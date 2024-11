本格的なエビデンス＜証拠＞を解析して真相解明する『東京サイコデミック』本日2024年11月28日(木)にグローバル版発売！その発売に伴う、日本ダウンロード版の価格リニューアルを実施

グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、リアル科学捜査推理シミュレーションゲーム『東京サイコデミック~公安調査庁特別事象科学情報分析室 特殊捜査事件簿~(以下、『東京サイコデミック』)』について、本日2024年11月28日(木)にグローバル版を発売いたしました。その発売に伴い、日本ダウンロード版の価格リニューアルいたしました。

『東京サイコデミック』は、本日11月28日(木)0:00 JSTに、各プラットフォームにて

GRAVITYよりグローバル版を発売いたしました!

ようやく全世界の皆さまにお届けすることができました。すでにゲームをプレイいただいたお客様を始め、

お待ちいただいたお客様や関心をお寄せいただいている全ての皆さまに、あらためて感謝申し上げます。

グローバル版は英語、韓国語、簡体字、繁体字に言語対応しています。

ぜひこの機会に、『東京サイコデミック』をチェックしてみてくださいね。

◆グローバル版発売に伴い、日本ダウンロード版も新価格にリニューアル!

グローバル版の発売に伴って、日本ダウンロード版の価格改定を実施いたしました。

ぜひこの機会に、お求めやすい価格でお楽しみください!

<価格改定日>

2024年 11 月 28 日(木)0:00 JST

<価格改定詳細>

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71574/table/369_1_6cb81b230aa844ad1fa99a39b5d10209.jpg ]

◆グローバル版発売を記念したプレゼントキャンペーンを開催!グローバル版発売を記念したプレゼントキャンペーンを開催!

本日より、『東京サイコデミック』公式Xアカウントにて、グローバル版発売を記念したキャンペーンを開催いたします!

Xアカウントにて投稿中のキャンペーンポストより参加方法をご確認の上、ご応募いただいた方の中から抽選で豪華景品をプレゼント♪

キャンペーンの詳細は以下よりご確認ください。

◆参加方法

1.『東京サイコデミック』公式X(https://x.com/tyo_psychodemic/)をフォロー

2.ハッシュタグ「#サイデミCP」をつけてキャンペーンポストを引用リポスト

◆景品

『東京サイコデミック』Nintendo Switch版ゲームソフト & サウンドトラックCD & A4サイズオリジナルトートバッグセット 5名様

◆キャンペーン期間

12月15日(日)23:59まで

◆『東京サイコデミック』について

『東京サイコデミック』は、プレイヤーが探偵として、専門的な知識やスキルをもつ仲間(キャラクター)と協力しながら未解決事件を捜査するゲームです。実写映像を用いた防犯カメラ映像や事件現場写真、音声データ、事件調書など多数のデータから、本格的な解析ツールを使って証拠を収集しましょう!

集めた証拠は、推理ドラマなどで登場するエビデンスボードで整理できます。

自分自身で推理し、仮説を立て、証拠を集めて事件の真相を解明しましょう!

エビデンスボード報告書作成

◆ストーリー◆

舞台は、未知のウイルスによるパンデミックで東京ロックダウン(首都封鎖)が発生。

それから3年後。新たに発足した新内閣が次々と対策を打ち出し、パンデミックは終息に向かいます。

しかし――、都市機能が改善に向うはずでしたが、東京内で超常的な事件が多発。

主人公や仲間たちは、その捜査をしていくことになります。

◆基本情報

タイトル:東京サイコデミック~公安調査庁特別事象科学情報分析室 特殊捜査事件簿~

ジャンル:2D×シネマティック・リアル科学捜査シミュレーションゲーム

日本リリース日:2024年5月30日(木)

グローバルリリース日:2024年11月28日(木)

対応言語:日本語、英語、韓国語、簡体字、繁体字

価格:3,600円(税別)/3,960円(税込)

対応プラットフォーム:PlayStation5 / PlayStation4 / Nintendo Switch / PC(Steam)

My Nintendo Store:https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000069561.html

PlayStation Store URL:https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10008939

Steam URL:https://store.steampowered.com/app/2397140/_/?utm_source=gga_prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=2401128(https://store.steampowered.com/app/2397140/_/?utm_source=gga_prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=2401128)

公式サイト:https://tokyo-psychodemic.com/

公式X:https://twitter.com/tyo_psychodemic

◆会社情報グラビティゲームアライズ株式会社

会社名:グラビティゲームアライズ株式会社

(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地:東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/

グラビティゲームアライズ株式会社

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) Gravity Co., Ltd. & (C) GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd. All rights reserved

※PlayStation、PlayStation4、PlayStation5は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※Steamは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。