「Amazonブラックフライデー」に参加、Minisforumショップで今年の人気製品特別価格で登場、お得なチャンスをお見逃しなく！
ブラックフライデ＆サイバーマンデー
セール期間 ：2024年11月27日（水）～12月6日（金）
割引率 ：最大26％OFF
詳細 ：https://www.amazon.co.jp/minisforum
Amazonショップ :
https://www.amazon.co.jp/minisforum
・対象製品
AtomMan G7 Ti SE
AtomMan G7 Ti SE
RAM 32GB+SSD 1TB
275,980円⇒207,184円（約25％OFF）
購入ページ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DF5GZBF3
AtomMan G7 Pt
AtomMan G7 Pt
RAM 32GB+SSD 1TB
258,980円⇒194,235円（約25％OFF）
購入ページ：
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D95GB8BH
AtomMan X7 Ti
AtomMan X7 Ti
RAM 32GB+SSD 1TB
182,980円⇒137,235円（約25％OFF）
購入ページ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D49G8L4N
ベアボーンキット ※OSなし
142,980円⇒107,235円（約25％OFF）
購入ページ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D4PCC33L
MINISFORUM V3 3in1 タブレット
MINISFORUM V3 3in1 タブレット
RAM 32GB+SSD 1TB ※JP配列キーボード
204,980円⇒155,980円（約24％OFF）
購入ページ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D5Y2S6CQ
RAM 32GB+SSD 1TB ※US配列キーボード
204,980円⇒153,980円（約25％OFF）
購入ページ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DGGMZQWR
MINISFORUM UM690S
MINISFORUM UM690S
RAM 64GB+SSD 1TB
105,980円 ⇒78,980円（約26％OFF）
購入ページ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CSMSYMSJ
MINISFORUM UM680 Slim
MINISFORUM UM680 Slim
RAM 16GB+SSD 1TB
67,980円⇒54,384円（約20％OFF）
購入ページ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DL5YK3RY
会社概要
会社名 MICRO COMPUTER (HK)TECH LIMITED
本社住所 香港灣仔海傍港灣道6-8號瑞安中心28樓18室
代表者 姜 瑞静 (Jiang Ruijing)
商標 MINISFORUM（ミニズフォーラム）
URL https://store.minisforum.jp/
事業内容 ミニパソコン 周辺機器 デバイスの開発、製造、販売まで一貫体制の運営
お問い合わせ https://www.minisforum.jp/pages/question-answer