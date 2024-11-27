作業者のアース経路を確保して静電気の発生を抑制する導電チェアを発売

サンワサプライ株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/11495/5082/resize/d11495-5082-409050a503cd56083cd1-0.jpg ]【掲載ページ】品名：導電チェア品番：SNC-D33標準価格：97,680円（税抜き 88,800円）製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=SNC-D33静電気の発生を抑制する、導電ビニールレザー背もたれと座面に導電ビニールレザーを採用し、作業者のアース経路を確保することで、人体への静電気の蓄積を最小限に抑えるチェアです。[画像2: https://prtimes.jp/i/11495/5082/resize/d11495-5082-7c6a29cf958eb8a83ebf-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/11495/5082/resize/d11495-5082-7a71c972ff372481df14-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/11495/5082/resize/d11495-5082-dde619738226970a0f76-3.jpg ]導電キャスター採用ステンレスフレークを含有したウレタン製双輪キャスターにより、優れた導電性を実現します。[画像5: https://prtimes.jp/i/11495/5082/resize/d11495-5082-eb907145ff5c820537a7-4.jpg ]座面の高さ調節ができるレバー1本で座面をお好みの高さに調整できる、ガス圧リフト装置付きです。座高は最低420mmまで下げることができるため、小柄な方でも快適にお使いいただけます。[画像6: https://prtimes.jp/i/11495/5082/resize/d11495-5082-665197852549369cf854-5.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/11495/5082/resize/d11495-5082-319b7b5d7b8ffcbd5e6f-6.jpg ]背もたれロッキング機能付き体重を掛けると背もたれが後ろに傾斜するロッキング機能付きで、作業の合間にリラックスした姿勢をとることができます。[画像8: https://prtimes.jp/i/11495/5082/resize/d11495-5082-d03ebf9e8c75a68330a5-7.jpg ] -------------------------------------------------------------------【関連ページ】導電チェアhttps://www.sanwa.co.jp/product/chair/conduction.html医療施設への製品導入をご提案！医療施設向けサプライhttps://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/hospital/index.htmlサンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページhttps://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/SNC-D33■サンワサプライ WEBサイトhttps://www.sanwa.co.jp/■サンワサプライ Instagramhttps://www.instagram.com/sanwasupply_official/■サンワサプライ Xhttps://twitter.com/sanwainfo■サンワサプライ Facebookhttps://fb.me/SanwaSupplyJP■YouTube公式チャンネルhttp://sanwa.jp/youtube-------------------------------------------------------------------