【東京都町田市】「成瀬駅周辺地区バリアフリー基本構想」の改定に向け、皆さんのご意見を募集します
町田市役所募集概要■募集期間：2024年12月6日（金）～12月27日（金）■素案の閲覧場所：町田市ホームページ及び以下に記載の窓口■意見の提出方法：自由様式に、「件名（成瀬駅周辺地区バリアフリー基本構想〔改定素案〕への意見）」・「氏名」・「住所」・「連絡先（電話番号、ファックス番号、メールいずれか）」・「ご意見」をご記入いただき、以下のいずれかの方法でご提出ください。１. 郵送 交通事業推進課（〒194-8520 町田市森野2-2-22）２. FAX 050-3161-6322３. メール mcity7260@city.machida.tokyo.jp４. 窓口 ・市庁舎の窓口 8階 交通事業推進課、1階 市政情報課・広聴課・出先機関の窓口 男女平等推進センター（町田市民フォーラム3階）、なるせ駅前市民センター、中央図書館、金森図書館、町田市立総合体育館※各施設の開庁（館）時間は、各施設または町田市役所代表電話（042-722-3111）にご確認ください。詳細は町田市ホームページをご覧ください。▶https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/tiikihukusihoka/chiikifukushi/barrierfreebukai/barifurikaisaikeika32-34.html町田市バリアフリー基本構想町田市では、地域一体での連続的・面的なバリアフリー化を推進するため、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、「町田市内全域の移動等円滑化の全体方針」を策定し、この方針に基づき、市内10地区においてバリアフリー基本構想を策定しました。バリアフリー基本構想の検討は、町田市福祉のまちづくり推進協議会におけるバリアフリー部会（学識経験者、障がい者団体、交通事業者、関係行政機関、関係団体の代表、地域住民等）で行いました。「市内10地区におけるバリアフリー基本構想の策定」について、詳細は町田市ホームページをご覧ください。▶https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/tiikihukusihoka/chiikifukushi/barrierfreebukai/machida_barrier-free.html[画像1: https://prtimes.jp/i/52170/583/resize/d52170-583-63e7d42293bc73308d24-1.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/52170/583/resize/d52170-583-cd3e96a3519434887a08-3.jpg ]町田市について町田駅周辺は大型商業施設が立ち並び、古くから栄えてきた商店街も健在。駅から少し離れると、里山の風景、緑いっぱいの公園、地場野菜を作る農地など、自然も多くあります。街の便利さと自然のどちらも味わえるまちです。■町田市HPhttps://www.city.machida.tokyo.jp/■まちだ広報公式（X）https://twitter.com/machida_cp■まちだ子育てサイトhttps://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html■まちだシティプロモーション（町田市公式）＠machida_cpInstagram https://www.instagram.com/machida_cp/ シティプロモーションサイト https://keeponloving-machida.com/