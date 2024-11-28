Webサイト運営担当者必見！「【11月号】月刊SEO 最新動向と対策」を公開
CINCでは日頃からクライアントのWebサイトに適切な指針、施策を提案するべくSEOに関する最新情報の収集・研究をし、「月刊SEO」としてレポートを発行しています。
今回の月刊SEOでは、下記のテーマについてレポーティングしています。
- 今月のトピック
- - the November 2024 core updateが展開
- - ChatGPT Searchがリリース
- - その他SEOの最新情報
- 推奨アクション
- お知らせ
11月号の月刊SEOでは、主にGoogleからのリリース情報をピックアップし解説するとともに推奨アクションを記載しています。
「【11月号】月刊SEO 最新動向と対策」のダウンロードはこちらから
https://keywordmap.cinc-j.co.jp/wp_monthly-seo-202411-prtimes
▼本レポートのメリット
本レポートをダウンロードされる方は以下のようなメリットがあります。
- 最新のSEO情報をキャッチアップできる
- Googleアルゴリズムの傾向に応じた次の一手が思考できる
- Googleの最新機能がわかるので施策に活用できる
▼こんな方にお勧めです
- 事業会社でWebサイトを運営しているご担当者様
- Webサイトの運営を検討しているマーケティング担当者様
- デジタルマーケティング領域の最新情報を掴んでおきたい広告代理店担当者様
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
「【11月号】月刊SEO 最新動向と対策」のダウンロードはこちらから
https://keywordmap.cinc-j.co.jp/wp_monthly-seo-202411-prtimes
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
CINCは今後もビッグデータと自社のテクノロジーを駆使したソリューション、コンサルティングを基軸に革新的なサービスを提供してまいります。
【会社概要】
▼株式会社CINCについて
「マーケティングソリューションで日本を代表する会社を創る」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたWebマーケティングのツール開発からマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発・提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。
会社名：株式会社CINC（シンク）（東証グロース 証券コード：4378）
代表者：代表取締役社長 石松友典
設立：2014年4月
本社：東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階
事業内容：
（１）ソリューション事業
（２）アナリティクス事業
（３）M&A仲介事業（株式会社CINC Capital）
会社ホームページ：https://www.cinc-j.co.jp
採用情報：https://www.cinc-j.co.jp/recruit/
運営メディア「Marketing Native」 ：https://marketingnative.jp/