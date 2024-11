NHKエンタープライズ、SAP S/4HANA(R)で基幹システムを構築し、Vistexを採用した著作権システムを刷新

Vistex Japan合同会社

SAPジャパン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:鈴木 洋史、以下 SAPジャパン)、 Vistex Japan合同会社(本社:東京都港区、日本担当バイスプレジデント兼カントリーディレクター:永塚 岳大、以下 Vistex)、株式会社ノムラシステムコーポレーション(本社:東京都渋谷区、代表取締役:野村 芳光、以下 NSC)は、株式会社NHKエンタープライズ(以下「NEP」)が、会計領域の基幹システムとしてSAP S/4HANA(R)を、そして著作権とロイヤリティ管理の効率化を目的にSAP S/4HANA(R) for rights and royalty management by Vistexをそれぞれ導入したことを発表します。システム導入・開発はNSCが主導しました。

NEPは、NHK(日本放送協会)のグループ会社として、番組やイベント、映像商品、デジタルコンテンツの企画・制作やライセンスビジネスなどを幅広く手掛けています。アニメ作品のミュージカルや大河ドラマのスタジオをめぐる360度VRコンテンツなど、NHK IPから新たなビジネスを生み出すことで、コンテンツの可能性を拡張。その他にも、震災津波伝承館やロボコンなど、社会性のあるコンテンツもトータルにプロデュースしています。

これまでの会社の統合等に伴い、同社には、複数の業務・会計システムが存在し、各担当者が異なるシステムを用いて業務を行うなど、個別システムに依る業務ルールや手続き、システムの保守管理が複層化するなど課題を抱えていたところ、これらの課題を解決し、事業の成長に対応するため、基幹システムとしてSAP S/4HANA(R)を導入されました。SAP S/4HANAは、国内のコンテンツビジネスだけでなく、海外市場へのビジネス展開にも対応可能である点が高く評価されました。

さらに、同社の事業に欠かせない著作権システムについても、SAP S/4HANAに組み込むことが可能で、直接データ連携ができるSAP S/4HANA for rights and royalty management by Vistexを導入したことで、業務担当者はDVDやキャラクターグッズなど、コンテンツの展開方式に応じて実施していたコンテンツの購入・販売管理、著作権管理、経理処理について、複数の業務システムを操作する必要がなくなりました。

基幹システムと著作権システムの刷新により、NEPはコンテンツの著作権管理、購入・販売管理、権利保有者への著作権料の支払い、権利利用者への請求業務を一元化することが出来、また、変化の激しい放送業界に柔軟に対応できるよう、今後も継続的にシステムを発展させることで、さらなる業務効率化はもちろん、情報の精度向上とデータ提供の迅速化を目指すことが可能となりました。

SAPジャパン、Vistex、NSCでは、様々な企業の業務効率化と事業成長の加速を支援するため、引き続きソリューションやサービスの提供を通じて、企業のビジネス革新に貢献してまいります。

