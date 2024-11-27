“三河港モーターショー”をのんほいパークで開催します!11月30日（土）

豊橋市[画像1: https://prtimes.jp/i/25583/625/resize/d25583-625-02489f3f246f63cdc61f-2.png ]三河港は輸入自動車金額・台数とも 31 年連続日本一※、輸出自動車金額・台数も日本トップクラスの世界を代表する自動車港湾として発展を続けています。※名古屋税関豊橋税関支署が発表した三河港の2023年の貿易概況（速報）による [画像2: https://prtimes.jp/i/25583/625/resize/d25583-625-d5eff47ec3d1988a33a7-7.png ]当日は三河港を利用する国内・海外自動車メーカーがブースを構え11ブランドの車両を展示します。また各メーカーグッズが当たるスタンプラリーや、自動車レースのeスポーツ『グランツーリスモ 7』タイムアタック戦を実施します。[画像3: https://prtimes.jp/i/25583/625/resize/d25583-625-e151c32c6de6f1c89383-8.png ]◆“三河港モーターショー”開催概要1 日 程令和6年11月30日(土) 午前9時から午後4時30分まで2 会 場 のんほいパーク(豊橋総合動植物公園) (豊橋市大岩町字大穴 1-238) [画像4: https://prtimes.jp/i/25583/625/resize/d25583-625-6dd9dea6f655502c8e72-3.png ]3 内 容国内外自動車メーカーの車両展示、出展メーカーグッズが当たるスタ ンプラリー、eスポーツ『グランツーリスモ 7』タイムアタック戦、 EVキックボード体験会 ※詳細はホームページをご覧ください※https://www.port-mikawa.jp/info/details.php?id=1344 出展社愛知トヨタ EAST 株式会社、株式会社インターヨーロッパ、NTP-VG 株式会社、五島海運株式会社、サーラカーズジャパン株式会社、株式会社スズキ自販東海、Stellantis ジャパン株式会社、Hyundai Mobility Japan 株式会社、メルセデス・ベンツ日本合同会社(順不同)負けヒロインが多すぎる！ラッピング公用車を展示します！[画像5: https://prtimes.jp/i/25583/625/resize/d25583-625-b8f47c6e99128415cbbe-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/25583/625/resize/d25583-625-6584fb450a8edd2dc4da-6.jpg ]豊橋市住みます芸人と『グランツーリスモ7』タイムアタック戦をしよう！eスポーツ『グランツーリスモ7』タイムアタック戦では、豊橋市住 みます芸人のブロードキャスト!！吉村さん、ASANAさんが登場し会場を盛り上げます。[画像7: https://prtimes.jp/i/25583/625/resize/d25583-625-3b7818d8cb37ee78265a-0.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/25583/625/resize/d25583-625-41734478eb5d9a559900-1.jpg ]・のんほいパークの入園料が必要です。(お車でお越しの場合は駐車料金も必要です。)