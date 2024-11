コンパクトで美しいあかりをどこにでも　SALIOT pico ポータブル2024年12月より発売開始

ミネベアミツミ株式会社

ミネベアミツミ株式会社(本社:長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106-73、代表取締役 会長CEO:貝沼 由久、以下 ミネベアミツミ)は、専用スマートフォンアプリ「SALIOT」を使って美しい光をコントロールできるスマートライティング機器「SALIOT pico ポータブル(サリオ ピコ ポータブル)」を、2024年12月より、ノジマの一部店頭、およびノジマのECサイト「ノジマオンライン」にて発売いたします。*1

今回発表する新しい「SALIOT pico ポータブル」は、従来よりユーザーの皆様からご要望をいただいていた充電式の新設計です。充電後にはコードを外しユーザーの皆様が使いたい場所で、電源を気にすることなく自由に「SALIOT」のきれいな光を堪能していただけるモデルです。

ミネベアミツミは、従来からIoT照明器具SALIOT(Smart Adjustable Light for the Internet Of Things(サリオ))シリーズを展開し、美術館や博物館、ホテル、ショールーム等、多くの施設へ納入してまいりました。スマートフォンやタブレットで照明器具の向きや明るさ、光色、配光角度を離れたところから操作でき、照明器具の調整現場に大きな変革をもたらしました。

「SALIOT pico ポータブル」は、 SALIOTで培った光学技術と回路、無線技術のノウハウをコンシューマー向けに展開し2021年10月より発売している家庭用スマート照明機器「SALIOT pico」の機能はそのままで、さらにバッテリーを内蔵し、コードレスで持ち運びが可能なコンパクトなスタンドライトです。

また本製品は、SALIOTの特長である美術館や博物館などで求められる高い演色性(Ra97)*2と調光・調色の機能を引き継いでいます。さらに、手動で簡単に配光角度と光の照らす方向を調整できるため、豊富な光のバリエーションにより、タスクライト、間接光、演出光など多様な照明手法で、ご家庭での新たな光空間演出を実現します。



最近の生活スタイルとして、家族それぞれの個の空間が注目されています。家族が一か所に集まって同じことをするのではなく、それぞれが自分の居場所で好きなことをする傾向が高まる中で、「SALIOT pico ポータブル」のような持ち運びが簡単なポータブルスタンドライトは、あらゆる場面での使用に適しています。さらに、最長3時間の使用が可能なため、室内での使用はもちろん、ウッドデッキやベランダ等の住宅のアウトドア空間な

ど*3、ニーズが高まっている電源のない場所で使用可能なあかりとしても、活用いただけます。

機械・電子技術と制御技術を融合した「エレクトロ メカニクス ソリューションズ(R)*4」プロバイダーであるミネベアミツミが、超精密加工技術をはじめとした幅広い先端技術を活かして、新しい生活スタイルの実現に貢献します。



*1 ノジマのECサイト「ノジマオンライン(https://online.nojima.co.jp/commodity/1/4573517961066/?utm_source=minebeamitsumi&utm_medium=referer&utm_campaign=SALIOTpico)」で12月5日から先行発売されます。ノジマ店頭では12月から順次発売されます。

詳細はSALIOT picoポータブル公式ウェブサイト(https://shop.minebeamitsumi.com/Page/saliot/lp/portable2412/)をご確認ください。

*2演色性:光に照らされたときの、物体の色の見え方/Ra:平均演色性評価数という値。100に近いほど本来の自然の色を再現できる性質が高い。

*3 防水・防滴機能、耐水性はありません。

*4 エレクトロ メカニクス ソリューションズは、ミネベアミツミ株式会社の登録商標です。登録番号は5863395号です。

製品の特長

1.好きな場所に持ち運びが可能

コードレスですっきり、場所を取らないコンパクトサイズ。

あかりの必要なあらゆる場所に、簡単に持ち運ぶことができます。

2.美しい光と高級感のあるデザイン

演色性Ra97と高い色再現性で、ものや空間をきれいに照らします。

メタリックの高級感ある仕上げはインテリアを引き立てます。

3.光の向きや広がりを自在に変更可能

光の照らす方向や角度を調整することで空間や用途に応じて、光を様々に変化させることができます。

4.光を自動で変化可能

タイマー機能内蔵で、指定の時間にON/OFFや明るさを変化させることができます

好きな場所に持ち運びが可能ものや空間をきれいに照らす高演色光の向きや広がりを自在に変更可能タイマー機能で光を自動で変化可能使用シーン食後の嗜好のひとときの雰囲気アップウッドデッキのあかりとして光を絞ってベッドサイドで夜間の視作業にも

SALIOT pico ポータブル 概要一覧

標準価格想定 30,000~41,000円(税別)

■本体色 シャンパンゴールド

■本体色 ブラウンメタリック

*充電時間は各種共通:約6時間

ACアダプタ コンセントプラグ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73144/table/50_1_a01d9066d189f63aaca04b842b969a33.jpg ]

※LED照明器具の光源寿命は約40,000時間です

光源の寿命は点灯しなくなるまでの総合点灯時間または全光束が点灯初期の70%に下がるまでの、総点灯時間のいずれか短い時間を想定したものです。

【SALIOTについて】

ミネベアミツミ株式会社が開発した新型LED照明器具「SALIOT(Smart Adjustable Light for the Internet Of Things、サリオ)」はLEDバックライトで培った樹脂成形技術を応用し、光学設計したレンズと発光ダイオードの距離をモーターで制御することで、光の照射域や角度を自動調整できます。また、無線技術を応用した独自のソフトウェア開発により、スマートフォン・タブレットで明るさや照射位置の上下左右を容易にコントロールすることができる新製品です。

ウェブサイト:https://www.saliot.com

【ミネベアミツミについて】

ミネベアミツミは、機械の回転をスムーズにするミニチュア・小径ボールベアリング(軸受)や、1直リチウムイオン電池用保護ICなどをはじめとする、超精密加工技術を代表するコア技術を中心に、半導体、モーター、センサー、など、様々な機械・電子部品を手がける相合(そうごう)*精密部品メーカーです。当社の超精密技術は、エアコン・掃除機・ドライヤー、ゲーム機などの家電製品、スマートフォン・パソコンなどの情報機器、自動車・航空・宇宙製品、そして医療機器など、幅広い分野で使用され、目に見えないところで皆様の生活をお支えしております。

* 相合:「総合」ではなく、「相い合わせる」ことを意味し、自社保有技術を融合、活用して「コア製品」を進化させるとともに、その進化した製品をさらに相合することでさまざまな分野で新たな製品を創出すること。

ウェブサイト:https://www.minebeamitsumi.com/



報道関係お問い合せ先:

ミネベアミツミ株式会社 広報・IR室

Phone: 03-6758-6703Fax: 03-6758-6718E-mail: koffice@minebeamitsumi.com

販売・取り扱いについてのお問合せ先:

SALIOT担当窓口

フリーダイヤル: 0120-016-733 Phone: 03-6758-6748 Mail: saliot@minebeamitsumi.com

Web: https://www.saliot.com/