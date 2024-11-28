合計約10,000人をご招待！対象27試合　第2回の募集受付開始

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、ノジマTリーグ 2024-2025シーズンにおいて、プレーオフに向けますます盛り上がりを見せる後半戦に行われる63試合にて、合計約10,000名様を抽選で無料ご招待いたします。ご好評をいただきました第1回に続き、11月29日(金)12時より、27試合を対象とした第2回の募集を開始いたします。





キャンペーンページURL ： https://tleague.jp/ticket/2024-25_campaign/（キャンペーンページは、11月29日12時より公開となります）対象： 2024年11月29日～2025年3月開催のレギュラーシーズン59試合及びプレーオフ4試合、計63試合期間：キャンペーンは3回に分けて実施されます。第1回：11月1日(金)～11月24日(日) ※終了いたしました第2回：11月29日(金)～12月22日(日) 抽選結果発表予定 12月24日(火)以降第3回：1月24日(金)～2月16日(日) 抽選結果発表予定 2月18日(火)以降※ご招待の対象となる試合は、全試合ではございません。※各試合により招待数は異なります。予めご了承ください。※各試合にて締切が個別ございますのでご注意ください。※当選者の方には、締切後、抽選の上、ご連絡させていただきます。