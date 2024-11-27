『シンカリオン チェンジ ザ ワールド』とARアクティビティとのコラボが開催決定！
声を出して、体を思い切り動かして、家族/友達 1人でも夢中になれるこの機会をお見逃しなく！
■特設ページリンクはこちら(https://hado-official.com/collab/shinkalion/jp?utm_source=shinkalion&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20241126)
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XQSlgZ_g1Ss ]
コラボ概要
■実施期間
2024/12/10（火）~2025/10/31（金）
■実施場所
各HADO体験施設
施設詳細はこちらからご確認ください(https://hado-official.com/collab/shinkalion/jp?utm_source=shinkalion&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20241126#store)
■内容
性別、年齢、運動神経関係なく楽しめる室内型ARアクティビティ 「HADO」に『シンカリオン チェンジ ザ ワールド』のシンカリオンが登場。
インストラクター付きなので初めてでも安心！
豪華キャスト陣による録り下ろしボイスやオリジナル描き起こしミニキャラグッズも展開！
■体験特典
・オリジナルステッカーをランダムで体験者全員にプレゼント！
・スタンプを集めてオリジナルグッズをプレゼント！
詳細はこちらをご確認ください(https://hado-official.com/collab/shinkalion/jp?utm_source=shinkalion&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20241126#benefits)
※数に限りがあります
■参加方法
・ご予約（LINE 若しくはお電話）
・直接来店（混雑状況によってお待ちいただく場合あり）
詳細はこちらをご確認ください(https://hado-official.com/collab/shinkalion/jp?utm_source=shinkalion&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20241126#store)
■オリジナルグッズ
アクリルスタンドやタオルなど様座なグッズを展開！
詳細はこちらをご確認ください(https://hado-official.com/collab/shinkalion/jp?utm_source=shinkalion&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20241126#goods)
『シンカリオン チェンジ ザ ワールド』公式情報
★毎週日曜中！テレ東系列あさ8時30分～/BSテレ東深夜24時35分～
X（旧Twitter） ＠shinkalion
Instagram @shinkalion_official
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TikTok https://www.tiktok.com/@shinkalion_official
お問い合わせ先
株式会社meleap
https://meleap.com/jp/contact
HADO公式WEBサイト
https://hado-official.com/
■株式会社meleap会社概要
社名：株式会社meleap
設立：2014年1月24日
資本金：12億1852万円（資本剰余金含む）
所在地：東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場５階
代表：CEO 福田 浩士
URL：https://meleap.com/