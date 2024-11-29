クリスマスにもSDGsを！ダンボール製ツリー発売！（段ボール通販）

株式会社アースダンボールダンボールを中心とした梱包用品の製造・販売を手がける株式会社アースダンボール(本社：埼玉県北足立郡伊奈町、代表取締役社長：奥田 敏光)は、2024年11月28日(木)より新商品として「ダンボール製クリスマスツリー」を販売開始します。[画像1: https://prtimes.jp/i/94673/123/resize/d94673-123-b729c15128e98dcec041-10.jpg ]自由にデコレーションできて組み立ても簡単！無地のままシンプルに飾っていただくことはもちろん、付属の星型や丸型を切り抜き、ツリーに飾り付けることも可能。また、お手元にあるお好みのシールを貼ったり、ペンやクレヨンなどで色を塗って自由にカスタマイズして、世界にひとつだけのクリスマスツリーをお作りいただけます。ご友人・ご家族でクリスマスを過ごされる際や、お子さま向けのイベントでも活躍するアイテムです。ツリー本体は2つのパーツを組み合わせるだけで完成し、工具は一切不要なので誰でも簡単に組み立てられます。使用後に処分をする場合、ダンボール製なので古紙回収へ出すことが可能。一般的なクリスマスツリーと比べて、保管や処分が簡単なことも特長のひとつです。[画像2: https://prtimes.jp/i/94673/123/resize/d94673-123-e90efbb0bbdc11207735-9.jpg ]「ダンボール製クリスマスツリー」商品概要[画像3: https://prtimes.jp/i/94673/123/resize/d94673-123-87d85af337b4d0176df5-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/94673/123/resize/d94673-123-3023e4bfc5d5b270cc44-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/94673/123/resize/d94673-123-75ebe95372552aae650d-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/94673/123/resize/d94673-123-78eb43bb6923d25dcfee-5.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/94673/123/resize/d94673-123-e9f926f7cfb6c1c07db1-8.jpg ]商品ID：1988商品名：ダンボール製クリスマスツリー材質 ：K6厚み ：W/F(8mm厚)重量 ：1050g組立寸法：890×890×790mm発売日 ：2024年11月28日(木)自社ECサイト価格：単価598円～(税込)自社ECサイト ： https://www.bestcarton.com/cardboard/box/1988.html創業以来の長きにわたる高い技術力でユーザーの皆様に貢献株式会社アースダンボールでは「お客様の声」を大切に、創業以来、長年培ってきた技術を通じ、お客様のビジネスの成功に貢献しております。SDGsを推進・検討されている顧客の皆様を支えるべく、未来・次世代を見つめた取り組みを進めており、先進的なITへの取り組みが評価されて、近年も様々な機関から表彰を受けました。（https://www.bestcarton.com/profile/）株式会社アースダンボールでは、今後も高い技術とパイオニア精神に基づく新しい価値の提案力、ネット通販市場へといち早く参入し実績を積み上げた信用力で挑戦を続け、社会の皆様に貢献してまいります。▼ダンボール箱への印刷をご検討されている方へ(フルカラーダンボールのご案内)https://www.bestcarton.com/beginner/mirapuri.html[画像8: https://prtimes.jp/i/94673/123/resize/d94673-123-1d027dd8a434c108f791-0.jpg ]【株式会社アースダンボールについて】本社 ：〒362-0811 埼玉県北足立郡伊奈町西小針7-17蓮田工場：〒349-0135 埼玉県蓮田市井沼620-22九州工場：〒811-3515 福岡県宗像市池田1685代表者 ：代表取締役社長 奥田 敏光設立 ：1953年3月(創業：1953年3月)電話番号：048-728-9202(代表)事業内容：ダンボールを中心とした梱包用品の製造・販売URL ：https://www.bestcarton.com/【一般の方向けのお問い合わせ先】企業名 ：株式会社アースダンボール担当者 ：商品企画マネージャー 奥田 大輔電話番号：048-728-9202Email ：info@bestcarton.comアースダンボール公式SNS・X(旧：Twitter)https://twitter.com/hakoshokunin・Instagramhttps://www.instagram.com/hakomarukun_world/・YouTubehttps://www.youtube.com/user/bestcarton/featured・Pinteresthttps://www.pinterest.jp/EarthCardboard/プレスリリース動画[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=GkLt9BiXAQs ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=LqBsTPlfMNI ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=QvYz-8fX_jI ][動画4: https://www.youtube.com/watch?v=qBm24O3wrj8 ][画像9: https://prtimes.jp/i/94673/123/resize/d94673-123-2bb92400c62ccc4a0617-1.jpg ]