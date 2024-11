EXILE TRIBEよりBALLISTIK BOYZが初登場！トークやゲームなどのLINE VOOMオリジナル特別番組を独占ライブ配信

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社は、「LINE」内のショート動画プラットフォーム「LINE VOOM」にて、BALLISTIK BOYZが出演するオリジナル特別番組を、2024年12月3日(火)19時よりライブ配信します。

配信アカウント:https://lin.ee/OMNOs3c/lntl/pr

EXILE TRIBE初のメンバー全員がマイクを持ち、ダンス、ボーカル、ラップを披露するボーイズグループ、BALLISTIK BOYZが「LINE VOOM」のライブ配信に初登場します。本配信は、12月4日(水)に控えたNew Single『SAY IT』のリリースを記念して開催され、新曲にまつわるトークやゲームに挑戦するなど内容満載の1時間をお届けします。

また、BALLISTIK BOYZが出演する特別番組の配信前には、本人たちによるコメント動画を公開するとともに、番組終了後には切り抜き動画も公開します。

■「New Single『SAY IT』リリース記念生配信」配信概要

配信日: 2024年12月3日(火)19:00~

※ライブ配信開始時に通知を受け取る際には、アカウントの「フォロー」をお願いします

■BALLISTIK BOYZ『SAY IT』商品概要

発売日:12月4日(水)

タイトル:「SAY IT」

【収録内容】

[CD] ※全3形態共通

1. SAY IT

2. 360°

3. 7

4. SAY IT (Instrumental)

5. 360° (Instrumental)

6. 7 (Instrumental)

【商品形態(全3種)】

[A]SG+DVD

品番:RZCD-67144/B

価格:\7,700(税込)

<封入>

スマプラフォト

[B]SG+Blu-ray

品番:RZCD-67145/B

価格:\7,700(税込)

<封入>

スマプラフォト

[C]SG

品番:RZCD-67146

価格:\1,500(税込)

<「LINE VOOM」について>

「LINE VOOM」は、「LINE」内でショート動画などが楽しめる動画プラットフォームです。さまざまなジャンルの動画コンテンツが集まっており、「LINE VOOM」内の「おすすめ」タブでは見れば見るほどに、ご自身の関心が高いジャンルや人気の動画がレコメンド表示される仕組みとなっています。また「フォロー中」タブでは自分でフォローしたクリエイターや企業アカウントの投稿を見ることができます。「LINE VOOM」は、個々人に最適化された動画コンテンツとの出会いやエンタメの楽しさを提供することで、ユーザーの毎日を彩る存在となることを目指しています。

「LINE VOOM」:https://linevoom.line.me/

「LINE VOOM」公式サイト:https://lin.ee/NMN8bx2/lntl ※スマホ専用URL

「LINE VOOM」LINE公式アカウント:https://lin.ee/48Yl9Mk/lntl/Pres

「LINE VOOM」公式X(旧Twitter):https://twitter.com/LINEVOOM_Japan

