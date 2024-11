旅亭 半水盧で味わう、冬期限定「とらふぐ懐石プラン」の販売を開始

株式会社温故知新

「旅亭 半水盧」(所在地:長崎県雲仙市、総支配人:小田 俊隆)では、山口県・下関産のとらふぐを使用した冬季限定の「とらふぐ懐石プラン」の販売を開始いたします。

ミシュランガイド福岡・佐賀・長崎2019特別版で、料理1つ星の宿として紹介された「旅亭 半水盧」がお届けする「とらふぐ懐石プラン」は、2025年1月8日(水)から2025年3月14日(金)までの期間限定プランとしてお愉しみいただけます。

冬期限定「とらふぐ懐石プラン」について

とらふぐ懐石イメージとらふぐ イメージ

とらふぐの中でも最高級とされる、山口県・下関産のとらふぐ。明治時代の中頃、初代内閣総理大臣を務めていた伊藤 博文により、1888年にふぐ食を解禁され、全国へ広まったとされています。

透き通るように美しく盛られたてっさ、ふぐの旨味がぎゅっと濃縮されたふぐ鍋、そして香り豊かな雑炊に、白子や唐揚げと、冬の味覚の王様と称されるとらふぐを存分に堪能できる特別なプランです。

旅亭 半水盧の職人技と極上のおもてなしでお届けする「とらふぐ懐石プラン」をご堪能ください。

<予約詳細>

予約期間:2024年11月27日(水)~2025年3月9日(日)まで

宿泊期間:2025年1月8日(水)~2025年3月14日(金)まで

料金 :2名様1室利用時 平日 1名様あたり 106,700円(税込)~

ご予約・詳細:https://reserve.489ban.net/client/hanzuiryo/0/plan/id/203695/stay

ご予約・詳細はこちらから :https://reserve.489ban.net/client/hanzuiryo/0/plan/id/203695/stay

旅亭 半水盧の料理について

「旅亭 半水廬」料理イメージ

半水盧は料理においても名高く、京都のミシュラン三つ星店「未在」店主の石原仁司氏がかつて2代目総料理長を務めるなど、4代目となる現在の総料理長・本多光一氏は、歴代3名の料理長に就き、全ての味を知る後継者として半水盧の味を継承しています。自然に囲まれた雲仙、海や山に囲まれた長崎の旬の味覚を月替わりの献立に盛り込み、器選び、盛りつけなど細部に至るまでこだわった本格懐石料理をご提供しています。

さらに、半水盧は、その贅を尽くしたおもてなしが評価され、「ミシュランガイド福岡・佐賀・長崎 2019 特別版」 では、宿泊施設として最高評価の五つ星、さらに料理においても一つ星の宿として紹介されました。施設と料理の2部門での同時受賞は国内2軒目の快挙となりました。2024年7月に発表された、アジア圏初となる「ミシュランガイド ホテルセレクション」においては、1ミシュランキーとして紹介されています。

旅亭 半水盧について

5000坪の敷地の中にわずか14室の客室、全室離れの宿

京都の宮大工の手によって伝統的な技法が用いられた数寄屋造りの建物。季節の移ろいを感じる日本庭園。雲仙の地が育む多様な食材。開湯1300年を誇る乳白等の硫黄泉。

四季折々の景色、心づくしの旬の味覚、上質で贅を尽くした調度と設えで、心身ともに癒される格別なひとときを。

ミシュランガイド福岡・佐賀・長崎2019特別版「旅館5レッドパビリオン」「料理1つ星」

ミシュランガイドホテルセレクション2024「1ミシュランキー」

メイントランス「長屋門」

<施設概要>

施設名 :旅亭 半水盧

所在地 :〒854-0621 長崎県雲仙市小浜町雲仙380-1

電話番号 : 0957-73-2111

Email : hanzuiryo@okcs.co.jp

総支配人 : 小田 俊隆

部屋数 : 全14室

アクセス : 長崎空港から車で約70分 / 諫早駅から車で約55分

公式サイト :https://hanzuiryo.by-onko-chishin.com/

Instagram :https://www.instagram.com/hanzuiryoryotei/

株式会社温故知新について

ホテル、旅館の運営・プロデュース・コンサルティング企業として2011年2月に創業。スモールラグジュアリーホテルを中心に老舗旅館のほか、スタジアム一体型ホテルをプロデュースするなど、「旅の目的地(=ディスティネーション)」になるほかに類例のない個性的な施設を運営しています。 2023年1月には「株主コミュニティ」を組成。 2024年1月には世界初のオフィシャル・シャンパンホテル「Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新」を大阪・心斎橋に開業し、4月には東京・虎ノ門の「菊池寛実記念 智美術館」併設の「カフェダイニング 茶楓 by 温故知新」、岡山県・玉野市の「道の駅 みやま公園」内にカフェ「Miyama cafe PUUT」をオープンしたほか、長崎県・雲仙市の旅館「旅亭 半水廬」の運営を開始。さらに5月より、静岡県・東伊豆町の温泉宿「伊豆・熱川温泉 粋光」 の運営を開始しました。12月には長野県・白馬村に当社初となるラグジュアリーホテルコンドミニアム「ホテル ラ ヴィーニュ白馬 by 温故知新」をオープンするほか、今後も複数施設の開業を予定しています。

<会社概要>

社名 :株式会社温故知新

代表取締役 :松山 知樹

本社所在地 :東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年 :2011年2月1日

資本金 :1,000万円

事業内容 :ホテル・旅館の運営及びコンサルティング

公式サイト :https://by-onko-chishin.com/

企業情報 :https://by-onko-chishin.com/company

X(Twitter) :https://twitter.com/okcs_official

Instagram :https://www.instagram.com/okcs.official/

YouTube :https://www.youtube.com/@okcs-jp