「Amazonブラックフライデー」に参加、Minisforumショップで今年の人気製品特別価格で登場、お得なチャンスをお見逃しなく！

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MICRO COMPUTER (HK) TECH LIMITED

ブラックフライデ＆サイバーマンデー

セール期間 ：2024年11月27日（水）～12月6日（金）


割引率 ：最大26％OFF


詳細　　 　：https://www.amazon.co.jp/minisforum


Amazonショップ :
https://www.amazon.co.jp/minisforum


・対象製品





AtomMan G7 Ti SE
AtomMan G7 Ti SE

RAM 32GB+SSD 1TB


275,980円⇒207,184円（約25％OFF）



購入ページ


https://www.amazon.co.jp/dp/B0DF5GZBF3









AtomMan G7 Pt
AtomMan G7 Pt

RAM 32GB+SSD 1TB


258,980円⇒194,235円（約25％OFF）



購入ページ：


https://www.amazon.co.jp/dp/B0D95GB8BH











AtomMan X7 Ti
AtomMan X7 Ti

RAM 32GB+SSD 1TB


182,980円⇒137,235円（約25％OFF）



購入ページ


https://www.amazon.co.jp/dp/B0D49G8L4N



ベアボーンキット　※OSなし


142,980円⇒107,235円（約25％OFF）



購入ページ


https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4PCC33L








MINISFORUM V3 3in1 タブレット
MINISFORUM V3 3in1 タブレット

RAM 32GB+SSD 1TB　※JP配列キーボード


204,980円⇒155,980円（約24％OFF）



購入ページ


https://www.amazon.co.jp/dp/B0D5Y2S6CQ



RAM 32GB+SSD 1TB　※US配列キーボード


204,980円⇒153,980円（約25％OFF）



購入ページ


https://www.amazon.co.jp/dp/B0DGGMZQWR






MINISFORUM UM690S
MINISFORUM UM690S

RAM 64GB+SSD 1TB


105,980円 ⇒78,980円（約26％OFF）



購入ページ


https://www.amazon.co.jp/dp/B0CSMSYMSJ






MINISFORUM UM680 Slim
MINISFORUM UM680 Slim

RAM 16GB+SSD 1TB


67,980円⇒54,384円（約20％OFF）



購入ページ


https://www.amazon.co.jp/dp/B0DL5YK3RY









会社概要


会社名　　　　 MICRO COMPUTER (HK)TECH LIMITED　


本社住所　　　 香港灣仔海傍港灣道6-8號瑞安中心28樓18室


代表者　　　　 姜 瑞静 (Jiang Ruijing)


商標　　　　　 MINISFORUM（ミニズフォーラム）


URL　　　　　 https://store.minisforum.jp/


事業内容 ミニパソコン　周辺機器　デバイスの開発、製造、販売まで一貫体制の運営


お問い合わせ　 https://www.minisforum.jp/pages/question-answer