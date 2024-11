好評発売中のタワーディフェンスゲーム『METAL SLUG ATTACK RELOADED』が無料アップデート！新規ユニット、最高難易度ステージが登場！

株式会社SNK

株式会社SNK (本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:松原 健二)は、2024年11月28日にNintendo Switch(TM)、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam向けゲームソフト『METAL SLUG ATTACK RELOADED』のアップデートを実施したことをお知らせいたします。

本日11月28日に、無料アップデートを実施!新規ユニットをはじめ20体のユニットやステージを追加!

SNKのアクションシューティング『METAL SLUG』の緻密な2Dドットと世界観をそのままに、簡単操作で楽しめるタワーディフェンスゲーム『METAL SLUG ATTACK RELOADED』が、2024年6月の発売以降初のアップデートを行いました。新規ユニット追加に伴うギャラリー、シナリオの更新や、育成&周回操作など一部バトルシステムを改善。より遊びやすくなった『METAL SLUG ATTACK RELOADED』で出撃しよう!

>『METAL SLUG ATTACK RELOADED』アップデートトレーラー

https://youtu.be/03qcHd1POlA

【無料アップデート内容】

新規ユニット「レイカ for Liberty」を含む20体が追加!

発売時の300体以上のユニットに加え、今回のアップデートでは新規ユニット「レイカ for Liberty」を含む20体が新たに登場!「常夏アビゲイル」、「クリスマスミドリ」をはじめ、アプリ版『METAL SLUG ATTACK』で好評だった期間限定キャンペーンで登場したユニットが恒常追加されます。また、ユニットの追加に伴い、常夏編、クリスマス編のキャンペーンシナリオおよびユニットイラストを高画質で見ることができるギャラリー、アバター、クエストも更新されるのでお楽しみに。

<追加ユニット>

新規ユニット:レイカ for Liberty

『METAL SLUG ATTACK』登場ユニット:常夏アビゲイル(モーデン軍)、常夏ヨシノ(PM軍)、常夏ベアトリス(モーデン軍)、常夏ドラグノフ(PM軍)、常夏まどか(正規軍)、常夏留美(正規軍)、常夏ナディア(正規軍)、ラピート(モーデン軍)、クリスマスミドリ(正規軍)、クリスマスアネット(宇宙軍)、クリスマスノーヴァ(モーデン軍)、クリスマスヴェロニカ(PM軍)、ハトホル(その他)、ゲヴァイ・メツェライ(宇宙軍)、プロフェッサー・アイオニオン(宇宙軍)、常夏シャリファ(その他)、クリスマス・ドロマ(その他)、クリスマスアムンゼン(その他)、ゴルデネス・ドラッヘ(宇宙軍)

最高難易度のステージを攻略せよ!

アプリ版にて期間限定で遊ぶことができた常夏編、クリスマス編ステージが最高難易度で登場!さらに、各ステージに対応した常夏編、クリスマス編ユニットをデッキに加えることでステージが攻略しやすくなります。

育成・周回操作を改善し、より快適に!

一括進化機能の追加に加え、バトル後の必要操作および待ち時間、ユニット取得&育成画面の必要操作を削減し、より快適に遊べるようになりました!また、リリース後に発覚した軽微な不具合も改善。

【タイトル概要】

■タイトル名

METAL SLUG ATTACK RELOADED (メタルスラッグアタック リローデッド)

■ジャンル

タワーディフェンス

■発売日

2024年6月19日(水)

■対応プラットフォーム

Nintendo Switch、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam

※デジタル版のみ

■価格

1,320円(税込)

■レーティング

IARC12+

■プレイ人数

オフライン1名/オンライン2名

■公式サイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/metalslug_attack_re/

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※(C)2024 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.