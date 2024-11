日立ソリューションズの女性ホワイトハッカーがセキュリティを技術的にリードする存在として、Cybersecurity Woman of Japan 2024 Awards を受賞

株式会社日立ソリューションズ■Cybersecurity Woman Hacker of Japan 2024を受賞した社員セキュリティソリューション事業部 セキュリティサイバーレジリエンス本部 マネージドセキュリティサービス部セキュリティプロフェッショナルグループ セキュリティアナリスト 青山桃子[画像: https://prtimes.jp/i/53429/268/resize/d53429-268-e008a2e2905f70fe2e87-0.png ] Cybersecurity Woman of Japan 2024 Awards は、世界中で、サイバーセキュリティの業界をリードし、組織に革新やアイディアをもたらす女性を称賛し、エンパワーメントするものです。日本では、2023年に初めて開催され、2回目となる今回は、駐日英国大使館にて、英国大使共催で開催されました。 日立ソリューションズは、20年以上、社会を支える重要インフラやさまざまな企業のセキュリティ対策を支援しています。今回、受賞した社員は、ホワイトハッカーとして、企業の脆弱性診断や高度な技術を要するペネトレーションテストサービスの業務に携わっていることに加え、女性セキュリティ技術者向けコミュニティ「CTF for GIRLS」の運営に携わるなど、社内外で次世代人財の育成に貢献しています。セキュリティコンテストの開催や、大学や小学校での教育活動、啓発活動に取り組んでいます。 日立ソリューションズは、今後も高度なスキルや資格を保有する人財の育成に注力し、幅広い業種のお客さまの持続可能な経営の実現を支援していきます。■ 日立ソリューションズのセキュリティ事業について 日立ソリューションズは20年以上、社会を支える重要インフラやさまざまな企業のセキュリティ対策を支援し、お客さまの課題に合わせたソリューションを提供してきました。その分野は、情報セキュリティ、制御セキュリティ、クラウドサービス、IoTと多岐にわたります。ホワイトハッカーを擁するセキュリティエキスパートが高度な知識や技術を活用し、コンサルティングからシステム構築、運用・保守、インシデント対応まで、包括的にサポートしてきました。これらのノウハウを基に、サイバー攻撃の侵入・被害を前提として、サイバー攻撃の被害を最小限に留め、事業継続を実現する新しい視点でのセキュリティ対策「サイバーレジリエンス」をはじめとしたソリューションで、企業のセキュリティ対策をトータルで支援します。■ トータルセキュリティソリューションについてURL:https://www.hitachi-solutions.co.jp/security/sp/■商品・サービスに関するお問い合わせ先URL:https://www.hitachi-solutions.co.jp/inquiry/※その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――このお知らせに記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――