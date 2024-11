BOUKENアクションRPG『Lazarus -Side Story of COMRADE FORCE-』がSteamオータムセールに参加！期間中50％OFF！

株式会社シンクロバレー[画像1: https://prtimes.jp/i/146543/10/resize/d146543-10-f4db31e6fb492e3dfb64-0.png ]セール対象商品:『Lazarus -Side Story of COMRADE FORCE-』セール開催期間:2024/11/28(木)~2024/12/5(木)詳細については、下記のSteamストアページよりご覧ください。https://store.steampowered.com/app/3143730/Lazarus_Side_Story_of_COMRADE_FORCE/アップデート 第一弾11/26(火)にアップデート第一弾として、新Hero「崩壊のレクラム」を追加いたしました。そのほか、より快適にお遊びいただけるよう、機能追加やゲームバランス、UIなどを調整しております。今後もアップデートを予定しておりますのでぜひご期待ください。「崩壊のレクラム」[画像2: https://prtimes.jp/i/146543/10/resize/d146543-10-5ccb9da8ee9c446e85c6-1.png ]錬金の国グリムスタにて最も優秀な錬金術師の一人であると言われている。彼は何かを生み出すことも一流だが、それ以上に物質や肉体を崩壊させる術に長けている。性格は温厚にして優しく礼儀正しい錬金術師だ。[スキル1]時の天秤:敵にダメージを与えることはできないが、敵の動きを封じる魔法攻撃。[スキル2]崩壊する薔薇:水平方向(後方)に薔薇の花びらを放ち攻撃する。※各情報は開発中のものであり、実際とは異なる場合があります。『Lazarus -Side Story of COMRADE FORCE-』(Steam)「うねり来る敵を薙ぎ払い、世界に光を取り戻せ!」迫りくる無数の敵を薙ぎ払いながら、世界を自由に冒険するBOUKENアクションRPGです。誰でも手軽に遊べる簡単操作(基本は移動操作のみ)ながら、爽快感と緊張感ある戦闘が楽しめます。また、育成や道筋の選択ひとつで、体験が大きく変化し、プレイする度に新しい「冒険」を味わえることが大きな魅力です。[画像3: https://prtimes.jp/i/146543/10/resize/d146543-10-9b83746c6cb9368767f5-2.png ]【製品概要】タイトル:Lazarus -Side Story of COMRADE FORCE-ジャンル:BOUKENアクションRPGプレイ人数:1人発売日:2024年10月23日(水)価格:\1,400(通常価格)対応言語:日本語、英語、中国語(簡体字)プラットフォーム:Steam(PC、Steam Deck)Steam:https://store.steampowered.com/app/3143730/Lazarus_Side_Story_of_COMRADE_FORCE/開発:SHINKURO GAMES販売:株式会社シンクロバレーブランド情報◆SHINKURO GAMES「SHINKURO GAMES(シンクロゲームス)」は、株式会社シンクロバレーが開発・運営するゲーム提供をおこなうブランドです。「Addicted to Creation」をコンセプトに、ゲームを愛する皆さまが”夢中”になれる作品を創りつづけていきます。公式サイト:https://www.shinkurog.com/公式YouTube:https://www.youtube.com/@SHINKUROGAMES公式X(旧Twitter):https://x.com/SHINKUROGAMES会社情報◆株式会社シンクロバレー所在地:〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-22代表者:代表取締役 西谷 眞之介設立日:2020年11月17日事業内容:ゲームパブリッシング事業、ゲーム開発・運営の支援事業企業サイト:https://www.shinkurov.co.jp/