頂を目指すランナーへ。駅伝ランナーの集中と情熱にインスパイアされた、「ADIZERO EKIDEN COLLECTION」がアディダスより登場

アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:萩尾 孝平)は、1秒でも速いベストタイムを目指して走るランナーのため、日本で開発されたランニングシリーズ「アディゼロ」より、駅伝シーズンに向けた包括的なランニングコレクション「ADIZERO EKIDEN COLLECTION(アディゼロ エキデン コレクション)」を、2024年11月27日(水)より順次販売します。

今回のコレクションでは、フルマラソンやハーフマラソンで別次元の速さを引き出す最新レーシングモデル「ADIERO ADIOS PRO 4(アディゼロ アディオス プロ 4)」が世界に先駆けて日本にて先行発売。また、薄底&高反発で足元の感覚を研ぎ澄ますオールラウンドモデル「ADIZERO JAPAN 9(アディゼロ ジャパン 9)」も新たに登場します。日々のトレーニングからレース本番まで、駅伝で頂点を目指すランナーを支える全7種のシューズをラインアップしています。

シルバーとレッドをキーカラーとする本コレクションのデザインテーマは「集中と情熱」。ランナーの研ぎ澄まされた集中力と、心に秘めた勝利に対する激しい情熱という、駅伝に向かうアスリートが持つ対照的なふたつの要素をカラーで表現しました。

またアパレルには、ランニングジャケットやTシャツ、ウィンドパンツなど、エリートランナーの毎日をサポートする高機能ランニングウェアをラインアップ。今シーズンは、アディダスが現在サポートする大学駅伝チームにインスパイアされた、スペシャルカラーウェイ4種類で展開します。

最新レーシングモデル「ADIZERO ADIOS PRO 4」と「ADIZERO JAPAN 9」が日本初上陸

■別次元の速さを、レースで求めるランナーへ。「ADIZERO ADIOS PRO 4」

エネルギーロスを抑えてハーフマラソンやフルマラソンで別次元の速さを引き出すレーシングシューズ「ADIZERO ADIOS PRO 4(アディゼロ アディオス プロ 4)」が「ADIZERO EKIDEN COLLECTION」で日本初登場。5本骨状フルレングスカーボンバー「ENERGY RODS 2.0(エナジーロッド 2.0)」と低密度高反発素材「LIGHTSTRIKE PRO」を搭載したミッドソールには、前足部ロッカーポイントを備えたジオメトリを新たに採用。この構造が、前方への推進力を生みだし、ランニングエコノミーを向上させる。アディダスが誇る高度なテクノロジーと先端的なデザインで、別次元の速さを求めるランナーをサポートする一足。

商品情報

・品番:JR6372

・自店販売価格:\28,600円(税込)

・重量(27.0cm):200g

・ミッドソールドロップ:6.0 mm

(ヒール:39 mm / 前足部:33.0 mm)

・製品URL:https://www.adidas.jp/article/JR6372.html

搭載テクノロジーについて

・ 速さを引き出す前足部ロッカーポイントジオメトリ

「ADIZERO ADIOS PRO EVO 1」から発想を得て開発された、前足部ロッカーポイント構造を採用。シューズレングス(長さ)の 60%に当たる箇所にロッカーポイント(前足部もしくはつま先の下でソールが上向きにカーブするポイント)を設置。前方推進力を生みだし、ランニングエコノミーを向上させることがラボにて証明されています。低密度高反発素材「LIGHTSTRIKE PRO(ライクストライク プロ)」が軽量性と高いクッション性を担保。軽やかで柔らかい着地をランナーに提供します。

・ 刷新された「LIGHTLOCK」アッパー

アッパーには、独自の軽量ストレッチ素材「LIGHTLOCK(ライトロック)」を新たに採用。片方向にのみ伸縮するメッシュアッパーを、内部に配置されたロッキングバンドと組み合わせることで、高速走行時にもぴったりと足元をサポートし、安定した履き心地を実現。また新レース(靴紐)システムが、さらにしっかりとしたフィット感を提供。

・ 軽量性とグリップを担保する新アウトソール

アウトソールには「LIGHTTRAXION(ライトトラクション)」とCONTINENTAL(TM)ラバーを採用。トップアスリートの着地パターンを研究し、グリップが最も必要な場所を分析。そのインサイトに基づき、重要なエリアに適した素材をマッピングした新アウトソールを開発。

■加速する感覚を足で掴みたいランナーへ。「ADIZERO JAPAN 9」

アディゼロシリーズの薄型軽量ハイパフォーマンスモデルが、薄底&高反発で感覚を研ぎ澄ますランニングシューズへとアップデート。本モデルから、アディダスが誇る低密度高反発素材「LIGHTSTRIKE PRO(ライクストライク プロ)」をフルレングスで搭載。前モデルからさらに約30gの軽量化に成功し、薄底軽量ながらも優れた反発性と推進力を実現。大幅刷新したアッパーがぴったりと足元をサポートし、あらゆるハイスピードシーンでも安定した履き心地を提供。テンポアップやインターバル走、ショートレースまで、加速する感覚を自分の足で掴みたいランナーのニーズに応える一足。

商品情報

・品番:IH5746

・自店販売価格:\17,600(税込)

・重量(27.0cm):177g

・ミッドソールドロップ:7 mm

(ヒール:27 mm / 前足部:20.0 mm)

・製品URL:https://www.adidas.jp/article/IH5746.html

搭載テクノロジーについて

・ フルレングス「LIGHTSTRIKE PRO」ミッドソール

ミッドソールにはアディダスが誇る低密度高反発素材「LIGHTSTRIKE PRO(ライクストライク プロ)」をフルレングスで搭載。また、ナイロンで作られたDOGBONEを中足部に搭載することで、より自然でスムーズな足運びを実現。

・ 「LIGHTLOCK」を採用した刷新アッパー

アッパーには、「ADIZERO ADIOS PRO 4」と同じく、独自の軽量ストレッチ素材「LIGHTLOCK(ライトロック)」を新たに採用し、高いサポート性と安定した履き心地を実現。また新レース(靴紐)システムが、さらにしっかりとしたフィット感を提供。

・ 「LIGHTTRAXION」とCONTINENTALラバーのコンビネーションアウトソール

アウトソールには「LIGHTTRAXION(ライトトラクション)」とCONTINENTAL(TM)ラバーを採用。高いグリップ力と軽量性を担保しながら、前足部に搭載されたCONTINENTALラバーが接地と蹴り出しをサポート。

「ADIZERO ADIOS PRO 4」アディダスアスリートのコメント

■青山学院大学 陸上競技部 太田 蒼生選手

「ADIZERO ADIOS PRO 3」と比べて、「ADIZERO ADIOS PRO 4」はクッション性が格段にアップしていると感じました。反発力は強く、アッパーも軽くて通気性が良く、快適に走ることができます。スピードを出したいときは、グリップ力も抜群なので安心して飛ばせると思います。

総合的に見て、「ADIZERO ADIOS PRO 4」はロードでスピードを出しやすい一足だと思います。

■青山学院大学 陸上競技部 黒田 朝日選手

「ADIZERO ADIOS PRO 4」を履いて走ってみると、「ADIZERO ADIOS PRO 3」に比べてソールがとっても柔らかく感じました。走った時のダメージも軽減されているように感じます。

ただ柔らかいだけでなく、しっかりと地面を蹴り返す力強さがあって、スピードを出したい時にも頼りになる一足だと思います。

■國學院大學 陸上競技部 上原 琉翔選手

「ADIZERO ADIOS PRO 4」は、前モデルに比べて柔らかさとクッション性が格段に向上した印象です。クッションがしっかり沈み込むことで、カーボンの反発を直に感じられる点が気に入っています。

求めていた反発の強さがあり、自分の走りとも相性が良いので、やっと理想のシューズに出会えた気がします。

■國學院大學 陸上競技部 後村 光星選手

「ADIZERO ADIOS PRO 4」は、強い反発力があり、跳ねるのではなくしっかりと前に進むため、とても扱いやすい印象です。ブレが少なく、安定して体を支えてくれる感覚があります。

「ADIZERO ADIOS PRO 3」よりも蹴り出しの位置が後ろなので、股関節に自然と軸を感じられるところが気に入っています。また、接地の際に体重が乗せやすい点も特に印象的です。

「ADIZERO EKIDEN COLLECTION」期間限定イベントについて

アディダスは、「ADIZERO EKIDEN COLLECTION」の発売に合わせ、2024年11月27日(水)から約2か月間、1秒でも速いベストタイムを目指すランナーに向けた特別なイベントを開催します。

■ADIZERO x RUNNING SCIENCE LAB 期間限定コラボレーション

「世界一自己ベスト更新率の高いジムをつくる」をメッセージに活動する、東京・表参道の低酸素ランニングジム「ランニングサイエンスラボ」と提携し、新しいアディゼロモデルに基づいたトレーニングメニューを開発。11月27日(水)から2024年12月27日(金)まで、最新モデル「ADIZERO ADIOS PRO 4」や「ADIZERO JAPAN 9」を実際に試着し、低酸素ラン体験が出来る機会を提供します。

・ランニングサイエンスラボ URL:https://rslab.tokyo/

■TWOLAPS TRACK CLUB監修協力 「adidas ADIZERO EKIDEN SPEED SESSION」

新谷 仁美選手をはじめとするトップアスリートや、一般シリアスランナーのパフォーマンス向上をサポートするトラッククラブ「TOWLAPS TRACK CLUB」協力のもと、アディゼロシリーズの各モデルに合わせた練習プログラムを特別に作成。このプログラムを、「adidas ADIZERO EKIDEN SPEED SESSION」として、全国8都市(東京、大阪、広島、京都、名古屋、福岡、仙台、沖縄)で11月27日(水)から2025年1月26日(日)まで約2か月間展開します。プログラムの参加は無料となり、参加者はアディゼロ最新モデルを履いてトレーニングをしていただけます。

・申し込みサイト「e-Moshicom(モシコム)」:https://moshicom.com/

※上記サイトにて「アディダス」と検索の上、各イベント(練習会)のページよりお申し込みください。

EKIDEN COLLECTION商品概要

■フットウェア

ADIZERO ADIOS PRO 4(アディゼロ アディオス プロ4)

マラソンやハーフマラソン、駅伝で勝利と最速に挑む、高反発推進テクノロジー搭載爆速レーシングモデル。

・品番 :JR6372

・カラー :シルバーメタリック/ルシッドレッド/グレー

・自店販売価格 :28,600円(税込)

ADIZERO JAPAN 9(アディゼロ ジャパン 9)

反発力と助力を生かしながら、レースでもトレーニングでも速さを引き出す、高反発推進テクノロジー搭載ハイパフォーマンスモデル。

・品番 :IH5746

・カラー :グレーツー/ルシッドレッド/グレー

・自店販売価格 :17,600円(税込)

ADIZERO PRIME X 2 STRUNG

(アディゼロ プライム エックス ツー ストラング)

規格外の反発力とスピードを引き出す「ルール度外視」の新次元コンセプトシューズ。

・品番 :IF9427

・カラー :グレーツー/ルシッドレッド/グローリーグレー

・自店販売価格 :39,600円(税込)

ADIZERO TAKUMI SEN 10(アディゼロ タクミ セン テン)

駅伝やハーフマラソンといった短距離のロードレースで最速へのパフォーマンスを発揮する、高反発推進テクノロジー搭載最新軽量レーシングモデル。

・品番 :IG1979

・カラー :ダッシュグレー/ルシッドレッド/グローリーグレー

・自店販売価格 :22,000円(税込)

ADIZERO BOSTON 12(アディゼロ ボストン 12)

反発力と助力を生かしながら、レースでもトレーニングでも速さを引き出す、高反発推進テクノロジー搭載ハイパフォーマンスモデル。

・品番 :JI4472

・カラー :ダッシュグレー/ルシッドレッド/ルシッドレモン

・自店販売価格 :18,700円(税込)

ADIZERO SL 2(アディゼロ エスエル 2)

優れた軽量性と安定性を両立させたトレーニング用ジョグに適したランニングシューズ。

・品番 :IH8193

・カラー :グレーツー/ルシッドレッド/ルシッドレモン

・自店販売価格 :14,300円(税込)

ADIZERO DURAMO SPEED 2(アディゼロ デュラモ スピード 2)

優れた安定性と軽量性の両立により、様々なスポーツ部活動やフィジカルトレーニングで使用可能なベーシックトレーニングモデル。

・品番 :JQ2200

・カラー :グレーツー/ルシッドレッド/ルシッドレモン

・自店販売価格 :9,900円(税込)

■アパレル(一部抜粋)

アパレルには、ランナーの日々をサポートする高機能ランニングウェアをラインアップ。今シーズンは、アディダスが現在サポートする4大学チーム(青山学院大学、創価大学、國學院大學、大東文化大学)にインスパイアされた、スペシャルカラーウェイ4種類で展開します。

ADIZERO JACKET(アディゼロ ジャケット)

空気力学に基づく流れをもたらすスリムフィットのパッカブルジャケット。大胆なスリーストライプスと、駅伝からインスパイアされたデザインのリフレクティブパッチを背中にあしらった一着。

・品番(カラー):JD0291(パウダーティール)

:JF3509(ブラック)

:JN6595(セミルシッドレッド)

:JM7900(グレーツー)

・自店販売価格 :19,800円(税込)

ADIZERO T SHIRT(アディゼロ Tシャツ)

空気力学に基づく流れをもたらすスリムフィットのロングスリーブランニングTシャツ。ランニング中に邪魔にならない やや長めの後ろ丈を採用。背中にリフレクティブパッチ入り。

・品番(カラー):JD1744(ホワイト)

:JD1742(ブラック)

:JM7897(セミルシッドレッド)

:JD1743(チームロイヤルブルー)

・自店販売価格 :8,250円(税込)

ADIZERO PANTS(アディゼロ パンツ)

軽量な平織り素材をベースに、ソフトなピケ素材を足下部と股下に使用したスリムフィットランニングパンツ。ジャケットと同様に、ひざ下には駅伝からインスパイアされたデザインのリフレクティブパッチを採用。

・品番(カラー):JD0298(プリラブドティール)

:JF3517(ブラック)

:JN6597(セミルシッドレッド)

・自店販売価格 :13,200円(税込)

ADIZERO SHORTS(アディゼロ ショーツ)

ジャケットやTシャツとのセットアップで使用できるスリムフィットランニングショーツ。軽量ストレッチウーブン素材を使用し、快適な着心地が持続。駅伝からインスパイアされたデザインのリフレクティブパッチを採用。

・品番(カラー):JD0313(プリラブドティール)

:JF3505(ブラック)

:JN6594(セミルシッドレッド)

:JM7908(グレーツー)

※右写真左上から時計回り

・自店販売価格 :8,250円(税込)

ADIZEROシリーズについて

ADIZERO(アディゼロ)は、2005年、シュー・クリエイターの大森敏明氏の協力により、「日本人を速くするために」を目的として日本にて開発されたランニングシリーズです。0.01mm単位までこだわり、生み出されたマイクロフィットラスト(足型)による優れたフィット感で、数々の受賞歴や結果と共に歴史を積み重ねてきました。

2023年9月には、アディダス ランニング史上最軽量となる革新的レーシングモデル「ADIZERO ADIOS PRO EVO 1」を発表、既に3つの世界記録更新に貢献しています。

開発から約20年を経て、今では日本のみならず、世界のトップランナーたちによる数々の記録更新を支え、時代とともに様々な進化を遂げてきた、アディダス ランニングを代表するシリーズです。

取扱店舗

■取扱店舗

・ アディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA PARK・原宿

・ アディダス ブランドコアストア 各店(※アディダス ブランドコアストア 新宿・渋谷・軽井沢を除く)

・ アディダス アプリ :https://www.adidas.jp/mobileapps

・ アディダス オンラインショップ https://www.adidas.jp/

- アディダス ランニング https://www.adidas.jp/running

- ランニング 関連商品 https://www.adidas.jp/ランニング(https://www.adidas.jp/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)

- ランニング シューズ https://www.adidas.jp/シューズ・靴-ランニング(https://www.adidas.jp/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E9%9D%B4-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)

- ランニング ウェア https://www.adidas.jp/ウェア・服-ランニング(https://www.adidas.jp/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BB%E6%9C%8D-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)

・ その他全国のアディダスお取り扱い店舗

※一部店舗によってお取り扱い商品が異なります。

