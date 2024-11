〔イル ビゾンテ〕モデル・俳優として活躍する「モトーラ世理奈」を起用特集ページPart.2公開のお知らせ

株式会社ルックホールディングス(C)IL BISONTE

株式会社ルックが展開するイタリア・フィレンツェ発バッグ・革製品ブランド「IL BISONTE(イル ビゾンテ)」は、2024年11月29日(金)より、特集「モトーラ世理奈の心が伝わる贈りもの - Love in the shape of gifts.-」を、公式オンラインサイトにて公開いたします。

大切な相手を思って選ぶ贈りものには、温かな気持ちが詰まっています。

唯一無二の存在感を放つ、モデル・俳優のモトーラ世理奈さんを案内役に、イル ビゾンテの豊富なラインナップからギフトにぴったりのアイテムをご紹介します。

クリスマスを迎える12月は、一年中でいちばん贈りものが似合う季節。また、新年に向けて身のまわりのものを新調し、生活を整える時期でもあります。

長く使い続けることで味わいと輝きを増すイル ビゾンテのレザーグッズ。モトーラ世理奈さんと一緒に、心が伝わる贈りものを選んでみませんか。

大切な人たちへ、その人にふさわしいギフトを。自分には毎日が楽しくなるようなご褒美を。この時期限定の華やかなギフトラッピングを添えてお届けします。

(C)IL BISONTE

ライフスタイルを快適に彩るウォレット

いつものバッグにスマートに収まるサイズ感と、必要な物がすべて入る収納量。私にぴったりのお財布だから、選んでくれた気持ちまで嬉しい。

がま口型の小銭入れがキュートな折財布は、バッグやポケットに収まるコンパクトボディ。

(C)IL BISONTE

贈られた日を忘れないともに時を刻むバッグ

端正なディテールと愛嬌ある表情のバッグは、長いつき合いの親友になる予感。どんなシーンにも似合うから、お出かけが楽しみに。

デイリーに使いやすい程よい大きさのバケツ型で、大きめのタッセルがアクセント。

(C)IL BISONTE

素敵な贈りものが似合う自分になれますように

使い続けるほどに美しいツヤと風格を増す、洗練された革製品。一緒に成長していきたいから、ちょっと背伸びして使い始めたい。

(C)IL BISONTE

また、全国ストア及び、公式オンランストアでは、クリスマスフェアを開催いたします。

期間中は、この季節限定のギフトバッグが登場します。

アイコニックなマルチストライプのギフトバッグとゴールドリボンで、ラッピングもホリデーらしく華やかに。この機会にぜひご覧ください。

公開日:2024年11月29日(金)18時

公式サイト:https://www.ilbisonte.jp/serena_motola_gift2/

〔モトーラ世理奈 プロフィール〕

ファッションモデル、俳優。1998年東京都出身。2015年1月号の雑誌「装苑」にてモデルデビュー。その後も数多くのアパレルブランドやファッション誌の表紙を飾る。2018年『少女邂逅』で映画デビュー。2020年には主演映画『風の電話』が第70回ベルリン国際映画際の国際審査員特別賞を受賞。

2024年1月には写真家・松岡一哲との最新写真集「せりなが」が発売される。

【ABOUT IL BISONTE】

レザーを中心としたバッグやアクセサリーを展開するイル ビゾンテは、クラフトマンシップ溢れるイタリアブランド。1970年、創業者 Wanny di Fillipo(ワニー・ディ・フィリッポ)が、その妻とフィレンツェでスタートさせてから、現在はヨーロッパのみならず、ニューヨーク、パリ、日本などにオンリーショップを展開しています。

イタリアの良質なナチュラルレザーは、タンニン鞣しを施し、上品な表情でありながらタフ、そして使い込むほどにエイジングが楽しめます。持つ人の個性を反映するぬくもりのある製品は、世界中の本物志向のファンに愛され続けています。

公式オンラインサイト:https://www.ilbisonte.jp/