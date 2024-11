「giftee for Business」がＳＯＭＰＯダイレクトのご家族・ご友人ご紹介キャンペーンに採用　顧客紹介キャンペーンを実現するSaaS「Referral」と「giftee Box(R)」を提供

株式会社ギフティ

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社:東京都品川区/代表取締役:太田 睦、鈴木 達哉/以下、ギフティ)は、デジタルギフトを活用した法人および自治体向けサービス「giftee for Business」(※2)を、SOMPOダイレクト損害保険株式会社(本社:東京都新宿区/代表取締役社長 中川 勝史/以下、SOMPOダイレクト)が、2024年11月11日(月)から開始した「ご家族・ご友人ご紹介キャンペーン」に採用いただきましたので、お知らせいたします。ギフティは、本キャンペーンの運用に際して、デジタルギフトを活用して顧客紹介キャンペーンを実現するSaaS「Referral(リファラル)」(友達紹介システム)および対象者に付与するインセンティブとしてデジタルギフトボックス「giftee Box(R)」(※3)を提供しております。

「giftee for Business」は2016年のサービス開始以来、アンケートの謝礼や来店促進、SNSを活用したキャンペーン等、業界を問わず様々な法人のキャンペーンやプロモーション・マーケティング施策のニーズに対応してまいりました。特に主力プロダクトである「giftee Box(R)」ならびに「えらべるPay(R)」(※4)は、受け取り手が交換するギフトを選択できる利便性から、キャンペーン参加者の居住地や性別、年齢などを問わず満足度の高いギフトとして、全国規模のキャンペーンや、参加者属性が多様なキャンペーンのインセンティブ用途として広く活用されています。また、「giftee for Business」では、デジタルギフトを各種キャンペーンで効果的に配布する仕組みとして「giftee Plus Solutions」の提供も行っており、キャンペーンを運用する基盤からデジタルギフトの付与まで一気通貫で提供が可能です。「giftee Plus Solutions」をデジタルギフトと併用いただくことで、キャンペーン運営の効率化、キャンペーン参加率および参加者の満足度の向上を実現します。「Referral」は「giftee Plus Solutions」のソリューションの1つであり、顧客紹介キャンペーンを実現する仕組みです。「Referral」のほか、「Instantwin」(即時抽選)、「Survey」(アンケート)、X、LINEといった特定SNSを活用するキャンペーンのシステムなど、全10種のソリューションを揃えており、キャンペーン規模やターゲット層、課題や目的別に最適なソリューションを選択することが可能です。

本キャンペーンで提供する「giftee Box(R)」は、全国各地のエリアでご利用いただける90ブランド200種類以上(※5)のバラエティ豊かなデジタルギフトの中から、「giftee Box Select(R)」を受け取った方が、お好きな商品を選び交換することができるデジタルギフトボックスです。1,000円分のギフトポイントの範囲で、複数のギフトを組み合わせて交換することも可能です。

また、顧客紹介キャンペーン運用するツールとして導入いただきました「Referral」は、SaaS型のシステムです。キャンペーン実施企業は、「giftee for Business」管理ページ上から、インセンティブの「giftee Box(R)」や「えらべるPay(R)」などデジタルギフトの発注と併せて申し込むことで本システムを導入いただけます。自社開発の場合と比較して、開発の負荷やコストをおさえ、キャンペーン開始までのスケジュールを短縮して顧客紹介キャンペーンを実施することができます。顧客紹介キャンペーンの運用基盤からインセンティブとなるデジタルギフトの付与まで一気通貫でご提供可能であり、キャンペーン実施企業はシステムの開発やギフトの開拓や在庫管理が不要です。また、紹介者と被紹介者で異なるインセンティブを設定することもでき、被紹介者が申し込んだプランによって紹介者に異なるグレードのインセンティブを付与することも可能です。

SOMPOダイレクトは、「デジタルで保険を体験することが当たり前の世界を作り、お客さまの豊かな人生の実現をサポートし続ける存在」となることをミッションとして掲げ、通販型自動車保険「おとなの自動車保険」を中心に、火災保険などを販売されています。これまでも同様のキャンペーンを実施される中で、開発の負荷やコストをおさえ運用工数を削減しながら手軽に導入でき、かつ、お客様も参加しやすいシステムの導入を検討されておりました。そこで、開発不要でコストをおさえた導入が可能であり運用工数を削減し顧客紹介キャンペーンを実施できるギフティの「Referral」と、全国規模で展開するキャンペーンに適したインセンティブとして、ギフトアイテムの豊富さや居住エリアにかかわらず引換可能である利便性などをご評価いただき、本キャンペーンの仕様にカスタマイズした「giftee Box(R)」を採用いただきました。

本キャンペーンは、「おとなの自動車保険」をご家族やご友人(被紹介者)にご紹介いただき、被紹介者が対象の申込サイトより見積もりを行い、契約手続きを完了すると、紹介者、被紹介者の双方に「giftee Box Select(R)」1,000円分を贈呈するものです。紹介者は、ご自身のマイページ上にあるキャンペーンバナーから、紹介コードを発行し、紹介したい方にSNSやメール等で紹介コードが記載されているメッセージを送っていただきます。被紹介者は、紹介者より届いたメッセージ内に記載されているURLから遷移し、WEBから「おとなの自動車保険」の見積もりと契約手続きを完了することで、キャンペーンへの応募が完了します。被紹介者による紹介コード入力後、被紹介者は、一週間以内にメールが届き、メールに記載のURLよりギフト贈呈用サイトに遷移し、紹介時に受け取ったメッセージに記載されたコードを入力すると、1,000円分の「giftee Box Select(R)」を受け取ることができます。紹介者は、マイページと連携しているLINE上でURLが届き(※6)、ギフト贈呈用のサイトに遷移すると1,000円分の「giftee Box Select(R)」を受け取ることができます。

「giftee for Business」では、企業の多様なニーズに応えるべく、引き続き、サービス提供を通し幅広いシーンにおいて利便性およびユーザー満足度の高いキャンペーンの運用を支援してまいります。また、今後も、ギフトの活用シーンの広がりに対応し、サービスを通し豊かでオリジナリティのあるギフト体験の支援ができるよう、各種ソリューション、サービスの拡充を行ってまいります。

(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組む、eギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) giftee for Businessとは、eギフトを活用した法人向けサービスです。キャンペーンの景品やお客様への謝礼にeギフトをご利用いただけます

(※3) giftee Box(R)は、コンビニ商品、カフェチケットなど約1,000種類のギフトから贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。giftee Box(R)および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数のギフトを選ぶことも可能です

(※4) えらべるPay(R)は、様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができるデジタルギフトです。えらべるPay(R)および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です

(※5) 2024年11月28日(木)時点

(※6) 紹介時に、LINEの通知を許可している場合に限ります

■ キャンペーン概要

キャンペーン名:ご家族・ご友人ご紹介キャンペーン

対象条件:

1. 紹介者:マイページ上にある「紹介ページ」から、紹介コードを発行し、紹介したい方にSNSやメール等で本キャンペーン専用のお見積りURL付きメッセージを送付

2. 被紹介者:紹介者より届いたメッセージ内にある専用URLから申込サイトに遷移し、見積もりと契約手続きを完了

キャンペーン期間:2024年11月11日(月)~

贈呈内容:紹介者・被紹介者ともに「giftee Box Select(R)」 1,000円分

※本キャンペーンの詳細は以下サイトをご覧ください

https://www.sompo-direct.co.jp/contractor/mgm/index.html

■「giftee for Business」概要

「giftee for Business」は2016年のサービス提供開始以来、アンケートの謝礼や来店促進、SNSを活用したキャンペーン等、業界を問わず様々な法人のキャンペーンやプロモーション・マーケティング施策のニーズに対応しており、導入案件数は、累計48,000件を突破しております。(※7)特に主力プロダクトであるデジタルギフト「giftee Box(R)」ならびに「えらべるPay(R)」は、受け取り手がギフトを選択できる利便性から、キャンペーン参加者の居住地や性別、年齢などを問わず満足度の高いギフトとして、全国規模のキャンペーンや、参加者属性が多様なキャンペーンのインセンティブ用途として広く活用されています。また、2022年10月には、企業が取引先や顧客、従業員に対して関係性構築・関係性強化を目的として感謝の気持ちを示すために贈るギフトである「Corporate Gift」に特化したサービスや、 2022年12月からは自治体が実施する住民施策に特化したサービスの提供を開始するなど、ギフトを贈る対象や用途など提供するサービスの領域を拡大しています。デジタルギフトは全国チェーンの店舗やECで利用可能なものなど汎用性が高く、一定のテーマにあわせたギフトのラインナップも設定できるため、子育て支援をはじめとする各種住民支援の給付など、対象者や実施目的を絞った特定施策のインセンティブに最適であり、また導入も手軽なことからスムーズな施策運用も実現します。

(※7) 2024年12月期第2四半期決算(2024年8月14日開示)時点

提供対象:法人(BtoC、BtoE、BtoB)・自治体

提供方法:ユニークURL(CSVファイル)納品、ギフト発行API(giftee API)によるリアルタイム発行、カード形式、案内書面形式、タブレット形式等

提供サービス:「giftee Box(R)」、「えらべるPay(R)」など

導入スケジュール:最短1営業日から

料金体系:

デジタルギフト発行:商品代金+発行手数料 ※ギフト配布システムはオプション対応

配送ギフト機能:入庫費用(初期)+保管費用+発送費用

※商品手配も含む場合は商品代金加算、オリジナル梱包・組み合わせ発送はオプション対応

URL:https://is.gd/L1M7ci

問い合わせ:https://is.gd/qKuVHr

■ SOMPOダイレクト損害保険株式会社について

社名:SOMPOダイレクト損害保険株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿 1-26-1

設立:1982年9月22日

資本金:322億6千万円

代表者:代表取締役社長 中川 勝史

事業内容:通販型(ダイレクト)損害保険

URL:https://www.sompo-direct.co.jp/

■ 株式会社ギフティについて

ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、カジュアルギフトサービス「giftee(R)」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、また、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」の4サービスあり、個人、法人、自治体を対象に広くeギフトサービスを提供しております。

社名:株式会社ギフティ

所在地:〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア12階

設立:2010年8月10日(サービス開始:2011年3月)

資本金:3,232百万円(2024年9月末時点)

代表者:代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容:eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

1. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営

2. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

3. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

4. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL:株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R) https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform