『エスターバニー』がアミュエスト博多でPOP UP開催(ハート)
株式会社KThingS
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【POP UP SHOP開催に関するお問い合わせ】
株式会社KThingSは『エスターバニー POP UP STORE」を博多アミュエスト1Fで開催します。
アミュエスト博多限定でクリスマスバージョンの『エスターバニー』をお楽しみ頂けます。
大きなぬいぐるみのフォトスポット、ピンクだらけのフォトジェニックな店内、クリスマスを楽しむエスターバニーをお見逃しなく(ハート) エスターバニーと一緒にクリスマスをぜひお楽しみください(ハート)
Esther Bunny POP UP アイテム一覧
2024年5月以来のアミュエスト博多での開催になります。その間に発売された商品を多数ご用意いたします。
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ノベルティ一覧
開催情報
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【POP UP SHOP開催に関するお問い合わせ】
電話番号：03-6231-0379
(平日:10:00～18:00、土日祝は除く)