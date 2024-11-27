VS AMBIVALENZ情報局「2nd Season 新オーディション情報解禁SP」生放送

クローク株式会社

クローク株式会社（本社：東京都渋谷区）は、REISENプロダクションが手掛けるアイドルオーディションプロジェクト（コンテンツ）『VS AMBIVALENZ』の新シーズン開始の情報解禁を、Croak Prime Studioにて、11月24日（日）YouTubeライブにて配信致しました。

配信日時：2024年11月24日（日）19時半～

配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=iyl7KIegSLE&t=1884s(https://www.youtube.com/watch?v=iyl7KIegSLE&t=1884s)

【クランヴ公式サイト】https://xlamv.com/

【ビバレン公式サイト】https://vsambivalenz.com/

【公式X】 / vsa_official_jp(https://x.com/vsa_official_jp)

【クランヴX】 / xlv_members(https://x.com/xlv_members)

【公式TikTok】 / vsa_official_jp(https://www.tiktok.com/@vsa_official_jp)

【公式SHOP】https://store.vsambivalenz.com/s/e07/?ima=4503#/0(https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazh6OTFuZGNjNnhwblg3N3FnUmhmMnZPN3hVQXxBQ3Jtc0ttbDU3WThxWmMtdENtbFpEUG1jSXA0eWRhRjJ2MmZLQl9STjZfajBfNDh1MS1DNTF1cFIzVXoySFI5bm9CdEtHZGZrNHhxN3Z6QVdLMlhRQ0lMOXlJNE1hQm5VM2wxTVhRczNFQTgwRjFDZVVJbnQxYw&q=https%3A%2F%2Fstore.vsambivalenz.com%2Fs%2Fe07%2F%3Fima%3D4503%23%2F0&v=iyl7KIegSLE)

【会場について】

「Croak Prime Studio」では、イベント、ライブ放送、ストリーミング放送、社内会議、セミナー、企業PR、商品説明、記者会見などの様々なコンテンツ配信が可能な映像制作システム「TriCaster（トライキャスター）」を擁し、番組制作そして、ライブストリーミング 映像配信しております。進化し続けるお客様や時代のニーズに応えるため、業界内でもトップクラスの設備、機材を完備。300インチのLEDスクリーン、複数個所をスタジオとして使用できる柔軟さ、フレキシブルスペースの新設により、大規模イベント中継やプレス発表会等にも幅広く対応。e-Sportsの分野でも、国内最高峰案件に携わっている実績を保持しております。

主な機材は、TriCaster各シリーズ、V-800HD（Roland）、SONY NXCAM HXR-NX5R、Shure（A帯）ワイヤレス各種マイク、YAMAHA QL5及びQL1、d&bシリーズのE8、E12X-SUB、10D、AVOLITES QUARTZなど。（詳細はお問合せください）

対応可能なプラットフォームは、LINE LIVE、ニコニコ生放送（公式生放送、チャンネル放送）、YouTubeライブ、Xライブ、Twitch、SHOWROOM、Facebookライブ、Microsoft Azure、Zoom、Teams、Meetsなど、国内における一通りのライブ配信に対応いたします。

場所は、恵比寿駅より徒歩5分。地下には一般駐車場がございます。

【 クローク株式会社について 】

ライブ番組、イベント、社内会議、セミナー、企業PR、記者会見などの様々なコンテンツのインターネットライブ配信をサポートしております。ニコニコ生放送の公式化や、ライブ番組に適した番組の企画制作、キャスティングなどの対応可能。配信スタジオの運営や、ライブスタジオの開設コンサルティングや運営サポートも行っております。サービス開始から14年間で2000件以上のインターネットライブ配信の実績がございます。

【 本件に関するお問合せ 】

クローク株式会社

https://studio.croak.co.jp/croak-prime-studio/

TEL 03-6455-1258

E-mail contact@croak.co.jp