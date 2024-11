【ラストオリジン×ヴィレッジヴァンガード】コラボグッズ第3弾発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2024年11月28日(木)より、大人気モバイルゲーム【ラストオリジン】とのコラボグッズ第3弾が大好評につき受注販売決定!!

今回はラストオリジンの城壁のハチコとP-29リントヴルム、アイシャ、シザーズリーゼがミニキャラになって登場!ラストオリジンと言えばのキュートでセクシーでカッコイイとはまた違ったゆる可愛いキャラは必見!ダイカットクッションやマグカップなどのお家グッズを揃えてゲームをプレイしたり、キーホルダーや缶バッジをバッグに着けてお出かけしたり、毎日をラストオリジンで彩ろう!!

限定グッズをゲットできるこの機会をお見逃しなく!

※本商品は、コミックマーケット105(ブースNo.1423 G・O・Pブース)にて先行発売されます。

【商品詳細】

■Tシャツ 全2種 各\4,000(税込)

【素材】

綿

【サイズ】

M 身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈20cm

L 身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈22cm

XL 身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈24cm



■デスクマット \3,000(税込)

【素材】

ポリエステル/天然ゴム

【サイズ】

H30cm×W60cm



■缶バッジ(ランダム全4種) 単品\550(税込)

■缶バッジ(ランダム全4種) 全種セット\2,200(税込)

【素材】

アルミ

【サイズ】

約直径57mm



■ステッカー(ランダム全4種) 単品\550(税込)

■ステッカー(ランダム全4種) 全種セット\2,200(税込)

【素材】

PET

【サイズ】

H6.5cm×W6.5cm



■ダイカットクッション 全4種 各\5,000(税込)

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

アイシャ:約36cm×35cm

シザーズリーゼ:約40cm×35cm

城壁のハチコ:約36cm×34cm

P-29リントヴルム:約36cm×36cm



■ボールペン 全3種 各\700(税込)

【素材】

ポリカーボネート

【サイズ】

約H13.5cm



■マグカップ \1,800(税込)

【素材】

陶器

【サイズ】

約直径8cm×H9.2cm



■アクリルフィギュアキーホルダー 全4種 各\1,100(税込)

【素材】

アクリル

【サイズ】

アイシャ:約H5cm×W4.4cm

シザーズリーゼ:約H5cm×W4.9cm

城壁のハチコ:約H4.7cm×W4.3cm

P-29リントヴルム:約H5cm×W4.4cm



(C)VALOFE Co., Ltd. & GOP Co., Ltd. All Rights Reserved.

【販売期間】

2024年11月28日(木)19:00~2024年12月8日(日)23:59

【お届け予定日】

2025年1月中旬~2025年1月下旬

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/20265/

▼詳細はこちらから!

https://www.village-v.co.jp/news/item/19735





