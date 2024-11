ドローンショー企業初！ドローンショー・ジャパン、革新的な新事業にチャレンジするベンチャーとして「CNB ベンチャー大賞 2024 優秀賞」を獲得！

株式会社ドローンショー・ジャパン左:中部ニュービジネス協議会 会長 永井 淳 氏 / 右:株式会社ドローンショー・ジャパン代表取締役 山本 雄貴

日本唯一のドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』を開発し、国内ドローンショー実績No.1※ の株式会社ドローンショー・ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役:山本雄貴)は、中部地域におけるニュービジネスの育成と振興を目的とし、革新的な新しい事業に挑戦しているベンチャー企業及び既存企業の、事業成長性や社会貢献度などを評価・表彰しニュービジネス活動への取組みを称える『CNB ベンチャー大賞』において、優秀賞を獲得したことをお知らせいたします。

表彰式は、名古屋市鶴舞公園南側に開業した(2024年10月)日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai(愛知県名古屋市)」にて開催された「ニュービジネスフェア 2024」(2024年11月26日)にて執り行われました。

※日本国内におけるドローンショー実施回数、案件数実績として2024年11月時点当社調べ。

「CNB ベンチャー大賞 2024」表彰事業 実施要領

1.目的

中部地域におけるニュービジネスの育成と振興を目的とし、革新的な新しい事業に挑戦しているベンチャー企業及び既存企業によるニュービジネスを公募し、事業の成長性や社会への貢献度などを評価し表彰することによって、ニュービジネス活動への取組みを称えるとともに、起業を目指す人にとって目標となるモデルを示し、当地区における起業家精神の高揚を図る。

2.実施体制

・主催:中部ニュービジネス協議会

・共催:名古屋商工会議所

・後援:経済産業省中部経済産業局、愛知県、名古屋市、浜松市、

国立研究開発法人情報通信研究機構、中小企業基盤整備機構 中部本部、

一般社団法人中部経済連合会、中部経済同友会

3.表彰

・CNB ベンチャー大賞 最優秀賞 【1社】

・中部経済産業局長賞 【1社】

・名古屋商工会議所会頭賞 【1社】

・優秀賞 【2社】

・特別賞(スタートアップ・スピリッツ賞)【1社】

4.推薦・応募対象

ニュービジネスにチャレンジしている下記の事業者

1.中部地区(愛知県・岐阜県・三重県・富山県・石川県)に本社があること、または主たる事業を営んでいること。なお、愛知・名古屋及び浜松地域が内閣府より「スタートアップ・エコシステムグローバル拠点都市」に指定されていることから、浜松地域に本社、または主たる事業所を営んでいる企業も推薦・応募対象企業とする。

2.会社設立10年未満、または新規事業開始後7年未満であること

3.応募時点で事業としての活動実績があること

4.中部ニュービジネス協議会の表彰制度により既に表彰を受けている者及び事業を除く

5.コンプライアンス等、企業倫理を遵守しており、暴力団など反社会的組織に所属もしくは関係していないこと

中部ニュービジネス協議会とは

中部ニュービジネス協議会(CNB)は、ニュービジネスの育成と振興を目指すとともに、地域経済・社会の発展に先進的な役割を果たすことを目的として、中部地区の中小企業から大企業まで幅広い企業が結集し1989年に誕生した協議会です。

以来、経済産業省や関係自治体・諸団体と連携をとりつつ、ニュービジネスに関する様々なテーマを掲げ、講演会、見学会、フェアを実施する一方、新しいビジネスチャンス作りやベンチャー支援を行うなど、幅広い活動を積極的に展開しています。(引用:中部ニュービジネス協議会公式ウェブサイト)

https://www.cnb.gr.jp/index.html

ニュービジネスフェア 2024の様子

株式会社ドローンショー・ジャパン 概要

国内ドローンショー実績No.1の株式会社ドローンショー・ジャパンは、ドローンを用いた航空ショーを国内で最も早く取り入れ事業化。八景島シーパラダイスで開催された、ジャパンアニメ&キャラクターのドローンショーフェスティバル「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス(2023年12月)」で1,000機のドローンショーや、大阪・関西万博半年前をPRする「想像以上!が、万博だ。6 Months to go! スペシャルドローンショー(2024年10月)」を担当するなど、機体も自社開発する国内最大手のドローンショー企業です。

・会社名

株式会社ドローンショー・ジャパン

・代表

代表取締役 山本 雄貴

・設立

2020年4月1日

・事業内容

ドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』開発・製造/ドローンショー事業/ドローンライト広告事業

・所在地

<東京本社>

東京都港区芝浦3-3-6 東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST 408

<石川本社>

石川県金沢市駅西本町1丁目6-8号 ドローンショービル

<大阪Show Room>

大阪府大阪市中之島6丁目1番38号

・Web

https://droneshow.co.jp/

・SNS

DSJ TikTok :https://www.tiktok.com/@droneshow.jpDSJ X :https://x.com/droneshowjpDSJ Instagram :https://www.instagram.com/droneshowjp/DSJ YouTube :https://www.youtube.com/@droneshowjpDSJ Facebook :https://www.facebook.com/droneshowjp