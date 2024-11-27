日比谷OKUROJIに新たな美食スポット「蕎麦前 一心」が新規オープン！

株式会社ジェイアール東日本都市開発[画像1: https://prtimes.jp/i/15279/493/resize/d15279-493-6e32c830e2e2cde55ef0-0.jpg ] 日比谷OKUROJIでは、11月28日（木）に、国産蕎麦粉を100%使用した十割蕎麦が自慢の「蕎麦前 一心」が新規オープンいたします。専門店こだわりの逸品をぜひご賞味ください。11月28日(木)OPEN 「蕎麦前 一心」 [画像2: https://prtimes.jp/i/15279/493/resize/d15279-493-dcf0a4c07a4807c3c18c-1.jpg ] 江戸時代、江戸には約3000件の蕎麦屋が存在し、昼は食事処、夜は大人の社交場として賑わっていました。「蕎麦屋」は本来、みんなに愛される、今でいう「オールデイズダイニング」のような場所でした。 特に夜は「蕎麦前」という、「肴」と「地酒」を楽しみ、蕎麦で〆る 「粋」な飲み方が江戸にはありました。 令和の時代に 日比谷で「蕎麦前」文化を大復活。厳選された国産蕎麦粉100%の十割蕎麦、鮮魚、天ぷら、多彩な肴、厳選された地酒を取り揃えており、平日は27時まで営業。昼でも夜でも毎日でもお楽しみいただける「オールデイズ蕎麦ダイニング」をOPEN致します。[画像3: https://prtimes.jp/i/15279/493/resize/d15279-493-097ca5dc644db80caff5-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/15279/493/resize/d15279-493-047614e61be9337b3879-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/15279/493/resize/d15279-493-68bc4af5d522f9ae6a17-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/15279/493/resize/d15279-493-1168f2c88760e24bf3b2-5.jpg ]日比谷OKUROJI基本情報【住所】東京都千代田区内幸町一丁目７番１号【公式HP】https://www.jrtk.jp/hibiya-okuroji/【公式instagram】＠hibiya_okuroji_official【アクセス】地下鉄「日比谷駅」「銀座駅」「内幸町駅」「有楽町駅」「新橋駅」徒歩６分 ＪＲ「有楽町駅」「新橋駅」徒歩６分[画像7: https://prtimes.jp/i/15279/493/resize/d15279-493-99ac77c15e9df5446d0d-6.jpg ]