ダルバ（d’Alba）、グローバルイベント「ダルバトリップ in ミラノ（d′Alba Trip in Milano）」開催　世界10ヶ国から参加

d’Alba Global Co., Ltd.が展開するプレミアム・ヴィーガン・ビューティーブランド、ダルバ(d'Alba)は11月1日~11月4日の四日間、イタリア・ミラノで各国のセレブリティやインフルエンサー、メディアを招待し、グローバルイベント「ダルバトリップ in ミラノ(d'Alba Trip in Milano)」を開催しました。

今回のイベントはダルバのメイン成分である「ホワイトトリュフ*1」の原産地、イタリア・ピエモンテ州アルバ(Alba)地域を訪れ、トリュフの収穫の様子を見学し、アルバのホワイトトリュフ祭りを訪問、またプレミアム・ヴィーガン製品を体験するプログラムで構成されました。

特に、11月3日に行われたGALAパーティーではインスタグラムのフォロワー数が2,378万人を超える、ダルバのグローバルアンバサダー「イリーナ・シェイク」と韓国の女優「ナナ」が参加しました。日本からはクリエイター、モデルとして活動するkemio、ミチ、よしあき、植野有砂、須田アンナ、YURINOらが参加しました。世界各国から集まった90余名のゲストは今回のイベントを通してダルバの製品力をより近くで経験し、ブランドの理解を深めるきっかけを作りました。

ダルバのベストセラー商品「ホワイトトリュフファーストスプレーセラム」は日本最大級のコスメ・化粧品・美容の総合情報サイト「アットコスメ(@cosme)」のミスト状化粧水カテゴリーで1位を獲得するなど、ダルバの日本での注目が高まっています。なお、ダルバは今年の1月~10月までの累積売上高が220億ウォンで、前年同期と比べ164%増加するなど、目覚ましい成長を見せています。現在Qoo10、楽天市場、AmazonなどのECおよびロフト、プラザ、@cosme、東急ハンズなど国内約800店舗で購入できます。

■d’Alba(ダルバ)について

d’Alba(ダルバ)は、清らかな地域として知られているホワイトトリュフの最高の産地、イタリア・ピエモンテ州アルバ(Alba)地域からインスピレーションを受けて誕生しました。清く健康な美しさを届けるために、自然由来の抗酸化栄養成分が豊かな土の中のダイヤモンド、「ホワイトトリュフ*1」を主成分として全製品に配合しています。イタリアのヴィーガン認証、低刺激テスト*2を完了し、信頼して使って頂ける製品を届けています。

*1ツベルマグナツムエキス

*2全ての方に皮膚刺激が起きないわけではありません

