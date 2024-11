サッカー界のレジェンド集結！「4v4 JAPAN CUP 2024」の一般観戦チケットを販売開始。12月26日（木）LaLa arena TOKYO-BAYにて開催。

Now Do株式会社

Now Do 株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:本田圭佑)は、12月26日(木)にLaLa arena TOKYO-BAY(千葉県船橋市)で開催する、育成年代向け4人制サッカー全国大会「4v4 JAPAN CUP 2024 RESPECT YOU, au」(以下、本大会)の一般観覧チケットの販売を開始いたします。

本大会は、12月24日、25日の予選リーグと決勝トーナメントを勝ち抜いた8チーム(U10・U12)による日本一を決める大会です。優勝チームには、オリジナルトロフィーの授与に加え、発起人である本田圭佑率いるスペシャルプロチームとの夢の対戦が実現。さらに、元日本代表選手らによるレジェンドマッチも開催され、一日を通して豪華な戦いが繰り広げられます。チケットは先着順での販売となりますので、お早めにお求めください。

新時代のヒーローたちが挑む日本一への物語と、レジェンドたちが魅せる夢の競演。サッカーの新しい歴史が刻まれる特別な1日を、ぜひ会場でご体感ください。

JAPAN CUP特設サイト:https://4v4.jp/2024/japancup

4v4公式Webサイト:https://4v4.jp/

本大会について

本大会は、2024年4月1日~12月1日に行われた予選ラウンドを勝ち抜いた各カテゴリ49チームが優勝を争う全国大会です。熱戦の舞台となる12月24、25、26日の3日間で、全【326試合】という壮大なドラマが繰り広げられます。12月24日・25日には開会式に続き、出場49チームを7チームごとの7グループに分けて予選リーグと決勝トーナメントが行われ、26日のファイナルの舞台に進む各カテゴリ4チームが決まります。

そして、運命の12月26日。第一部では準決勝・3位決定戦を、第二部では決勝を行い、U10では2代目チャンピオン、U12カテゴリでは記念すべき初代チャンピオンが誕生します。さらに、チャンピオンチームには本田圭佑率いるスペシャルチームとの対戦という夢の舞台が用意され、現役プロサッカー選手・レジェンド選手による4v4レジェンドマッチも開催されます。

この大きな挑戦の物語は、今、いよいよクライマックスを迎えます。日本一の称号を手にするのは誰か。3日間の熱き戦いにご期待ください。

一般観覧チケット販売について

■JAPAN CUP出場チームのチケット

先着600名を無料でご招待いたします。

※JAPAN CUPにエントリーした子ども1名につき大人1名まで同行可

※申し込み方法・当日の受付方法は追って出場確定チームにご連絡いたします

■アリーナ席・Makuake特別席チケット(先着)

チケット申請フォーム:https://www.makuake.com/project/4v4_2024/

チケット料金:一律4,500円

販売期間:11月28日(木)17:00~12月23日(月)23:59

注意事項:詳細はMakuakeページより必ずご確認ください

■スタンド席・先行チケット(先着)

チケット申請フォーム:https://l-tike.com/sports/mevent/?mid=739631

チケット料金:大人は1,500円、子どもは無料(小学生以下)

販売期間:2024年11月27日(水)17:00~12月25日(水)23:59

注意事項:

・未就学児は膝上観戦無料、小学生以下無料(受付で年齢確認あり)

・小学生以上からチケットが必要となります。専用の無料チケットをご選択ください。

・席は全てスタンド席(自由席)となっております。

・構造上一部演出の見えにくい席もありますが、予めご了承ください。試合観戦には支障ございません。

・試合をより楽しみたい方はアリーナ席(マクアケでのみ販売)をご検討ください。

■スタンド席・当日チケット(先着)

先行チケットが完売した場合、当日券の販売はございませんのでご了承ください。ローチケHPまたはコンビニ店頭端末Loppiでのみの販売となります。会場での販売はございません。

販売期間:2024年12月26日(木)0:00~12月26日(木)20:00

チケット料金:大人は2,000円、子どもは無料(小学生以下)

注意事項:

・未就学児は膝上観戦無料、小学生以下無料(受付で年齢確認あり)

・小学生以上からチケットが必要となります。専用の無料チケットをご選択ください。

■車椅子席・チケット(先着)

車椅子席もご用意がありますが、数に限りがございますので予めご了承ください。

チケット申請フォーム:https://l-tike.com/sports/mevent/?mid=739631

チケット料金:

<先行>大人:1,500円、子ども:無料(小学生以下)

<当日>大人:2,000円、子ども:無料(小学生以下)

※当日券はローチケHPまたはコンビニ店頭端末Loppiでのみの販売となります。会場での販売はございません。

販売期間:11月28日(木)17:00~12月23日(月)23:59

注意事項:

・車椅子席ご利用の方は同行者一名まで無料となります(同行者のチケット不要)

・車椅子専用席は二階アリーナ席となります

本大会概要

【大会名称】

4v4 JAPAN CUP 2024 RESPECT YOU, au

【日程】

2024年12月24日(火)~25日(水) グループステージ

予選リーグ・決勝トーナメント

2024年12月26日(木) ファイナル

第1部:準決勝・3位決定戦、第2部:決勝・レジェンドマッチ・スペシャルマッチ

【会場】

■12月24日(火)~25日(水) ZOZOPARK HONDA Football Area

〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目2-17

■12月26日(木) LaLa arena TOKYO-BAY

〒273-0012 千葉県船橋市浜町2丁目5-15

【主催】

Now Do株式会社

【協賛】

KDDI 株式会社 ※随時追加予定

【サプライヤー】

株式会社 ユニクロ

【後援】

公益財団法人 日本サッカー協会

【協力】

株式会社 ブースト、ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA、株式会社 ローソンエンタテインメント、LED TOKYO 株式会社、株式会社 マクアケ

【演出・制作】

株式会社 ドゥ・クリエーション

【カテゴリ】

U10、U12

【試合数・出場チーム数】

各カテゴリ49チーム、総勢98チーム

■12月24日(火)~25日(水):合計318試合(予選リーグ・決勝トーナメント)

■12月26日(木):合計8試合(第一部:準決勝・3位決定戦、第二部:決勝)

【競技ルール】

以下をご確認ください。

https://support.4v4.jp/hc/ja/articles/28820195022361

【タイムテーブル】

変更になる場合がございますので、予めご了承ください。変更がある場合はSNSや特設サイトでお知らせいたします。

12月24日・25日:https://x.gd/wMyqP

12月26日:https://x.gd/ZSHHQ

【スペシャルマッチ】

見事、JAPAN CUPを制した優勝チーム(U10・U12)は、本田圭佑率いる夢のレジェンドチームと4v4の対戦をすることができます。

【レジェンドマッチ】

サッカー日本代表として世界と戦ってきたレジェンドたちが4v4のコートに集結。ほかでは見ることができない、本田圭佑をはじめとするレジェンド選手の4v4対戦を間近でご覧ください。レジェンド選手の詳細は後日発表予定。

【表彰式】

優勝チーム、準優勝チーム、MVP選手、ポイントランキング1位のチーム、2024年ベストオーガナイザー賞の受賞をいたします。

【メディア】

現地取材をご希望される場合は、下記よりお申し込みをお願いいたします。

取材当日の内容は後日メールにてご案内申し上げます。

https://hyohooi5.paperform.co/

会社概要

■Now Do株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新宿三井ビルディング11階

代表者:代表取締役社長 本田圭佑

創業:平成29年(2017年)

資本金:1億円

事業内容:4人制のサッカー全国大会・教育サービス・スポーツ人材マッチングサービスの提供並びに運営システムの開発。施設運営の計画立案、集客支援、コンサルティング業務。

企業HP:https://nowdo.jp/

4v4公式Webサイト:https://4v4.jp/

X(4v4):https://twitter.com/4v4official

Instagram(4v4):https://www.instagram.com/4v4official/

本件の問い合わせ先

NowDo株式会社 広報 メールアドレス: pr@nowdo.jp