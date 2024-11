五島リトリート ray「開業2周年記念 re : 2nd anniversary」を開催

株式会社温故知新

スモール ラグジュアリー ホテル「五島リトリート ray by 温故知新」(所在地:長崎県五島市、総支配人:高萩 健)は、2024年8月30日(金)に開業2周年を迎えました。同日に開催予定としていたイベントは、台風の影響でやむを得ず中止といたしました。このたび、2024年12月22日(日)に改めて「開業2周年記念 re : 2nd anniversary」を開催いたします。

再開催の背景

五島リトリート ray では、地域の歴史、文化、自然の魅力を未来へと受け継いでいくため、島の伝統を守り続けている地域のみなさまと共に、さまざまな活動に取り組んでいます。このイベントを通じ、ホテルをご利用いただくお客様はもちろん、五島を訪れる方々と島民のみなさまが交流を深める場所を作りたいと考えています。地域の歴史を尊び、未来を見据えた希望の光を灯す「地域の光の、小さな伝道者」としての五島リトリート ray の役割を再確認し、地域の方々への敬意を表し、このイベントを再開催することにいたしました。

「開業2周年記念 re : 2nd anniversary」概要

五島で活躍するアーティストによる多彩なパフォーマンスに加え、五島市内の飲食店、工芸品店、雑貨店が一堂に集結し、五島の魅力を存分に楽しめるイベントです。地元の皆さまはもちろん、ご宿泊のお客様や観光で五島を訪れる方々、お子さまからご年配の方まで、どなたでも自由にご参加いただけます。さらに、五島リトリート ray では、イベント限定の特製おでんとおにぎりの販売をいたします。この日だけの特別な催しとなっておりますので、ぜひ足をお運びください。

<イベント詳細>

日時:2024年12月22日(日)

11:00~16:00

会場:五島リトリートray ホテル駐車場

住所:長崎県五島市上崎山町2877

※小雨決行、荒天中止

会場地図イベントイメージ<タイムテーブル>

10:50 開催挨拶

11:00 倭寇太鼓 富江バラモン会(太鼓演奏)

12:00 須藤勇樹(アコースティックライブ)

13:00 飛雲、龍峰 × もしもし五島列島(書道パフォーマンス&ライブイベント)

14:00 ジャズやるべ!(ジャズダンスパフォーマンス)

15:00 石田大介(弾き語りライブ)

16:00 閉会挨拶

※敬称略。当日のプログラムは変更となる場合があります。

<特別マルシェ> ※順不同

島UMAバーガー(バーガー)

アトリエ空色(レジンアート雑貨)

出口さんご(サンゴ雑貨)

もしもし五島列島(クリスマスクッキー・雑貨)

夢のえき(ボタン汁・アクセサリー)

テマリソウ(植物・雑貨)

五島リトリートray(おでん・おにぎり)

※予告なく出店舗が変更となる場合があります。

「五島リトリート ray by 温故知新」について

五島のシンボル「鬼岳」の噴火により形成されたとされる溶岩海岸を見下ろす高台に位置しています。内装設計とデザインを手がけた橋本夕紀夫氏がテーマに掲げたのは「The view」。どこまでも続く美しい海景、身体を包み込む海風。鐙瀬ならではのダイナミックで雄大な自然が主役となるようなデザインが、館内にちりばめられています。

2023年度グッドデザイン賞、インテリアプランニングアワード2023最優秀賞を受賞。

2024年ミシュランガイドホテルセレクションにて、1ミシュランキーとして掲載。

五島リトリート ray by 温故知新

<施設概要>

施設名 :五島リトリート ray by 温故知新

所在地 :〒853-0023 長崎県五島市上崎山町2877

電話番号 :0959-78-5551(10:00~18:00)

開業日 :2022年8月30日

部屋数 :全26室

総支配人 :高萩 健

アクセス :福江空港から車で約10分

福江港から車で約15分

公式サイト:https://goto.by-onko-chishin.com/

Facebook :https://www.facebook.com/okcs.gotoray/

X(Twitter) :https://twitter.com/okcs_gotoray

Instagram :https://www.instagram.com/okcs_gotoray/

株式会社温故知新について

ホテル、旅館の運営・プロデュース・コンサルティング企業として2011年2月に創業。スモール ラグジュアリー ホテルを中心に老舗旅館のほか、スタジアム一体型ホテルをプロデュースするなど、「旅の目的地(=ディスティネーション)」になるほかに類例のない個性的な施設を運営しています。

2023年1月には「株主コミュニティ」を組成。2024年1月には世界発のオフィシャル・シャンパンホテル「Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新」を大阪・心斎橋に開業し、4月には岡山県・玉野市の「道の駅 みやま公園」内にカフェ「Miyama cafe PUUT」、東京・虎ノ門「菊池寛実記念 智美術館」併設の「カフェダイニング 茶楓 by 温故知新」をオープン、さらに4月に長崎県・雲仙市の旅館「旅亭 半水廬」の運営を開始。12月には長野県・白馬村に当社初となるラグジュアリーホテルコンドミニアム「ホテル ラ ヴィーニュ白馬 by 温故知新」をオープンするほか、今後も複数施設の開業を予定しています。

株式会社温故知新

<会社概要>

社名 :株式会社温故知新

代表取締役:松山 知樹

本社所在地:東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年 :2011年2月1日

資本金 :1,000万円

事業内容 :ホテル・旅館の運営及びコンサルティング

公式サイト:https://by-onko-chishin.com/

企業情報 :https://by-onko-chishin.com/company

X(Twitter) :https://twitter.com/okcs_official

Instagram :https://www.instagram.com/okcs.official/