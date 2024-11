年末年始を最高に盛り上げるお騒がせホラーコメディ！『ビートルジュース ビートルジュース』2025年1月22日(水)4K ULTRA HD/ブルーレイ＆DVD発売、レンタル開始！

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社のテレビジョン&ホームエンターテイメント部門は、『チャーリーとチョコレート工場』をはじめポップでダークな世界観で世界中を熱狂させ続けるティム・バートン監督の最新作で、現在大好評プレミア配信中の映画『ビートルジュース ビートルジュース』のデジタル販売を2024年12月11日(水)より開始、デジタルレンタル、4K ULTRA HD/ブルーレイ&DVDの発売、ブルーレイ&DVDのレンタルを2025年1月22日(水)より開始いたします。

『ビートルジュース ビートルジュース』は、1988年に公開された『ビートルジュース』の続編となるホラーコメディ。前作では突然死んでしまった夫婦が自分たちの家に引っ越してきた一家を追い出すために、【人間怖がらせ屋(バイオ・エクソシスト)】のビートルジュースを呼び出したことをきっかけに巻き起こる大騒動が描かれました。本作の舞台は前作から35年後の世界。死後の世界から楽しい人間界へ移り住むため、かつて結婚を迫るも叶わなかったリディアのことが忘れられないビートルジュースが、結婚するから死後の世界にさらわれた娘アストリッドを助けてほしいとリディアに頼まれたことから始まる婚活計画が展開。そこへ彼への復讐に執念を燃やす元妻ドロレスも登場し、人間界を巻き込んでメッチャメチャの大騒動が巻き起こります。

この秋、お騒がせホラーコメディとして世界中にビートルジュース旋風を巻き起こした本作が、この冬は年末年始を盛り上げるべく、デジタル配信と、豪華封入特典付き4K ULTRA HD、ブルーレイ&DVDで登場!!

2025年1月22日(水)に発売となる、「【初回仕様】ビートルジュース ビートルジュース<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(2枚組/豪華封入特典付)」には、本編と映像特典を収録した4K ULTRA HDディスクとブルーレイディスクに加え、読み応え満載の36ページのブックレット、ビートルジュース(マイケル・キートン)やリディア(ウィノナ・ライダー)、アストリッド(ジェナ・オルテガ)らメインキャラクターたちが描かれたキャラクターカード(8枚組・両面仕様)、A3ポスターが、初回仕様限定の豪華特典グッズとして封入されます!さらに、合計78分超えとなる豪華映像特典と音声特典も収録!本作の舞台裏に迫るメイキングはもちろん、ストップモーション技術を駆使した撮影や、ビートルジュースとリディアの初めてのダンスシーンに迫った映像など見どころ満載の映像特典に加え、音声特典としてティム・バートン監督による音声解説も収録されます!まさに見るもよし、飾るもよし!本作の世界観がご自宅で存分に楽しめるファン垂涎仕様です!

この冬の年の瀬や年明けのパーティームービーとしてピッタリなお騒がせホラーコメディの本作を、お家や好きな場所で家族や好きな仲間たちと是非お楽しみください!

この冬、死後の世界のやばい“A.R.E.”が人間界にやってくる!?

年末年始のパーティームービーは“ビートルジュース”で決まり!

カラフルでダークで、そしてポップ!

クセになるティム・バートンワールド全開のお騒がせホラーコメディが、4K ULTRA HD、ブルーレイ&DVDで登場!

『チャーリーとチョコレート工場』のティム・バートン監督最新作のホラーコメディ『ビートルジュース ビートルジュース』が、この冬の年末年始を盛り上げるべく、4K ULTRA HD、ブルーレイ&DVDで登場!世界中を驚かせてきたティム・バートン監督のイマジネーションが全部入り!みんなで盛り上がるパーティームービーとしてピッタリの1本を、ぜひご自宅などでお楽しみください!

クセ強なキャラクターの日本語吹替を務めるのは、業界初の<全身吹替>でも話題を呼んだ超一級の豪華声優陣!

本物さながらの衣装やメイクで登場キャラクターに扮して吹替した<全身吹替>が映画業界初の試みとして話題を呼んだ本作の豪華日本語吹替声優陣!ビートルジュース役を山寺宏一、リディア役を坂本真綾、デリア役を戸田恵子、ローリー役を森川智之、ドロレス役を沢城みゆき、アストリッド役を伊瀬茉莉也、ウルフ役を山路和弘、ジェレミー役を小林千晃が担当し、クセ強だけど、クオリティーは超一級の日本語吹替版も必見!

ヒロインは大人気ドラマ「ウェンズデー」で世界中を虜にしたティム・バートンワールドの新ミューズ、ジェナ・オルテガ!彼女の脇を固めるのは実力派の豪華ハリウッドキャスト!

ティム・バートン監督が製作総指揮・監督を務めた海外ドラマ「ウェンズデー」の大ヒットを受け、ドラマの主人公ウェンズデー・アダムスを演じたジェナ・オルテガが本作で再びバートン監督とタッグを組み、ハロウィンの夜に死後の世界に囚われてしまう物語のヒロインのアストリッド役を熱演!また、キャストには主人公ビートルジュースを演じるマイケル・キートンをはじめ、キャサリン・オハラがリディアの母親デリアを演じ、当時16歳だったウィノナ・ライダーが娘を持つ母親になったリディアを演じるなど、前作のキャストが続投。そして、物語のカギを握るもう1人としてビートルジュースの元妻ドロレスを演じるのはモニカ・ベルッチ!バートン監督作品初出演にして、バラバラにされた身体をホッチキスで全身を繋ぎ合わせた、まさにティム・バートンワールドを体現したキャラクターを演じています。さらに、リディアの婚約者ローリーをジャスティン・セロー、ビートルジュースを追うウルフをウィレム・デフォーが演じ、実力派の豪華俳優陣が集結しています。

★ブルーレイ&DVDの予告編はこちら!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eKDHRF3buPo ]

★『ビートルジュース ビートルジュース』 大好評プレミア配信中!

ブルーレイ&DVDを待ちきれない方は今すぐチェック!

https://wwws.warnerbros.co.jp/beetlejuice/home_entertainment.html(https://wwws.warnerbros.co.jp/beetlejuice/home_entertainment.html)

【ストーリー】

ビートルジュースは、名前を3回呼ぶと死後の世界から現れる、お調子者の【人間怖がらせ屋】。彼の野望は、死後の世界から、楽しい人間界へ移住すること。そのためには、人間リディアと結婚しなくてはならない。ある日、この無謀すぎる婚活計画にチャンス到来― リディアの娘アストリッドが死後の世界にさらわれたのだ! 結婚するから娘を助けてと頼まれたビートルジュース。アストリッドを救出してリディアと結婚できるのか!? そこへ彼の元妻ドロレスも登場し、人間界も巻き込んで、メッチャメチャの大騒動に…!

【キャスト】

ビートルジュース:マイケル・キートン(山寺宏一)

リディア:ウィノナ・ライダー(坂本真綾)

デリア:キャサリン・オハラ(戸田恵子)

ローリー:ジャスティン・セロー(森川智之)

ドロレス:モニカ・ベルッチ(沢城みゆき)

アストリッド:ジェナ・オルテガ(伊瀬茉莉也)

ウルフ:ウィレム・デフォー(山路和弘)

ジェレミー:アーサー・コンティ(小林千晃)

【スタッフ】

監督:ティム・バートン

脚本:アルフレッド・ガフ

脚本:マイルズ・ミラー

音楽:ダニー・エルフマン

『ビートルジュース ビートルジュース』 商品情報

★2024年12月11日(水)デジタル販売開始、2025年1月22日(水)デジタルレンタル開始!

★2025年1月22日(水)4K ULTRA HD、ブルーレイ&DVD発売!

★2025年1月22日(水)ブルーレイ&DVDレンタル開始!

【セル商品:4K ULTRA HD、ブルーレイ&DVD】

■【初回仕様】ビートルジュース ビートルジュース <4K ULTRA HD&ブルーレイセット> (2枚組/豪華封入特典付)

価格:8,580円(税込)/品番:1000842715

【映像特典(収録分数:78分)】※4K ULTRA HD、ブルーレイ共通収録/DVDは収録無し

●メイキング ●ビートルジュースが帰ってきた! ●ディーツ家の紹介

●ゴーストがいっぱい! ●死後の世界:ビートルジュースのストップモーション技術

●新人死者ハンドブック ●ビートルジュースとリディアの初めてのダンス

【音声特典(4K ULTRA HD、ブルーレイ収録)】

●監督ティム・バートンによる音声解説

【封入特典】

●ブックレット(36P) ●キャラクターカード(8枚組・両面仕様) ●A3ポスター

■【初回仕様】ビートルジュース ビートルジュース ブルーレイ&DVDセット (2枚組/豪華封入特典付)

価格:6,380円(税込) /品番:1000842725

※映像特典、音声特典は「【初回仕様】ビートルジュース ビートルジュース <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>」と同じ内容になります。

■ビートルジュース ビートルジュース ブルーレイ&DVDセット (2枚組)

価格:5,280円(税込) /品番:1000842698

※映像特典、音声特典は「【初回仕様】ビートルジュース ビートルジュース <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>」と同じ内容になります。

※映像特典、商品仕様、ジャケット写真などは予告無く変更となる場合がございます。

『ビートルジュース ビートルジュース』

2024年12月11日(水)よりデジタル販売開始!

2025年1月22日(水)よりデジタルレンタル開始、

4K ULTRA HD/ブルーレイ&DVD発売、ブルーレイ&DVDレンタル開始!

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

製作年:2024年 / 製作国:アメリカ / 映倫:G / 本編分数:105分

公式サイト:https://wwws.warnerbros.co.jp/beetlejuice/home_entertainment.html

(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.