2024年10月度ストリーミング認定～Mrs. GREEN APPLE「点描の唄 (feat. 井上苑子)」がダイヤモンド認定！

一般社団法人日本レコード協会

日本レコード協会は、2024年10月度ストリーミング認定作品を公表いたしました。

▶ストリーミング認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/st.html

・ダイヤモンド認定作品

Mrs. GREEN APPLE「点描の唄 (feat. 井上苑子)」

※Mrs. GREEN APPLEは自身2作目のダイヤモンド認定となります。

・トリプル・プラチナ認定作品

Vaundy「踊り子」

・ダブル・プラチナ認定作品

Mrs. GREEN APPLE「ブルーアンビエンス (feat. asmi)」

・プラチナ認定作品

Ado「心という名の不可解」

宇多田 ヒカル「Automatic」

Da-iCE「I wonder」

藤井 風「満ちてゆく」

優里「インフィニティ」

米津玄師「さよーならまたいつか!」

RADWIMPS「セプテンバーさん」

LE SSERAFIM「Eve, Psyche & The Bluebeard's wife」

Ariana Grande「One Last Time」

The Chainsmokers & Coldplay「Something Just Like This」

Shawn Mendes「If I Can't Have You」

G-Eazy & Kehlani「Good Life」

その他、10月度は24作品(邦楽18作品、洋楽6作品)がゴールド認定となりました。

詳細は以下URLをご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d10908-577-c3c74e7f37f7e8eb888ce3c5fbe19d54.pdf

▼日本レコード協会 ストリーミング認定

