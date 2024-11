夢のごとき9つの恋物語を今、ここに新作 ”韓流” 恋愛パズルゲーム『キミ想ふ夢の通ひ路～九雲夢～』βテストをGoogle Playストアにて開催！

グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、11月27日(水)より、韓国でリリース10周年を迎えた「九雲夢」シリーズの最新作スマートフォン向けゲーム『キミ想ふ夢の通ひ路~九雲夢~』のβテストをGoogle Playストアにておこなうことをお知らせします。

◆韓流恋愛パズルゲーム『キミ想ふ夢の通ひ路~九雲夢~』βテスト開催!

◆韓流恋愛パズルゲーム 『キミ想ふ夢の通ひ路~九雲夢~』を一足先に追体験チャンス!

◆韓流恋愛パズルゲーム 『キミ想ふ夢の通ひ路~九雲夢~』登場人物紹介!

11月27日(水)より、『キミ想ふ夢の通ひ路~九雲夢~』のβテストを開催!

韓国の古典小説『九雲夢』をモチーフにした世界で9人の個性あふれるカレと一緒に妖怪を退治しよう!

3マッチパズルを様々なスキルを用いてクリアしていくことで、平和を取り戻しながらカレとの絆も深めて韓流の恋を体験しよう!

本作のさらなる品質向上のため、ぜひ皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

【βテスト概要】

▼実施期間

2024年11月27日(水) 15:00~12月6日(金) 15:00

▼参加方法

Google Play ストアのURLからダウンロードすることができます。

URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gravityga.kimiomoa

※βテストの期間および内容は予告なく変更となる場合があります。

※βテスト期間中に作成したプレイヤーデータは削除いたします。正式サービス時に引き継ぐことはできません。

※βテストのため、動作や表示等で予期せぬ不具合が発生する可能性がございます。

※本アプリは開発中のものであり、βテストのサービス内容は、正式リリース時の内容と異なる場合がございます。

◆韓流恋愛パズルゲーム『キミ想ふ夢の通ひ路~九雲夢~』を一足先に追体験できるチャンス!

韓流ロマンスここに極まる――韓国の古典『九雲夢』を基に描く、切なさとときめき溢れる恋愛ドラマがここに。

プレイヤーは仙人の娘であるヒロインになり、突然、世の中に出現した妖怪を退治しながら、その原因を明らかにしていきます。

3マッチパズルをクリアしてストーリーを進め、カレとの絆を深めていきましょう!

正式リリース後、開催予定の期間限定イベント「ジング大騒動」を一部公開いたします。イベントのルールやシステム、イベントスチルをいち早く確認できますので、ぜひ参加してみてください!

βテストで出会える9人のカレを紹介いたします。ぜひゲームをプレイして、いち早く気になるカレを見つけてくださいね!

彩潤(チュユン)

月(ウォル)

白鸞(ペクラン)

瓊瑗(キョンウォン)

晴雲(チョンウン)

簫賀(ソハ)

海浪(ヘラン)

深緑(シムヨン)

紅焰(ホンヨム)

【ゲーム概要】

タイトル:キミ想ふ夢の通ひ路~九雲夢~

ジャンル:恋愛パズルRPG

対応OS:スマートフォン(Android/iOS)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

コピーライト:(C)SESISOFT Co., Ltd. (C)GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.

公式Twitter:https://x.com/kimikayoizi

■グラビティゲームアライズ株式会社について

会社名:グラビティゲームアライズ株式会社(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地:東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/(https://gravityga.jp/)