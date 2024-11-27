バウンダリ行政書士法人が「Japan Drone 2024 in 関西」に出展、特別講演にて航空法の最新動向とドローン社会実装への課題と展望を解説

バウンダリ行政書士法人Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO 2024 in 関西

ドローンの許認可申請とソリューション開発を専門とするバウンダリ行政書士法人（本社：東京都、代表行政書士：佐々木 慎太郎）は、2024年12月18日(水)～19日(木)にナレッジキャピタル コングレコンベンションセンターで開催される「Japan Drone 2024 in 関西」（主催：JUIDA）に出展いたします。

Japan Drone：新たな産業創出と国際競争力の強化に貢献

Japan Droneはドローンに特化した国内最大規模の専門展示会です。関西地域初開催となる当展示会では、ドローンと次世代エアモビリティの情報提供の場を設け、新たな産業振興に向けたマッチングコミュニケーションの場を提供します。

また、幕張での開催に引き続き、主催者テーマ展示ゾーン「次世代エアモビリティ：空飛ぶクルマ・ドローンの社会実装に向けて」を展開します。

バウンダリ行政書士法人｜出展の見どころ

5回目の出展となるバウンダリ行政書士法人は、ドローンの産業創出に欠かせない"法務のプロフェッショナル"として、機体登録や飛行許可申請をはじめ、ドローン事業化のためのコンサルティング、国家資格制度にともなう登録講習機関/登録更新講習機関の開設や運営サポート、監査実施など多岐にわたるサービスや実績を紹介いたします。

また弊社代表の行政書士・佐々木 慎太郎によるドローン法務に関する無料相談会や、ノベルティのプレゼントなどさまざまな企画をご用意しております。

出展者詳細はこちら :https://www.japandrone-kansai.com/list/list_more.php?cid=2

代表・佐々木 慎太郎によるセミナーも必聴！

さらに弊社代表・佐々木 慎太郎が、コンファレンスにて登壇いたします。満席で大好評をいただいた前回の講演に続き、今回は航空法規制の最新動向とドローンの社会実装に向けた課題と展望を解説いたします。当講演は［入場無料］にて聴講いただけますので、ぜひご参加ください。

講演概要

◆ タイトル

おさえておくべき航空法の最新動向と、ドローンの社会実装に向けた課題と展望

◆ 日時

12月19日(木)13：00～13：30 ＜無料講演＞



◆ 登壇者

バウンダリ行政書士法人 代表・佐々木 慎太郎



◆ 内容

飛行許可申請代行をはじめとする法務サポートや国家資格スクールの運営支援・監査で実績を誇る、ドローン法務のプロフェッショナルが「航空法規制の最新動向」をいち早く解説する。またドローンビジネスにおける法的枠組みの整備や、無人航空機の飛行ルールの変容にも注目。さらに現場での活用事例をもとに、法改正と運用の課題をふまえて、ドローンの社会実装モデルのありかたを考える。

登壇者：佐々木 慎太郎（Shintaro Sasaki）について

行政書士として建設業などの根幹産業と関わりドローンと出会い、業界発展のためにサポートを開始。ドローン関連業務に特化した行政書士法人の運営を行っている。2023年は10,000件以上のドローン許認可業務を対応。

許認可の代行だけでなく、内製化サポートやドローンスクールカリキュラムの作成・監修なども行う。著書に『ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本』（セルバ出版）がある。ドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」を開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信しています。

▼ドローン教育チャンネル / 佐々木慎太郎

https://www.youtube.com/@Shintaro_Sasaki

セミナーの詳細はこちら :https://www.japandrone-kansai.com/conference/index.html

佐々木 慎太郎による基調講演の様子（Japan Drone 2024 開催時）開催概要

Japan Drone／次世代エアモビリティEXPO 2024 in 関西

・主催：一般社団法人日本UAS 産業振興協議会（JUIDA）

・共催：株式会社コングレ

・開催日：2024年12月18日（水）・19日（木） 10：00～17：00

・会 場：ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター（大阪、梅田）

・小間番号：F-4

・入場料：\1,000 ※事前登録者および招待状持参者は無料

・WEBサイト：https://www.japandrone-kansai.com/index.html

【無料】来場者登録はこちら :https://japandrone.eventos.tokyo/web/portal/807/event/12024事前に来場者登録すると［入場料無料］となります。ぜひ開催前にご登録ください

バウンダリ行政書士法人は、ドローンに関する最新の制度やルールを多くの来場者に知っていただく機会を提供いたします。本展示会および弊社ブースへのご来場を心よりお待ちしております。

バウンダリ行政書士法人

バウンダリ行政書士法人は、ドローン法務のプロフェッショナルとして包括申請から高難度な飛行許可申請、登録講習機関の開設・維持管理・監査対策まで、ドローン専門チーム体制で年間相談件数 10,000件を突破！



豊富な知識と情報力により国内トップクラスの申請実績を誇ります。法務顧問や事業コンサルティングなど支援の幅を広げ、無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとしてドローン業界の発展を推進しています。



＜会社概要＞

社名：バウンダリ行政書士法人

代表 ：佐々木 慎太郎

東京オフィス：東京都千代田区有楽町1-6-3日比谷頴川ビル9階

仙台オフィス：宮城県仙台市⻘葉区二日町 6-26 VIP仙台二日町 2F

事業内容：ドローン関連許認可申請、その後の許認可管理・法務顧問

メール： customer@boundary.or.jp

サイト： https://boundary.or.jp/