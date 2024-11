旅育ブランド『OVER THE RAINBOW』、初ポップアップは完売の大盛況！第2弾は湘南T-SITEでの出店が決定！2024年12月4日（水）~ 2025年1月13日（月）

合同会社Unicorn Creations[画像1: https://prtimes.jp/i/151567/2/resize/d151567-2-c4b0ca98cfb8effb0517-0.png ]『OVER THE RAINBOW』は2024年3月に、動画クリエイターで、YouTubeチャンネル「バイリンガール英会話 | Bilingirl Chika」などを通して、海外や旅、英語について発信をしている「Bilingirl Chika」こと吉田ちかを中心としてスタートしました。 自身の子育てからの発見を機に生まれたブランド第1弾プロダクト「Let’s Travel Activity Book」は、販売開始後、初回販売分がわずか2週間で完売し、2024年7月に再販。その後はアメリカ・ニューヨークで開催された展示会「NY NOW Summer 2024」への出展やアメリカ・ロサンゼルスの雑貨屋 KADOでのポップアップ開催を経て、2024年11月の代官山 蔦屋書店にて日本で初開催のポップアップを開催し、知育絵本「Let’s Travel Activity Book」が在庫分全てが完売するなど大盛況にて終了しました。■湘南T-SITEポップアップについて○出店商品(在庫状況によって変動する可能性あり)・【新商品】世界を旅する塗り絵マットテーブルなどどこでも広げられるシリコンマットに、世界各地の名所が描かれており自由に塗り絵ができる新商品。書いて消せる8色ペンを使ってレインボーカラーで好きなように彩りながら、繰り返し遊ぶことができます。さらに、マットに描かれている世界の名所を親子で一緒に楽しむことができる「遊びながら学べる!ガイドシート」も付属。本商品を今回のポップアップで先行販売します。[画像2: https://prtimes.jp/i/151567/2/resize/d151567-2-c9069235822f65d59d5f-0.png ]・アクティビティブック「Let’s Travel Activity Book」セット(クリスマスギフトボックス付き)ポップアップ特別価格内容物:アクティビティブック 、書いて消せる8色ペン、オリジナルペンケース[画像3: https://prtimes.jp/i/151567/2/resize/d151567-2-245e8beb64f6687e9b2b-0.png ]○ポップアップ出店概要日程:2024年12月4日(水)~2025年1月13日(月)営業時間:8:00-21:00場所:湘南 蔦屋書店 2号館1階中央ストリート沿いのポップアップスペース住所:〒251-0043 神奈川県藤沢市辻堂元町6丁目20番-1問い合わせ先:0466-31-1510「クリスマスマーケット(屋外イベント)」について[画像4: https://prtimes.jp/i/151567/2/resize/d151567-2-e8e5dfa28470c0fa0aa2-0.png ](開催日時:2024年12月7日(土)、8日(日)マーケット、ワークショップ、ダンスイベント、手持ち花火大会など親子で楽しめるコンテンツが盛りだくさん。「2024年クリスマスの想い出」を湘南T-SITEよりお届けします。「クリスマスマーケット」開催概要日程 2024年12月7日(土)、8日(日)時間 10:00-18:00場所 湘南T-SITE屋外主催 湘南T-SITEお問い合わせ先 TEL.0466-31-1515URL https://store.tsite.jp/shonan/event/t-site/43854-1732391108.htmlクリスマスマーケット期間とポップアップ最終日となる1月13日は、ブランドファウンダーの吉田ちかも店頭にて参加を予定しています。■【レポート】国内初開催 代官山 蔦屋書店ポップアップ[画像5: https://prtimes.jp/i/151567/2/resize/d151567-2-13cd52b318cefbd1c681-0.png ][画像6: https://prtimes.jp/i/151567/2/resize/d151567-2-98195a3fe58b914418b5-0.png ]日程:2024年11月1日(金)~11月14日(木)場所:代官山 蔦屋書店 1号館 2F キッズスペース住所:〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町17-5ブランド初の国内イベントとなった代官山 蔦屋書店でのPOPUPは、在庫分が終了時間待たずに完売。週末には店頭に行列ができ、予約対応となるほどの大盛況を博しました。また、期間中に開催された代官山 蔦屋書店主催「えほん博」では、絵本作家たちやクリエイターの方々も交わり、子どもだけではなく大人の方にも絵本を楽しんでいただきました。■湘南T-SITEについて[画像7: https://prtimes.jp/i/151567/2/resize/d151567-2-017be1993563cedbb9b5-0.png ]湘南 蔦屋書店とテーマに即した個性豊かなショップがシームレスにつながり、湘南らしいライフスタイルを提案する文化複合施設です。住所 神奈川県藤沢市辻堂元町6-20-1電話番号 0466-31-1515営業時間 1号館・2号館 8:00~21:00、3号館 9:00~21:00ホームページ https://store.tsite.jp/shonan/Instagram 湘南 蔦屋書店 旅行@shonantsutaya_travel https://www.instagram.com/shonantsutaya_travel/?hl=ja湘南 T-SITE【公式】@shonan_t_site https://www.instagram.com/shonantsutaya_travel/?hl=jaオンラインストア https://shopping.geocities.jp/shonan-tsutayabooks/■OVER THE RAINBOWについて[画像8: https://prtimes.jp/i/151567/2/resize/d151567-2-039b96d5d60ef02579e9-0.png ]子どもの人生を彩る「旅」。そんな「旅」をもっと世の中の親子により身近に感じてほしいという想いでファミリートラベルブランド「OVER THE RAINBOW」はスタートしました。 ファウンダーは自身の海外や旅の体験などについて発信しているクリエイター吉田ちか。2024年3月、ブランド第一弾としてプロダクト親子でどこでも旅気分を楽しめるアクティビティブック「Let's Travel Activity Book」の発売を開始しました。今後は、オリジナルのアクティビティブックを展開しながら、世界に存在する旅の絵本や知育グッズのキュレーションや、家族でワクワクできる旅グッズの制作・セレクトも進めていく予定です。HP:https://over-the-rainbow.store/Instagram:https://www.instagram.com/overtherainbow.travel/■アクティビティブック「Let’s TRAVEL ACTIVITY BOOK」について[画像9: https://prtimes.jp/i/151567/2/resize/d151567-2-42349bf5f2ec66907532-0.png ]より多くの子どもたちや家族に「旅」というものに触れて欲しいという想いで丁寧に制作した「Let’s TRAVEL ACTIVITY BOOK」は、旅の流れに沿ってストーリーが展開し、シーン毎に迷路やクイズ、ぬりえやお絵描きなど、様々な遊びが詰まった新感覚の旅育アイテムです。海外では、お家での時間や長距離移動中などの様々なシーンで知育アイテムとして親しまれています。おすすめの年齢は2歳~6歳で、お子様を持つご家庭へのギフトにもおすすめです。<商品特徴>・40ページに渡るアクティビティは「旅」というものへの興味や好奇心が膨らませ、子供の想像力を鍛えます。・付属の8色の消せるペンで、描いては消して、成長に合わせて何度も遊ぶことができます。・大人から子供までが楽しめる内容で、親子の会話のきっかけを作ります。・カラフルでかわいいイラストで、小さい頃から彩り溢れた世界観に触れることができます。■旅育について[画像10: https://prtimes.jp/i/151567/2/resize/d151567-2-f03fd6cc44a90679bccf-0.png ]旅を通して、いつもとは違う新しい場所に一歩踏み出してみると、沢山の景色と人、文化と価値観、そして新たな視点に出会うことができます。 旅育は、クリエイティビティやコミュニケーション力、自分で考える力、自分を持つ大切さなど、これからの時代に必要となる学びが沢山詰まっています。 <Founder プロフィール>[画像11: https://prtimes.jp/i/151567/2/resize/d151567-2-1f11c125d14048100850-0.png ]吉田ちか CHIKA YOSHIDA小学校1年生の時、父親の仕事の関係で渡米し、大学を卒業するまでの16年間をシアトルで過ごす。2007年に日本に帰国し、大手コンサルティング会社に入社。グローバルなビジネス環境にも関わらず、英語に苦手意識を抱いている日本人が多いことに気付き、2011年に自分に何かできないかとYouTubeで英会話チャンネルを開始。チャンネル登録者数は160万人を超える。現在はリアルな英会話に楽しく触れられる旅動画などを発信する傍ら、ジャーナルブランドCHAPTERやファミリートラベルブランドOVER THE RAINBOWを創設。<Illustrator プロフィール>[画像12: https://prtimes.jp/i/151567/2/resize/d151567-2-8f9386294ac15a92c50b-0.jpg ]AMAMI京都在住イラストレーター。愛知県出身。デザイン大学を卒業後、デザイン事務所のアシスタントデザイナーと某大手企業の販売/内部デザイナーを経て独立。2023.4-5月の2週間のメルボルン滞在を機に、海外からのインスピレーションを受けた作品を多く制作中。その後、ベトナムやクロアチア、ハンガリーなど世界各国でのグッズやパッケージ制作、NYの展示会に参加。OVER THE RAINBOWでは企画から制作まで携わり、イラストデザインとアイテム写真を担当。