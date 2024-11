GO GO ENTERTAINMENT CO., LTD.

GO GO ENTERTAINMENT CO., LTD(本社:ベトナム・ダナン市/代表取締役:梅沢靖)は、カバー株式会社(以下「カバー」)およびTAKASHIMAYA VIETNAM LTD.(以下「高島屋ベトナム」)協力のもと、2024年11月30日(土)に『ホロライブプロダクション ポップアップストア(以下、ポップアップストア)』をホーチミン高島屋3階に開店いたします。

ポップアップストアでは、カバーが運営するVtuberプロダクション「ホロライブプロダクション」の所属タレントの公式グッズを販売いたします。公式グッズはすべてカバーが日本において発売している商品で、人気のアクリルスタンドやマスコットなどラインナップは60アイテムを超えます。

「ホロライブ」は、ホロライブプロダクション傘下の女性VTuberグループです。YouTubeを中心としたライブ配信のほか、ゲーム大会の企画運営プロデュースやBillboard JAPAN Hot 100にランクインするアーティストまで、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。

弊社は、ベトナムにおける日本のアニメ・キャラクタービジネスのパイオニアとして、ベトナムの皆様に日本発のさまざまな「楽しいひととき」を提供してまいりました。今回、世界で人気沸騰中のホロライブ所属のタレントの皆様の公式グッズをベトナムのファンにも身近に楽しんでいただきたいということで、弊社とカバー様、高島屋ベトナム様の考えが一致、ポップアップストアの設置が実現しました。

今回ポップアップストアを設置するホーチミン高島屋は、ホーチミン市中心部に位置し、ベトナム初の百貨店として、価値ある商品をワンストップで購入できる店舗として現地の方を中心に支持されており、Vtuberという日本の新しい文化を発信するのに最適な場所です。

<GO GO ENTERTAINMENT CO., LTD.について>

- 会社名:GO GO ENTERTAINMENT CO., LTD.(Cong ty TNHH Giai Tri GO GO)- 代表者:代表取締役 梅沢 靖(うめざわ やすし)- 所在地:03 Hoa Mai St., Ward 2, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City- Web:https://gohobby.vn/- Facebook:https://www.facebook.com/GOHOBBY.VN.AGAIN- 事業概要:2007年創業。ベトナム初の日系キャラクター事業会社として、日本のキャラクター版権事業、キャラクター商品の輸入卸売事業などを行っています。取扱商品としては主にプラモデル、フィギュア、カプセルトイ、インテリア雑貨、食品など多岐にわたり、これらをベトナム全土800店舗を超える小売店に卸しています。近年は直営のホビー店「GO HOBBY」やカプセル玩具専門店など8店舗を運営しています。

<カバー株式会社について>

カバー株式会社は、3Dインターネット時代を牽引する存在を目指して、VTuberからメタバースまで世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことをビジョンとしています。

- 所在地:東京都港区- 代表者:代表取締役社長 谷郷 元昭- コーポレートサイト:http://cover-corp.com

<『ホロライブプロダクション ポップアップストア』について>

- 設置場所:ホーチミン高島屋- 住所:Takashimaya, Level 3, 92-94 Nam Ky Khoi Nghia St., Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.- 商品:アクリルスタンド、マスコットぬいぐるみ、アクリルキーホルダー、タペストリー、ステッカーなど、60アイテム超- 期間:2024年11月30日(土)から

本件に関するお問い合わせ先

GO GO ENTERTAINMENT CO., LTD.

担当:Tuan HUY(トゥアンフイ)※英語・ベトナム語 /TIEN(ティエン)※日本語

Tel (+84 28) - 3511 - 0456 /email: tuanhuy@gge-vn.com / tien.ntt@gge-vn.com