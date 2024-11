悪役令嬢＆聖女＆魔女――最強ヒロイン大集結！ 十夜先生3作品同月刊行記念☆3社合同フェアが開催決定！

株式会社一迅社

人気ライトノベルシリーズを刊行する話題の著者・十夜先生の新刊が、2024年12月に3冊同時刊行されます! こちらを記念して、スクウェア・エニックス、アース・スター エンターテイメント、一迅社の3社が、出版社の垣根を超えて新刊フェアを開催。

2024年11月27日より特設サイトを公開し、さらに豪華プレゼントが当たる企画も実施します!

特設サイトはこちら :https://www.ichijinsha.co.jp/novels/touyafair/【新刊ラインナップ】

2024/12/6発売

『悪役令嬢は溺愛ルートに入りました!?8』(SQEXノベル刊)

著 十夜 イラスト 宵マチ

2024/12/18発売

『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す ZERO5』(アース・スターノベル刊)

著 十夜 イラスト chibi

2024/12/27発売

『敵国に嫁いで孤立無援ですが、どうやら私は最強種の魔女らしいですよ?1』(一迅社ノベルス刊)

著 十夜 イラスト セレン

【購入者全員プレゼントフェア概要】

2024年12月に発売する十夜先生著作の3作品いずれかをご購入いただいた方全員に、豪華賞品をプレゼント! 各作品の帯に記載してあるQRコードにアクセス後、パスワードを入力すると賞品をGETできます。この機会をぜひお見逃しなく!



・プレゼント対象商品

『悪役令嬢は溺愛ルートに入りました!?8』

『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す ZERO5』

『敵国に嫁いで孤立無援ですが、どうやら私は最強種の魔女らしいですよ?1』

・ダウンロード期間

2024年12月6日~2025年1月31日まで

・全員プレゼント賞品

3作品すべての十夜先生書き下ろし特別ショートストーリー

3作品すべての特製PC壁紙・モバイル壁紙 各1種

3作品すべてのSNS用アイコン 各3種

▼ショートストーリー

▼壁紙・アイコン

注意事項 ・3作品すべてダウンロードできる賞品は同じです。・電子書籍は対象外です。

【シリーズ紹介】(C)Touya/SQUARE ENIX (C)Yoimachi/SQUARE ENIX2024/12/6発売『悪役令嬢は溺愛ルートに入りました!?8』

(SQEXノベル刊)

著 十夜 イラスト 宵マチ

シリーズ累計110万部突破!

『このライトノベルがすごい!』(宝島社刊)

2024&2025 単行本・ノベルズ部門 2年連続3位!!

そのほか2025年はキャラクター女性部門7位にルチアーナ、キャラクター男性部門5位にサフィア、キャラクター男性部門37位にラカーシュ、イラストレーター部門7位に宵マチ先生がランクイン!

STORY

「どうか私が舞踏会で初めて踊るダンスを捧げさせてほしい」

過去世界から無事に戻ってきたルチアーナだったけれど、待ち構えていた南星に魔法使いであることを見抜かれてしまい!? ―――手に汗握るアレクシス編完結。

ほっと安心したのも束の間、短髪になったことを心配するルチアーナのもとに両親が戻ってくる。

煌びやかな王宮舞踏会が開催される中、貴族たちはルチアーナの短い髪に冷ややかだけれど、エルネストをはじめとしたイケメン軍団が、次々とダンスを申し込んできて!? そして、お兄様が動く!??

<Amazon購入>

https://www.amazon.co.jp/dp/4757595417

<特集ページ>

https://magazine.jp.square-enix.com/sqexnovel/series/detail/akuyaku/

<マンガUP!にてコミカライズ連載中>

https://www.manga-up.com/titles/925

<SQEXノベルの十夜先生作品『誤解された『身代わりの魔女』は、国王から最初の恋と最後の恋を捧げられる』も大好評発売中!>

https://magazine.jp.square-enix.com/sqexnovel/series/detail/migawarinomajo/

(C)Touya / chibi /アース・スター エンターテイメント *デザインは変更になる可能性がございます2024/12/18発売『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す ZERO5』

(アース・スターノベル刊)

著 十夜 イラスト chibi

シリーズ累計300万部突破!

『このライトノベルがすごい!2025』(宝島社刊)単行本・ノベルズ部門

本編が2年連続2位、スピンオフ「ZERO」が21位にランクイン!

さらにキャラクター女性部門にて主人公のフィーアが6位にランクイン!

STORY

家族で舞台演劇を見に行くことになったセラフィーナ。護衛としてシリウスも同席することになったが、その舞台の主人公はシリウスをモデルにしていて……。

近衛騎士団のメンバーが期間限定で『騎士カフェ』なる謎の仕事をしていると知ったセラフィーナは、聖女騎士団の二人と変装したシリウスとともに『騎士カフェ』を訪れることに。騎士たちの接客を楽しむセラフィーナだったが――

「よろしいですか、お嬢様方、ナイト★バーの開催です!」

という騎士の発言とともに様子が変わり……。 さらにはある精霊の来訪、そしてついに魔人との初遭遇も……!?

<Amazon購入>

https://www.amazon.co.jp/dp/4803020493

<特集ページ>

https://www.es-novel.jp/special/daiseijo/

<コミック アース・スターにてコミカライズ連載中>

https://comic-earthstar.com/episode/14079602755509017351

<300年後の物語もコミカライズ連載中>

https://comic-earthstar.com/episode/14079602755509010990

(C)十夜・セレン/一迅社 *デザインは変更になる可能性がございます2024/12/27発売『敵国に嫁いで孤立無援ですが、どうやら私は最強種の魔女らしいですよ?1』

(一迅社ノベルス刊)

著 十夜 イラスト セレン

注目度No.1作家「十夜」が贈る、新たな痛快無双ストーリーが登場!

イラストレーター、セレンが描く試し読み漫画をスペシャル公開!(https://ichijin-plus.com/comics/178373124948525)。さらに、ルチアーナ&フィーアからの推薦コメントも到着! 破滅級の力をもつ『魔女』の物語をお見逃しなく!

STORY

兄王子がしでかした不始末の代償として、ザルデイン帝国に嫁ぐことになった王女カティア。見知らぬ遠い土地――ドドリー大陸にひとり向かったカティアを待っていたのは、冷酷無比な皇帝エッカルトと彼に忠実な八人の公爵たちだった!

力こそすべてである獣人族が住むその国で、カティアは虚弱だと侮られ、敵意を向けられながらも、どうにかうまくやり過ごしていたのだが……実は彼女は、大陸中の誰もが復活を待ち望んでいる"魔女"の一族だとわかり!?

<Amazon購入>

https://www.amazon.co.jp/dp/4758096988

<特集ページ>

https://www.ichijinsha.co.jp/novels/saikyou/

<一迅プラスにて試し読み漫画公開中>

https://ichijin-plus.com/comics/178373124948525

(C) SQUARE ENIX (C) EARTH STAR Entertainment Co.,Ltd. (C) ICHIJINSHA All Rights Reserved.