『エスターバニー』がアミュエスト博多でPOP UP開催(ハート)

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株式会社KThingS


株式会社KThingSは『エスターバニー POP UP STORE」を博多アミュエスト1Fで開催します。


アミュエスト博多限定でクリスマスバージョンの『エスターバニー』をお楽しみ頂けます。


大きなぬいぐるみのフォトスポット、ピンクだらけのフォトジェニックな店内、クリスマスを楽しむエスターバニーをお見逃しなく(ハート)　エスターバニーと一緒にクリスマスをぜひお楽しみください(ハート)


Esther Bunny POP UP アイテム一覧



2024年5月以来のアミュエスト博多での開催になります。その間に発売された商品を多数ご用意いたします。







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ノベルティ一覧










開催情報



[表: https://prtimes.jp/data/corp/92073/table/108_1_913d657388702eb4947ae4e0376a9c01.jpg ]


株式会社KThingS

【POP UP SHOP開催に関するお問い合わせ】
電話番号：03-6231-0379
(平日:10:00～18:00、土日祝は除く)