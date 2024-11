「ap bank fes ′25 at TOKYO DOME ～社会と暮らしと音楽と～」第2弾出演アーティスト発表！チケットオフィシャル1次先行受付＆オフィシャルグッズ通販スタート！

一般社団法人APバンク

一般社団法人APバンク(代表理事:小林武史)は、2025年2月15日(土)・16日(日)の2日間にわたり開催する「ap bank fes '25 at TOKYO DOME ~社会と暮らしと音楽と~」において、第2弾出演アーティスト、出演日、チケット、オフィシャルグッズに関する追加情報を発表しました。

第2弾出演アーティスト発表!!!

第2弾出演アーティストとして発表されたのは、計8組。小林武史と櫻井和寿を中心に結成されるBank Bandと共演するGreat Artistsとして迎えるのは、imase、上白石萌音、JUJU、スガ シカオ、槇原敬之の5名。また、Band ActとしてSaucy Dog、東京スカパラダイスオーケストラ、マカロニえんぴつの3組の出演も決定しました。

第2弾出演アーティスト発表に合わせ、出演日も発表しました。



《2月15日(土)出演》※敬称略/Bank Bandを除き50音順

[Bank Band with Great Artists]

Bank Band / imase / スガ シカオ / 槇原敬之

[Band Act]

東京スカパラダイスオーケストラ / Mr.Children

《2月16日(日)出演》※敬称略/Bank Bandを除き50音順

[Bank Band with Great Artists]

Bank Band / 上白石萌音 / JUJU

[Band Act]

Saucy Dog / マカロニえんぴつ / Mr.Children



... and more!!!



[Bank Band]小林武史 (Keyboards) / 櫻井和寿 (Guitar & Vocal, Chorus) / 小倉博和 (Guitar) / 亀田誠治 (Bass) / 河村“カースケ”智康 (Drums) /山本拓夫(Sax, Flute) / 西村浩二(Trumpet) / 四家卯大 (Cello) / 沖祥子 (Violin) / イシイモモコ (Chorus) / 小田原 ODY 友洋(Chorus)



なお、タイムテーブルの発表は後日となります。

チケットオフィシャル1次先行(抽選)受付スタート!!

本日17時より、チケットのオフィシャル1次先行受付を開始しました。

「ap bank fes '25 at TOKYO DOME ~社会と暮らしと音楽と~」では、『指定席』に加えて、グループでお楽しみいただける『ファミリーボックス席(定員4名)』と、ラウンジスペースの利用が可能な特典グッズ付き『バルコニー席』の3タイプの座席のチケットを販売します。

各券種の詳細はオフィシャルサイトにてご確認ください。

《オフィシャル1次先行(抽選)受付スケジュール》

2024年11月27日(水)17:00~12月10日(火)23:59

※以降のチケット販売スケジュールは随時更新いたします



チケットお申し込みはこちら(https://l-tike.com/st1/apbankfes25-ofc1101)から

オフィシャルグッズ通販スタート!!

また、本日よりap bank fes ’25オフィシャルグッズの事前通販もスタートしました。

環境に配慮をした素材を使うなど消費活動が少しでもサステナブルな世の中に繋がっていくようなアイテムを、豪華クリエイターたちによる素敵なデザインでラインナップしています。ap bank fesが伝えたいメッセージが詰まった、こだわりのオリジナルグッズを揃えていますので、こちらもご注目ください!



《第一次通販受付》

2024年11月27日(水) 17:00~2025年1月22日(水) 23:59

※第一次通販でご購入いただきましたアイテムは、公演前に発送いたします



オフィシャルグッズストアはこちら(https://official-goods-store.jp/apbankfes/)から

《オフィシャルグッズデザイン参加クリエイター》※敬称略/50音順

淺井裕介

AYAKA FUKANO

植原亮輔(KIGI)

tsunotsuno

DRAWING AND MANUAL

Hugo Yoshikawa

皆川 明

森本千絵

WOW

公演概要

[公演名]ap bank fes '25 at TOKYO DOME ~社会と暮らしと音楽と~

[日時]2025年2月15日(土) 開場 12:00 / 開演 14:00

2025年2月16日(日) 開場 11:00 / 開演 13:00

※終演時間は各日20:30~21:00頃を予定しております

[会場]東京ドーム

[主催]ap bank

[企画・制作]ap bank / LIVE / THE FOREST

[特別協力]東京ドーム

[運営]H.I.P.

[特別協賛]株式会社木下グループ



[webサイト]https://www.apbank.jp/fes25/

[X]https://x.com/apbankfes/

[Instagram]https://www.instagram.com/ap_bank_official/

[Facebook]https://www.facebook.com/apbank.jp/

[YouTube]https://www.youtube.com/channel/UC9mUrOGZUpOJ_9r8sLOywBg

ap bankとは

ap bank は、音楽家の小林武史と、Mr.Children の櫻井和寿に、坂本龍一氏を加えた3 名が拠出した資金をもとに、2003 年に設立されました。

サステナブルということを大きな指標に据えながら、自然エネルギーや環境保全活動している方々への融資から始まり、野外音楽イベントap bank fes の開催、復興支援活動など様々な活動を行っています。

ap bank の「ap」は「Artists' Power」のAP、そして「Alternative Power」のAP でもあります。



[ap bankオフィシャルサイト]https://www.apbank.jp/

ap bank fesとは

ap bank fes は、気持ちのよい場所で音楽を聴きながら、環境問題を身近に考えてもらう場として、また、さまざまな取り組みの実践の場として2005 年に始まりました。ライブステージでは、小林武史、櫻井和寿を中心に結成された「Bank Band」とゲストミュージシャンたちとの競演やバンドアクト、フードエリアでは環境にも体にもやさしい食事、環境に配慮したオフィシャルグッズや商品の販売、トークイベントやワークショップなど、楽しみながら環境問題を考えてもらえるよう趣向をこらしたエリアづくりを行ってきました。また、環境負荷の少ないエネルギーの部分的な導入や、ごみの削減と再利用を促進する分別回収を徹底して行うなどの取り組みも積極的に取り入れ、実践してきました。

2025年に、14回目にして初となる屋内会場東京ドームでの開催を決定しました。このイベントの収益は、全額ap bankの活動資金となります。