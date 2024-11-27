年に一度のビッグチャンス！Amazonブラックフライデー 最大20%OFF

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株式会社FUJIKON HOLDINGS


株式会社FUJIKON HOLDINGS（所在地：福井県鯖江市、代表取締役：藤田徳之）は、11/29からAmazonで開催される「Amazonブラックフライデー」に参加します。今年は人気商品が最大20％OFFになる期間限定セールを実施！この特別な機会をお見逃しなく！



■セール期間


2024年11月29日（金）00:00 ～ 2024年12月6日（金）23:59



■Amazonストア


https://www.amazon.co.jp/stores/page/4B16B51C-EAE2-4065-9F5D-FE8909A227B0



【セール目玉商品】






ハネレンス
▼跳ね上げ式老眼鏡HANELENS

通常料金：\2,500(税込)


→SALE:\2,000(税込)



https://www.amazon.co.jp/dp/B0CLMXP5T8?m=A214UEJSCVO2W4&ref=pecbp_dp&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CLMXP5T8?m=A214UEJSCVO2W4&ref=pecbp_dp&th=1)






TR-9197デミ
▼人気No.1！「Amie」ブルーライトカット老眼鏡

通常価格:\3,980(税込)


→SALE:\3,184(税込)



https://www.amazon.co.jp/dp/B0DGP47M4V?m=A214UEJSCVO2W4&ref=pecbp_dp&th=1&psc=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DGP47M4V?m=A214UEJSCVO2W4&ref=pecbp_dp&th=1&psc=1)






BT-5869デミ
▼クラシック「SALFORD」ブルーライトカット老眼鏡

通常価格:\7,480(税込)


→SALE:\5,984(税込)



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BT-5872カーキ
▼紫外線対策「美肌サングラス」薄色レンズのサングラス

通常価格:\12,980(税込)


→SALE:\10,384(税込)



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TR-9191デミ
▼人気No.1！「Amie」ブルーライトカット老眼鏡

通常価格:\3,980(税込)


→SALE:\3,184(税込)



https://www.amazon.co.jp/dp/B0DGX975KN?m=A214UEJSCVO2W4&ref=pecbp_dp&th=1&psc=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DGX975KN?m=A214UEJSCVO2W4&ref=pecbp_dp&th=1&psc=1)





公式ウェブページ


フジコンプラス：https://plus.fujikon-hd.com/


メガネプラス：https://www.megane-plus.com/


楽天：https://www.rakuten.co.jp/plus-fujikon/


Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/EYESUPPORTER/page/4B16B51C-EAE2-4065-9F5D-FE8909A227B0?ref_=ast_bln



会社概要


商　　　号：株式会社FUJIKON HOLDINGS
本社所在地：〒916-0016
代　表　者：代表取締役社長　藤田徳之
資　本　金：3,500万
創　　　立：1959年4月



当グループは眼鏡事業、生活雑貨事業、再生エネルギー事業、航空機やコンテナリース事業と主力４事業を中心に、関連する事業を手がけております。


グループ間のどの事業も、お客様の生活を豊かにすることを念頭に事業展開し、社会問題の解決をサービスの基本として展開しております。



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株式会社FUJIKON HOLDINGS
〒916-0016 福井県鯖江市神中町1丁目5-22
TEL： 0778-52-4575 FAX： 0778-52-4579


公式サイト


https://www.fujikon-hd.com/
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