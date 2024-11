ランジェリーブランドPEACH JOHNが『Emily in Paris (邦題：エミリー、パリへ行く)』とのコラボコレクションを発売＜12月4日（水）発売＞

株式会社ピーチ・ジョン

株式会社ピーチ・ジョン(本社:東京都港区 / 代表取締役社長:西澤恒地)のPEACH JOHNは、『Emily in Paris (邦題:エミリー、パリへ行く)』とのコラボレーション・コレクションを12月4日(水)に発売いたします。『Emily in Paris』は、MTV Entertainment Studioとクリエイター、ダレン・スター(「ビバリーヒルズ高校白書」「Sex and the City」「Younger」)がプロデュースした人気ドラマシリーズで、現在、Netflixにてストリーミング配信中です。

ドラマの主人公であるエミリーのアイコニックなファッションにインスパイアされた下着2型、ランジェリー1型、ルームウェア2型、ファッション雑貨2型の計7型を展開いたします。

【EMILY IN PARIS x PEACH JOHN】特設ページ:https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-emily/

・販売について

発売日:2024年12月4日(水)

販路:

・PEACH JOHN公式通販サイト ( https://www.peachjohn.co.jp/shop/ (https://www.peachjohn.co.jp/shop/))

・全国のPEACH JOHN / SALON by PEACH JOHN店舗*

*アウトレット店・PJ BASIC店をのぞく

*ルームウェア2型は一部店舗のみ(大阪店・新宿店・池袋店・渋谷店・横浜店・有楽町店・名古屋タカシマヤゲートタワー店・新宿三丁目店・名古屋栄店・なんば店)

店舗一覧ページ:https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/store

・ラインナップ

1.パールモチーフレースブラ

パールモチーフレースブラ(ブラック)パールモチーフレースブラ(ピンク)

透明感のあるくしゅくしゅしたストレッチレースを全体に使用し、パールやリボンを飾ったパリジェンヌ風味のデコレーションを効かせたブラ&ショーツ。ブラの左サイドには『Emily in Paris』のロゴ入りゴールドプレート付き。

パールモチーフブラ / ショーツ

パールモチーフブラ

価格:\3,900(本体価格\3,546)

サイズ:B~Eカップ UB65/70/75

パールモチーフショーツ

価格:\1,800(本体価格\1,637)

サイズ:S、M、L

カラー:ブラック、ピンク

2.ドットハートサテンスリップ

ドットハートサテンスリップ

ドットの中にさりげなく隠れた小粒のハート柄や、パールを飾ったストラップなど、甘すぎない可愛らしさがぎっしり詰まったデザイン。インナーとしての利用はもちろん、日常のコーデに合わせるだけで、気持ちがバラ色になるキュートなスリップ。背中のホールの右側に『Emily in Paris』のロゴ入りプレート付き。

ドットハートサテンスリップ

ドットハートサテンスリップ

価格:\4,500(本体価格\4,091)

サイズ:S/M, M/L

カラー:ピンク

3. ドット肌側起毛サテンシャツパジャマ

ドット肌側起毛サテンシャツパジャマ

上品な光沢感の肌側起毛サテンを使用したフェミニンなパジャマ。さりげないピンドット柄や配色のパイピングなど、フレンチテイストの甘すぎないかわいらしいデザインです。左胸のポケットに『Emily in Paris』のロゴ刺しゅうと、しずく型パールをあしらったリボンモチーフをあしらいました。ひやっとしない、あたたかみのある肌ざわりで寒い季節にも心地よい仕上がり。

ドット肌側起毛サテンシャツパジャマ

ドット肌側起毛サテンシャツパジャマ

価格:\6,028(本体価格\5,480)

サイズ:S/M, M/L

カラー:ドット

4. フラワープリント肌側起毛セットアップ

フラワープリント肌側起毛セットアップ

華奢見えするトップス&美脚を演出するボトムのシルエットにこだわった、部屋着の王道、スウェットのセットアップ。エミリーの思い出のお花屋さんの画像や、エミリーの名言「It’s like wearing poetry (まるでポエムをまとっているみたい)」などをプリントしたデザインは、作品のファンなら見逃せないデザインです。

フラワープリント肌側起毛セットアップ

フラワープリント肌側起毛セットアップ

価格:\5,478(本体価格\4,980)

サイズ:S/M, M/L

カラー:ピンク

5. ベロアリボントートバッグ

ベロアリボントートバッグ

ノートパソコンやA4ファイルがすっぽり収まるサイズのトートバッグ。ビッグリボンと、先にあしらったパールがコーディネートのポイントに。正面右下に『Emily in Paris』のロゴ入りゴールドプレート付き。

ベロアリボントートバッグ



ベロアリボントートバッグ

価格:\3,300(本体価格\3,000)

サイズ:ワンサイズ

カラー:ブラック

6. ベロアリボンハンドバッグ

ベロアリボンハンドバッグ

ちょっとしたパーティーやドレスアップスタイルにぴったりな、小ぶりサイズのバッグ。ビッグリボンと先にあしらったパールが品の良いアイキャッチに。正面右下に『Emily in Paris』のロゴ入りゴールドプレート付き。やや厚みのある底マチ付きで、小ぶりながら携帯やお財布など、必要なものをしっかり収納できます。

ベロアリボンハンドバッグ

ベロアリボンハンドバッグ

価格:\1,980(本体価格\1,800)

サイズ:ワンサイズ

カラー:ブラック

