東野幸治、渡辺翔太にインタビュー　TVnavi１月号　好評販売中

株式会社産業経済新聞社

産経新聞グループの産経新聞出版は、美しいグラビアや読み物記事がいっぱいの月刊テレビ情報誌『TVnavi』の１月号を発売しました。バラエティー番組「この世界は１ダフル」司会の東野幸治と渡辺翔太が表紙に登場。世界で活躍する人々のすごい逸話などについてインタビューしました。

【TVnavi公式サイト】https://www.tvnaviweb.jp/

【主な内容】

■特集＆注目記事

表紙 東野幸治＆渡辺翔太 「この世界は１ダフル」／速報！冬ドラマ

■スター★インタビュー

中居正広・東野幸治・ヒロミ／櫻井翔／中島健人／深澤辰哉／西畑大吾＆及川光博／Sakurashimeji／影山拓也／大地真央

■ドラマ連載

連続テレビ小説 「おむすび」 みりちゃむ／大河ドラマ 「光る君へ」

■秋ドラマ現場リポート

「Ｄ＆Ｄ～医者と刑事の捜査線～」 藤木直人＆寺島進／「私たちが恋する理由」 菊池風磨＆久間田琳加＆七五三掛龍也＆齊藤なぎさ＆佳久創＆杢代和人／「無能の鷹」 菜々緒＆塩野瑛久

■少年忍者SP

織山尚大 ロングインタビュー／深田竜生＆黒田光輝 リーディング音楽劇『ジャングル大帝 ルネ＆ルッキオ編』／川崎皇輝・青木滉平・ヴァサイェガ渉・川崎星輝・長瀬結星 ABC座2024『大金星-時代を超えて-』

■Report

Aぇ! group 「BORDERLESS Aぇ! group デビューツアーの裏側」／EBiDAN大運動会

■Features

「ニノさん」 祝！ゴールデン進出／前島亜美 『Determination』

■連載

いたジャン！ 山田涼介＆薮宏太／Thank you ふぉ～ゆ～／佐藤結★韓流 Express／てれびのスキマ★すきまの時間／進藤良彦★ドラマデイズ／ナビーロード

特別定価580円。全国の書店やネットショップ「アマゾン」などでお買い求めできます。