【福岡】レディース古着専門店「Elulu by JAM」が12月5日にオープン

レディース古着専門店の「Elulu by JAM(エルル バイ ジャム)」が、福岡初出店となる「Elulu by JAM 福岡店」を2024年12月5日(木)にオープン。

Elulu by JAMでは、アメリカより1点1点買い付けてきたレギュラーアイテムからヴィンテージアイテム、看板商品でもあるオリジナルのリメイクアイテムを中心に1,000点以上もの厳選されたアイテムが店頭に並ぶ。

古着の概念にとらわれず、トレンドと古着を合わせて様々なスタイリングを提案。

今期は「Y2K」をメインテーマに、クロップド丈のトップスやミニスカートなど選りすぐりのアイテムを取り揃えております。

立地は古着屋JAM 福岡店内に併設。

近隣にはLOWECO by JAM 福岡店もあり、古着屋JAM・LOWECO by JAM・Elulu by JAMでの買い回りもお楽しみいただけます。

【12/5(木) GRAND OPEN!!】

Elulu by JAM(エルルバイジャム)福岡店

■ 住所

〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2丁目9番5号 グランドビル1階

(古着屋JAM 福岡店内併設)

■営業時間

11:00~20:00

■アクセス

地下鉄天神駅 1番出口から直進2分

赤坂駅 3番出口から直進1分

■Instagram

https://www.instagram.com/elulu_official/

株式会社JAM TRADINGについて

2007年12月設立。

「古着屋JAM(ジャム)」をはじめ、「LOWECO by JAM(ロエコバイジャム)」 「Elulu by JAM(エルルバイジャム)」 「ADEL VINTAGE by Elulu(アデル)」 「STOPY(ストッピー)」のコンセプトの異なる5ブランドを運営、関西を中心に全国へ展開。国内最大級の自社オンラインショップを運営、そして各ECモールへも出店。

ユーズドのドクターマーチンやカーハート、リーバイスやチャンピオンなどの人気ブランドから、定番アイテム、希少ヴィンテージ商品まで幅広く取り揃えている。

また、テレビ番組やドラマ、映画や雑誌などメディアへの衣装提供や雑誌の連載企画、SNSなどの多方面で古着の可能性・魅力をさらに広める取り組みも行い、その他にも、通販サイトを含む全ブランド共通ポイントシステムの導入やデジタル会員証の共通化などファッションテックも強化している。

