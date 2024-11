モバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」 交通系ICカードやクレジットカードが収納できる「iFace First Class Card Pocket ケース」が登場!

Hamee株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/9971/1355/resize/d9971-1355-0c1282ca15b7a9072e1e-0.jpg ]■iFace定番の「First Class」シリーズからカードポケット付きのスマホケースが登場!昨今のキャッシュレス化、ICカードの利用者増加に伴う市場ニーズの高まりを受け、「First Class」シリーズからカードが収納できるスマホケースを展開します。「First Class」スマホケースの特徴であるくびれはそのままに、背面に便利なポケットを搭載しました。背面は、PUレザーを使用しており、カジュアル過ぎずどんなシーンにも合わせやすいデザインです。カラーは、ブラック・グレー・ベージュの3色を展開します。ブラックは、生地・TPU共にブラックを使用し、シックな色合いです。グレー・ベージュは、ベージュのTPUを使用し、女性らしいやわらかな印象となっています。また、別売りの「iFace Hang and ショルダーストラップ(PUレザー)」と合わせると、更に便利でおしゃれになります。■製品情報・製品名 :iFace First Class Card Pocket ケース・価格 :4,000円(税込4,400円)・対応機種 :iPhone16、iPhone16Pro、iPhone15/14/13・デザイン :ブラック、グレー、ベージュ・予約開始日:2024年11月28日(木)AM8時~ ※発売日は変更になる場合がございます。変更の際は公式X(旧Twitter)より発信します。・発売日 :2024年11月下旬・販売場所 :公式オンラインストア https://jp.iface.com/products/case_firstclass_cardpocket 他Hamee公式オンラインストア及びフラッグシップストア「iFace 原宿店」などiFace取扱店■製品特長ポケットには交通系ICカードやクレジットカードなどが収納できます。交通系ICカードは、ポケットに入れたままタッチ決済することができ、スマートに買い物や電車に乗ることができます。また、ポケットの入口にはマグネットが付いているので、カードが飛び出す心配をすることなく使用することができます。※収納するカードは1枚を推奨します。※磁気アクセサリー・スキミングからは守れません。※ポケットにクレジットカードを入れる際は、磁気ストライプ面を前にして収納ください。[画像2: https://prtimes.jp/i/9971/1355/resize/d9971-1355-cfcc33fc091084073ca9-0.jpg ]■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について[画像3: https://prtimes.jp/i/9971/1355/resize/d9971-1355-681bb766676f9a4587f2-2.jpg ]「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。世界累計販売個数は2,900万個。公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約4,000店にて販売中です。■iFace 日本公式SNSアカウントTwitter(X)(@iface_jp) :https://twitter.com/iface_jpInstagram(@iface_jp) :https://www.instagram.com/iface_jp/Facebook(@iface.jp) :https://www.facebook.com/iface.jp/LINE@(@iface_jp) :https://page.line.me/iface_jpYouTube(iFace日本公式チャンネル):https://www.youtube.com/c/iFace_jp■オンライン販売店舗iFace公式オンラインストア :https://jp.iface.comHamee公式オンラインストア:https://www.strapya.com/Hamee 楽天市場店 :https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/Hamee Amazon店 :https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051他 Hamee運営ECストアにて販売■関連メディアHameefun:https://hameefun.jp/■会社概要会社名 :Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード:3134 )設立 :1998年5月代表者 :代表取締役社長 水島 育大所在地 :神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2事業内容 :スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、 ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、 ByURブランドで展開するコスメティクス事業、 専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開URL :https://hamee.co.jp