王図鑑
・絶滅動物最強王図鑑
・恐竜最強王図鑑
・妖怪最強王図鑑
・昆虫最強王図鑑
・幻獣（モンスター）最強王図鑑
・異種最強王図鑑
・異種最強王図鑑 闇の王者決定戦編
・水中最強王図鑑
・神話最強王図鑑
・ドラゴン最強王図鑑
・英雄最強王図鑑
・最強王キャラ図鑑
・最強王あいうえお図鑑
・恐竜タッグ最強王図鑑
・異種最強王図鑑 天界頂上決戦編
・マンガ昆虫最強王図鑑 ザ・ストーリー１. ・ ２. ・ ３.
・マンガ動物最強王図鑑 ザ・ストーリー１. ・ ２. ・ ３. ・ ４.
・動物最強王図鑑PFP（パウンド・フォー・パウンド）
・「UMA最強王図鑑」つき 動物最強王図鑑 PFP 特別版
・幻獣＆妖怪タッグ最強王図鑑 ※2024年12月発売予定
★キャンペーンの詳細や応募規約、ご応募はこちらから
「最強王図鑑」2024年冬のキャンペーンページ↓
https://kosodatemap.gakken.jp/information/news/82268/(https://kosodatemap.gakken.jp/information/news/82268/)
※注意事項等を必ずご確認の上ご応募ください。
［商品概要］
「最強王図鑑」シリーズ
「動物界や恐竜界など、各種属の猛者たちをトーナメント方式で戦わせ、最強を決めてしまおう」というコンセプトで作られたシミュレーションバトル図鑑！
「ホッキョクグマとキリンが戦ったらどうなる！？」「神話に出てくる神様たちが戦ったら誰が一番強いんだろう？」……そんな夢のようなバトルが実現したのがこのシリーズです。
▶「最強王図鑑」公式サイト：https://saikyooh.gakken.jp/(https://saikyooh.gakken.jp/)
▶「最強王図鑑」公式X（旧 Twitter）：https://x.com/saikyououzukan(https://x.com/saikyououzukan)
▶「最強王図鑑」公式 Instagram：https://www.instagram.com/gakken_saikyououzukan/(https://www.instagram.com/gakken_saikyououzukan/)
12月には待ちに待った新作が登場！『幻獣＆妖怪タッグ最強王図鑑』
幻獣＆妖怪のタッグマッチ！ 酒呑童子＆大嶽丸、だいだらぼっち＆海坊主、ミノタウロス＆ケンタウロスなど、個性的なコンビが登場し、異次元のコンビプレーで読者を魅了！ そして、初登場の「あのキャラ」がトーナメントに参戦！
監修：木下昌美
絵：なんばきび、七海ルシア
定価：1,540 円（税込）
発売日：2024年12月19日
判型：A5／148ページ
ISBN：978-4-05-206057-1
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020605700(https://hon.gakken.jp/book/1020605700)
【ご購入はコチラ】
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052060571(https://www.amazon.co.jp/dp/4052060571)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18037517/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18037517/)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校・社会人事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,856億円、連結子会社79社（2024年9月期）
東京証券取引所 プライム市場情報（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開