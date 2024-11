株式会社100、「HubSpot Service Hub導入支援サービス」を再構築 ～迅速な導入と最適な運用支援を強化～

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援サービスを通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(ハンドレッド、本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶)は、カスタマーサポート業務の効率化と顧客体験の向上を支援する「HubSpot Service Hub導入支援サービス」を再構築しました。本サービスでは、企業のニーズに応じたスムーズな導入支援と最適な運用設計を提供し、顧客満足度の向上を実現します。

サービス提供の背景

詳細を見る :https://www.100inc.co.jp/service/service-hub

近年、企業におけるカスタマーサポート業務の重要性はますます高まっています。特に、デジタルチャネルの拡大や顧客のニーズの多様化により、迅速かつ的確な対応が求められるケースが増加しています。一方で、多くの企業では、以下のような課題を抱えています。

- 顧客情報の分散管理:複数のツールを利用することで情報が分散し、迅速な対応が難しい。- 属人化するサポート体制:ナレッジ共有の不足により、特定の担当者に依存している。- 改善指標の不足:対応時間や満足度などのデータが不足しており、具体的な改善策が立てられない。

これらの課題を解決するため、株式会社100は、HubSpot Service Hubを活用した効率的な運用支援と長期的な改善支援を通じて、企業のカスタマーサポート業務を強化します。

サービスの特長

本サービスでは、HubSpot Service Hubを活用し、顧客サポート業務の効率化と顧客満足度の向上を支援します。



スムーズな導入でサポート体制を構築

業務フローを詳細にヒアリングし、お客様の課題に即したソリューションを提供します。初めてHubSpotを導入する企業でも、負担を抑えた立ち上げが可能です。



運用の最適化で継続的な成果を支援

ナレッジベースやチャットボットを活用してセルフサービス環境を構築。さらに、情報の一元管理やパフォーマンス指標の可視化を通じて、運用の効率化と継続的な改善を実現します。



豊富な連携機能で幅広いニーズに対応

CTIツールやZoomとの連携で顧客データを記録・分析し、顧客対応力を強化。また、NPSなどのアンケートツールを活用して、フィードバック収集を促進し、サポート体制の質を向上させます。

提供する機能の詳細

本サービスで提供する主な機能は以下の通りです。

導入プロセス

- ナレッジベース:顧客が自ら情報を解決できるセルフサービス環境を提供。- チャットボット:リアルタイムの顧客対応とAIによるデータ分析を実現。- ヘルプデスク&チケット管理:問い合わせの一元管理で効率的なサポート体制を構築。- CTIツール連携:通話データの管理・分析を通じて、顧客対応力を強化。- Zoom連携:オンライン商談データを活用し、業務改善を推進。- 顧客アンケートツール:フィードバック収集で継続的なサービス向上を支援。

導入前の課題整理から運用サポートまで、段階的かつスムーズなプロセスで進行します。企業ごとのニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。

- 課題のヒアリングと要件整理:現状の課題を把握し、最適なソリューションを設計。- 仕様設計とデータ移行:必要な機能設計とデータ移行を実施。- HubSpot設定とテスト運用:設定内容を確認し、テスト運用で改善を実施。- トレーニングと運用サポート:導入後のトレーニングと3ヶ月間の運用支援を提供。

サービスについて詳しく知りたい方は下記ページよりお問い合わせください。

https://www.100inc.co.jp/service/service-hub





■ 株式会社100(ハンドレッド)について

- 会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 inc.)- 代表者:代表取締役 田村 慶- 所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F- 設立:2018年2月- 事業内容:HubSpot導入及び活用支援、マーケティング・営業・サポート業務等のデジタル化支援、CRMの開発、システム連携開発、DWH構築、Webサイト・オウンドメディア構築、マーケティングコンテンツ、営業コンテンツ制作、MA導入支援、CRM導入支援、SFA導入支援、カスタマーサポートセンター構築支援

株式会社100(ハンドレッド)は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全Hub(Marketing、Sales、Service、Operations、Content)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を受賞し、2024年には「HubSpot Best Partner in Japan」を3年連続で受賞しています。また、ITreview Grid Award 2024 Fallにおいて3部門で最高位「Leader」を獲得。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100(ハンドレッド)

担当:若本