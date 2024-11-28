2024年 年の瀬 現代作家アート市を大丸下関店で開催
株式会社 大丸松坂屋百貨店
城間英樹bittermelon -OSUWARI Yellow- 100.0x100.0cm 2022 ジークレー
ナカハジメ「惑星の住人」No.1 422×314mm デジタル出力/コラージュ/シルクスクリーン
ミラクルくん バラ600x600mm ジークレー
キシャバユーコ Wild Colors 280 × 410 mm 井下彩乃 クロアシイタチ.jpg
井下彩乃 RED LIST クロアシイタチ 24.2×30.3cm 2020 アクリル絵具、スチレンボード、アルミテープ、和紙、ボックス額
森博幸フランケンシュタイナー19.0x27.3cm 2023 岩絵具・膠・墨・金箔・金泥・美濃紙
金丸 悠児 紅⽩梅古代⿂図 45.5×106cm パネル、ミクストメディア
「2024 年の瀬 現代アート市」
日本国内の注目の若手現代作家の作品を期間限定で展示販売いたします。
様々なコンセプトや画風・技法をぜひお楽しみください。
城間英樹bittermelon -OSUWARI Yellow- 100.0x100.0cm 2022 ジークレー
ナカハジメ「惑星の住人」No.1 422×314mm デジタル出力/コラージュ/シルクスクリーン
ミラクルくん バラ600x600mm ジークレー
キシャバユーコ Wild Colors 280 × 410 mm 井下彩乃 クロアシイタチ.jpg
井下彩乃 RED LIST クロアシイタチ 24.2×30.3cm 2020 アクリル絵具、スチレンボード、アルミテープ、和紙、ボックス額
森博幸フランケンシュタイナー19.0x27.3cm 2023 岩絵具・膠・墨・金箔・金泥・美濃紙
金丸 悠児 紅⽩梅古代⿂図 45.5×106cm パネル、ミクストメディア
「2024 年の瀬 現代アート市」
2024年12月3日(火)→29日(日)、大丸下関店3階美術画廊
10時→18時、最終日は17時閉場
【株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸下関店】
〒750-8503 山口県下関市竹崎町4-4-10、JR下関駅すぐ
大丸下関店の代表電話番号が2024年11月6日(水)から下記のとおり変更となります。
新電話番号：050-1783-1000
旧電話番号：(083)232-1111
お手数をおかけしますが、お問い合わせいただく際には新番号へおかけくださいますようお願い申し上げます。※当面の間、旧番号もご利用いただけます。
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