GOTCHA、Karl Kani、Norton、NESTABRANDなどの人気カジュアルアイテムやGOTCHA GOLFなどのゴルフアイテムがMAX60%OFF!!今年最後のファミリーセールを開催!!
株式会社ピート
2024年12月5日（木）～12/11（水） https://www.peetfamilysale.com/
ファミリーセール会場 :
https://www.peetfamilysale.com/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=202412&utm_id=prtimes
ファミリーセール会場 :
https://www.peetfamilysale.com/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=202412&utm_id=prtimes
- 全品10～60%OFF（Tシャツ、ポロシャツ、シャツなど）
- 秋冬アイテムも最大60%OFF（アウター、ロンT、パーカー）
- 14,000円（税込）以上お買い上げで送料無料
- 年内のお届け
- 高品質のサンプル品を1,900点販売！\1,490～
- ファミリーセールでしか手に入らない限定商品有り
- \500offクーポンを期間中、毎日プレゼント
目玉アイテム1
目玉アイテム2
ファミリーセール会場 :
https://www.peetfamilysale.com/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=202412&utm_id=prtimes
2024年12月5日（木）～12/11（水） https://www.peetfamilysale.com/
ファミリーセール会場 :
https://www.peetfamilysale.com/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=202412&utm_id=prtimes
今回のセールでは、GOTCHA、GOTCHA GOLF、KARLKANI、KARLKANI GOLF、NORTON、NESTABRAND、MCDなど、人気ブランドのカジュアルウェアとゴルフウェアを特別価格にてご提供いたします。アウターからボトムスまで、幅広いアイテムを最大60%OFFでご用意。女性にも着ていただけるユニセックスアイテムやレディースウェアも充実しています。
毎回人気で即完売する１点物のサンプルアイテムも今年も販売します。
【実施概要】
ピートファミリーセール 2024WINTER
開催期間 ：12月5日(木) ~ 12月11日(水) 7日間
実施場所 ：ピートファミリーセール特設サイト
取り扱いアイテム：メンズウェア、レディースウェア、ゴルフウェア、キッズウェア
【取扱いブランド】
GOTCHA（ガッチャ）、GOTCHA GOLF（ガッチャゴルフ）、MCD（エムシーディー）、KARLKANI（カールカナイ）、KARLKANI GOLF（カールカナイゴルフ）、NORTON（ノートン）、NESTABRAND（ネスタブランド）
ファミリーセール会場 :
https://www.peetfamilysale.com/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=202412&utm_id=prtimes
【セール内容】
- 全品10～60%OFF（Tシャツ、ポロシャツ、シャツなど）
- 秋冬アイテムも最大60%OFF（アウター、ロンT、パーカー）
- 14,000円（税込）以上お買い上げで送料無料
- 年内のお届け
- 高品質のサンプル品を1,900点販売！\1,490～
- ファミリーセールでしか手に入らない限定商品有り
- \500offクーポンを期間中、毎日プレゼント
目玉アイテム1
目玉アイテム2
ファミリーセール会場 :
https://www.peetfamilysale.com/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=202412&utm_id=prtimes
本セールに関するお問い合わせ
株式会社ピート
[info@peetfamilysale.com]
[03-3625-7461]