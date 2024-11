AXN株式会社

洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、コロンビア・ピクチャーズ100周年連動企画の最終月を飾るのは、12月9日(月)~12日(木)に“特撮技術の父”と賞される、ストップモーション・アニメーションのパイオニアであるレイ・ハリーハウゼン!TV初放送の特別番組と代表作4作を合わせて特集放送いたします。またコロンビア・ピクチャーズ100周年の目玉企画である、アメリカ・ロサンゼルスのソニー・ピクチャーズ・スタジオをレポートするハリウッド豪華3泊5日の旅!ソニー・ピクチャーズ・スタジオ探訪ザ・シネマ特派員大募集!のモニターツアー募集締切が11月30日(土)23:59までと迫ってまいりました。

【コロンビア・ピクチャーズ100周年連動企画】

特撮の神、レイ・ハリーハウゼン特集

数々の名作を生み出し、アカデミー賞(R)作品賞最多受賞の、アメリカ5大スタジオのひとつ「コロンビア・ピクチャーズ」は、現在はソニー・ピクチャーズ エンタテインメントの傘下にあり、2024年1月に創立100周年を迎えました。12月は、“特撮技術の父”と賞されるレイ・ハリーハウゼンの代表作を特集放送。ストップモーションアニメで「スター・ウォーズ」など現代のSFや特撮に多大な影響を与え、多くの人に感動を与えた「特撮の神」の世界をお楽しみください。

シンドバッド3部作第1弾『シンドバッド7回目の航海』、シリーズ最高傑作の第2弾『シンドバッド黄金の航海』、最終作にふさわしい第3弾『シンドバッド虎の目大冒険』、一大ファンタジー『アルゴ探検隊の大冒険』、代表作の撮影秘話をレイ・ハリーハウゼン本人が語るTV初放送の特別番組「 『シンドバッド7回目の航海』の思い出」の計5作品を12月9日(月)~12日(木)に放送!

ザ・シネマ特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/618

★11/30(土)23:59締切迫る★スカパー!ご加入者様限定★ハリウッド豪華3泊5日の旅!

ソニー・ピクチャーズ・スタジオ探訪ザ・シネマ特派員大募集!

コロンビア・ピクチャーズ100周年を記念して、ザ・シネマではロサンゼルスのソニー・ピクチャーズ・スタジオをレポートする特派員1組2名様を大募集!4つ星ホテル宿泊、スタジオツアー、レストランでのディナー、ロサンゼルス一日観光など大充実の旅行!

応募はザ・シネマ×コロンビア・ピクチャーズ100周年特設ページよりご応募ください。

※本企画はツアーモニター募集です ※応募条件は応募規約をご確認ください

応募期間:2024年10月18日(金)~11月30日(土)23:59〆

旅行期間:2025年1月~3月末のいずれか

場所:アメリカ・ロサンゼルス

ザ・シネマ×コロンビア・ピクチャーズ100周年連動企画特設ページ:

https://www.thecinema.jp/special/columbiapictures100/

《放送作品情報》

★TV初放送:特別番組

●「 『シンドバッド7回目の航海』の思い出 」

放送日:12月5日(木) 25:45~

【出演】レイ・ハリーハウゼン

<解説>レイ・ハリーハウゼン自身が、『シンドバッド7回目の航海』公開50周年にあたり、

作品への思い、映画の舞台裏、キャラクターや模型の造形、特撮の技法などを振り返ります。

●『シンドバッド7回目の航海』

放送日:12月9日(月) 14:30~

特撮の父、レイ・ハリーハウゼンが描くシンドバッドの冒険。初のカラー作品にして、シンドバッド3部作第1弾

【製作・特撮】レイ・ハリーハウゼン

【監督】ネイザン・ジュラン

【出演】カーウィン・マシューズ、キャサリン・グラント、トリン・サッチャー、リチャード・エヤーほか

<あらすじ>

パリサ姫と婚約したシンドバッドは、航海の途中、ある島に立ち寄った。そこで一つ目の怪物に追いかけられていた魔術師ソクラを助ける。だが、バグダッドの都に着いた後、ソクラはシンドバッドに再びあの恐ろしい島に戻るよう要求。実はソクラは島にある魔法のランプを手に入れようとしていたのだった。シンドバッドが拒否すると、ソクラは婚約者パリサ姫を魔法で小さくしてしまい、シンドバッドを脅迫する。

●『シンドバッド黄金の航海』

放送日:12月10日(火) 14:06~

レイ・ハリーハウゼン“シンドバッド”第2弾は、モンスター多数×肉感派ヒロイン登場のシリーズ最高傑作

【製作・特撮】レイ・ハリーハウゼン

【監督】ゴードン・ヘスラー

【出演】ジョン・フィリップ・ロー、トム・ベイカー、キャロライン・マンロー、ダグラス・ウィルマーほか

<あらすじ>

船乗りシンドバッドは航海中、金属片を抱えて飛ぶ怪鳥を目撃。手に入れてみると、それはメダルの一部だった。陸に上がると、悪の魔法使いクーラに「メダルを返せ」と一方的に攻撃されるが、なんとか町まで辿り着きクーラから逃れる。町で、バラバラになったこのメダルの全パーツを集めれば強大な力が得られることを知ったシンドバッドは、残りの部分を探すべく、大冒険の航海に乗り出すことに。

●『シンドバッド虎の目大冒険』

放送日:12月11日(水) 15:10~

最終作にふさわしい、シリーズ最高の豪華感。レイ・ハリーハウゼンの特撮“シンドバッド”シリーズ第3弾

【製作・特撮】レイ・ハリーハウゼン

【監督】サム・ワナメーカー

【出演】パトリック・ウェイン、タリン・パワー、ジェーン・シーモア、ダミアン・トーマスほか

<あらすじ>

ある国の王子が、意地悪な継母の魔法でヒヒに変身させられてしまった。継母は自分の息子を王座に就けるため、継承権上位の王子に呪いをかけたのだ。この王子の友人である船乗りシンドバッドは、王子の妹である姫に泣きつかれ、彼を助ける方法を知る賢者を探し、呪いを解くカギがはるか世界の北の果てにあることを教えられる。シンドバッドは世界の果てを目指して大冒険の航海に乗り出す。

●『アルゴ探検隊の大冒険』

放送日:12月12日(木) 15:00~

“20世紀の特撮技術の父”と評されるレイ・ハリーハウゼンの技が光る一大ファンタジー

【製作・特撮】レイ・ハリーハウゼン

【監督】ドン・チャフィ

【出演】トッド・アームストロング、ナンシー・コヴァック、ゲイリー・レイモンド、オナー・ブラックマンほか

<あらすじ>

テッサリア王を殺して国を乗っ取ったぺリアス。復讐を恐れて王の子どもを殺すが、幼い王子ジェイソンだけは難を逃れ生き延びる。20年後、逞しい青年に成長したジェイソンは、自分の王国を取り戻すため、世界の果てにあるという“黄金の羊の毛皮”を探しに行くことを決意する。ヘラクレスなど、ギリシャ中の精鋭を集め、大型船アルゴ号で出発したジェイソンだが、仲間の中にぺリアスの息子が紛れ込んでいることを知らなかった…。

「 『シンドバッド7回目の航海』の思い出 」(C) 1958, renewed 1986 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 『シンドバッド7回目の航海』(C) 1958, renewed 1986 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 『シンドバッド黄金の航海』(C) 1973, renewed 2001 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 『シンドバッド虎の目大冒険』(C) 1977, renewed 2005 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 『アルゴ探検隊の大冒険』(C) 1963, renewed 1991 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

