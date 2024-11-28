【Honor of Kings】新部門設立及び新メンバー加入のお知らせ
プロeスポーツチーム「NORTHEPTION」は、Nuby / Shell / Nell / Gaus / Ponpi の5名を迎え、「Honor of Kings」部門を立ち上げました。彼らはこれまで「GRIM」というチームで活動し、11月23日に開催された「第4回 HOJ」で見事優勝を果たすなど、その実力を証明しています。
新たにスタートを切る「Honor of Kings」部門の活躍にどうぞご期待ください。
■『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』について
『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』は世界で最も人気のあるモバイルMOBA（Multiplayer Online Battle Arena）タイトルです。2024年10月には、世界のモバイルゲーム売上高ランキングで第1位を記録しました。デイリーアクティブユーザーは1億人を超え、端末のスペックを問わず、自由にプレイできる点が魅力です。プレーヤーのスキルと戦術次第で勝利を掴める、競技性の高いゲームとして注目されています。
詳しくは、公式サイトや公式 X をご覧ください。
■『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』概要
タイトル： 『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』
ジャンル： MOBA
プラットフォーム： iOS / Android
配信日時： 2024 年 6 月 20 日
価格： 基本プレイ無料
※ゲーム内課金あり
Google Play ストア(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal)
App Store(https://apps.apple.com/app/id1619254071)
公式サイト(https://www.honorofkings.com/global-en/)（日本語未対応）
X(https://x.com/hok_jp)
YouTube(https://www.youtube.com/@hokjp)
Discord(https://discord.gg/ExBmZdRjCR)
権利表記： (C)2024 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved.
*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
【NORTHEPTION公式アカウント】
X(https://x.com/northeption)
YouTube(https://www.youtube.com/@NORTHEPTIONOFFICIALCHANNEL)
「NORTHEPTION」では、ともに働くスタッフの採用を強化しております。
RECRUIT(https://www.northeption.com/recruit/)
世界を目指すチームをご支援頂くスポンサー様も募集しております。
【株式会社CodeBlitz 会社概要】
会社名：株式会社CodeBlitz
所在地：東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX14階
代表者：金 哲碩
設立日：2024年5月1日
事業内容：ｅスポーツチーム「NORTHEPTION」チーム運営事業ならびに関連事業
URL: https://www.northeption.com/
（当リリースに関する問い合わせ先）
株式会社CodeBlitz 経営管理部 広報担当
kanri@codeblitz.jp