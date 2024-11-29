【29日（金）はキン肉マンの日】フィットネスクラブ「メガロス」とのコラボレーションによる「キン肉マン」特別パッケージの「PROTEIN COFFEE」が登場！
株式会社ヒキダシ（東京都江東区、代表取締役：小池 直行）は、野村不動産ライフ&スポーツ株式会社（東京都中野区、代表取締役社長：小林 利彦）の展開するフィットネスクラブ「メガロス」とのコラボレーションにて、ゆでたまご原作の人気コミック「キン肉マン」デザインの特別パッケージによる「PROTEIN COFFEE」の展開をスタートいたします。
2024年11月29日（金）の「キン肉マンの日」より、キン肉マン公式オンラインストアKIN29.COM https://store.kin29.com/ ほか、メガロス店頭およびメガロスオンラインショップ等にて販売を開始します。
キン肉マン×メガロス
メガロス PROTEIN COFFEE キン肉マン特別パッケージ
フィットネスクラブ「メガロス」と「キン肉マン」とのコラボレーション
関東を中心に約40店舗を展開するフィットネスクラブ「メガロス」とゆでたまご原作の人気コミック「キン肉マン」とのコラボレーション。
メガロスのプライベートブランド商品であるプロテイン入りのコーヒー「PROTEIN COFFEE」初のコラボレーション商品として、キン肉マン作中に登場する「キン肉マン」「テリーマン」「ラーメンマン」「ロビンマスク」「ウォーズマン」の5超人を配した特別パッケージ「正義超人Ver.」の PROTEIN COFFEE が登場です。
販売開始以降 累計138万杯（2024年10月末時点）を達成したメガロスの人気商品「PROTEIN COFFEE」は、アイスでもホットでも溶ける、持ち運びにも便利なスティック型のインスタントコーヒー。
1杯あたり約6.1gのたんぱく質が入っており、いつものコーヒーとして飲んでいただくことで、卵約1個分のたんぱく質を簡単に摂取することができます。
UCCコーヒー鑑定士の監修のもと、通常のコーヒーに負けない美味しさを目指してブラジル産のコーヒーから試行錯誤を重ねて開発をおこなった、コーヒーの味にもこだわりのある商品です。
今回、キン肉マン特別パッケージ「正義超人Ver.」の PROTEIN COFFEE 30包入りタイプのほか、キン肉マンの「KINマーク」デザインのタンクトップ入りの限定版10包入りタイプも数量限定にて展開します。
また、商品をお買い上げのお客様に、数量限定「キン肉マン×メガロス」特製オリジナルステッカーのプレゼントキャンペーンも実施します。
11月29日（金）の「キン肉マンの日」より、キン肉マン公式オンラインストアKIN29.COM https://store.kin29.com/ ほか、メガロス店頭およびメガロスオンラインショップ等にて販売を開始します。
メガロス PROTEIN COFFEE キン肉マン特別パッケージ 正義超人Ver.
メガロス PROTEIN COFFEE キン肉マン特別パッケージ 正義超人Ver.（30包入り）
メガロス PROTEIN COFFEE キン肉マン特別パッケージ 正義超人Ver.（タンクトップ入り限定BOX 10包入り）
キン肉マン [KINマーク] タンクトップ
「キン肉マン×メガロス」特製オリジナルステッカー
株式会社ヒキダシでは、ものづくりに携わるみなさまとともに、日本の職人の技術や伝統・文化を広く紹介できるような取り組みを今後も進めて参ります。
商品概要
商品名：メガロス PROTEIN COFFEE キン肉マン特別パッケージ 正義超人Ver.（30包入り）
価格：4,480円（税抜価格4,148円）
JAN：4595989114085
販売者：野村不動産ライフ&スポーツ株式会社
発売元：株式会社ヒキダシ
著作権表記：(C) YUDETAMAGO
商品概要
商品名：メガロス PROTEIN COFFEE キン肉マン特別パッケージ 正義超人Ver.（タンクトップ入り限定BOX 10包入り）
価格：4,980円（税抜価格４,527円）
JAN：4595989114146
販売者：野村不動産ライフ&スポーツ株式会社
発売元：株式会社ヒキダシ
著作権表記：(C) YUDETAMAGO